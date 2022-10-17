Шмыгаль заявил об ударах по энергетическим объектам Украины
Премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил об ударах по энергетическим объектам в Киеве, Днепропетровской и Сумской областях. Об этом глава украинского правительства написал 17 октября в своем Telegram-канале
Шмыгаль заявил о пяти ударах дронами-камикадзе в Киеве. По его словам, в результате атаки повреждены энергетические объекты.
В Днепропетровской и Сумской областях в результате ракетного удара выведены из строя объекты критической инфраструктуры. Сотни населенных пунктов остались без электроснабжения.
"Все службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения. Каждый регион имеет план антикризисного реагирования", - сообщил Шмыгаль.
Шмыгаль попросил жителей Украины экономить свет в пиковые часы.
11:33В Днепропетровской области новые отключения электричества – властиВ Днепропетровске (Днепре) и области пройдут "стабилизационные" отключения электричества во избежание аварий, сообщает 17 октября пресс-служба одной из крупнейших энергетических компаний Украины – ДТЭК (принадлежит олигарху Ринату Ахметову)