https://ukraina.ru/20221017/1039798484.html

Шмыгаль заявил об ударах по энергетическим объектам Украины

Шмыгаль заявил об ударах по энергетическим объектам Украины - 17.10.2022 Украина.ру

Шмыгаль заявил об ударах по энергетическим объектам Украины

Премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил об ударах по энергетическим объектам в Киеве, Днепропетровской и Сумской областях. Об этом глава украинского правительства написал 17 октября в своем Telegram-канале

2022-10-17T12:02

2022-10-17T12:02

2022-10-17T12:02

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денис шмыгаль

удары

энергетика

украина

спецоперация

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Шмыгаль заявил о пяти ударах дронами-камикадзе в Киеве. По его словам, в результате атаки повреждены энергетические объекты. В Днепропетровской и Сумской областях в результате ракетного удара выведены из строя объекты критической инфраструктуры. Сотни населенных пунктов остались без электроснабжения. Шмыгаль попросил жителей Украины экономить свет в пиковые часы.

https://ukraina.ru/20221017/1039797807.html

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новости, денис шмыгаль, удары, энергетика, украина, спецоперация