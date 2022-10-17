Шмыгаль заявил об ударах по энергетическим объектам Украины - 17.10.2022 Украина.ру
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Шмыгаль заявил об ударах по энергетическим объектам Украины
Шмыгаль заявил об ударах по энергетическим объектам Украины - 17.10.2022 Украина.ру
Шмыгаль заявил об ударах по энергетическим объектам Украины
Премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил об ударах по энергетическим объектам в Киеве, Днепропетровской и Сумской областях. Об этом глава украинского правительства написал 17 октября в своем Telegram-канале
2022-10-17T12:02
2022-10-17T12:02
новости
денис шмыгаль
удары
энергетика
украина
спецоперация
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Шмыгаль заявил о пяти ударах дронами-камикадзе в Киеве. По его словам, в результате атаки повреждены энергетические объекты. В Днепропетровской и Сумской областях в результате ракетного удара выведены из строя объекты критической инфраструктуры. Сотни населенных пунктов остались без электроснабжения. Шмыгаль попросил жителей Украины экономить свет в пиковые часы.
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новости, денис шмыгаль, удары, энергетика, украина, спецоперация
Новости, Денис Шмыгаль, удары, энергетика, Украина, Спецоперация

Шмыгаль заявил об ударах по энергетическим объектам Украины

12:02 17.10.2022
 
© president.gov.uaДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
© president.gov.ua
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Премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил об ударах по энергетическим объектам в Киеве, Днепропетровской и Сумской областях. Об этом глава украинского правительства написал 17 октября в своем Telegram-канале
Шмыгаль заявил о пяти ударах дронами-камикадзе в Киеве. По его словам, в результате атаки повреждены энергетические объекты.
В Днепропетровской и Сумской областях в результате ракетного удара выведены из строя объекты критической инфраструктуры. Сотни населенных пунктов остались без электроснабжения.
"Все службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения. Каждый регион имеет план антикризисного реагирования", - сообщил Шмыгаль.
Шмыгаль попросил жителей Украины экономить свет в пиковые часы.
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
11:33
В Днепропетровской области новые отключения электричества – властиВ Днепропетровске (Днепре) и области пройдут "стабилизационные" отключения электричества во избежание аварий, сообщает 17 октября пресс-служба одной из крупнейших энергетических компаний Украины – ДТЭК (принадлежит олигарху Ринату Ахметову)
 
НовостиДенис ШмыгальударыэнергетикаУкраинаСпецоперация
 
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