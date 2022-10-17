https://ukraina.ru/20221017/1039781981.html
Эксперт объяснил, кто виноват в аварии на "Северном потоке"
Эксперт объяснил, кто виноват в аварии на "Северном потоке" - 17.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, кто виноват в аварии на "Северном потоке"
Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, кто виноват в аварии на газопроводе "Северный поток"
2022-10-17T07:00
2022-10-17T07:00
2022-10-17T07:00
новости
эксперт
северный поток
авария
диверсии
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"Тут можно вспомнить греческо-римскую формулу. Раз никто на себя не берет ответственности за диверсию на морском трубопроводе, то нужно искать тех, кому это выгодно. Не важно кто это исполнил, важно – кто заказал", - объяснил он.Эксперт сказал, что во-первых, это на руку тем, кто собирается заместить объем российского газа своими ресурсами, например, США, которые хотят аккумулировать большие газовые потоки и снабжать ими Европу.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, северный поток, авария, диверсии
Новости, эксперт, Северный поток, авария, диверсии
Эксперт объяснил, кто виноват в аварии на "Северном потоке"
Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, кто виноват в аварии на газопроводе "Северный поток"
"Тут можно вспомнить греческо-римскую формулу. Раз никто на себя не берет ответственности за диверсию на морском трубопроводе, то нужно искать тех, кому это выгодно. Не важно кто это исполнил, важно – кто заказал", - объяснил он.
Эксперт сказал, что во-первых, это на руку тем, кто собирается заместить объем российского газа своими ресурсами, например, США, которые хотят аккумулировать большие газовые потоки и снабжать ими Европу.
"Во-вторых, это могут быть диверсанты, которые желают дестабилизировать ситуацию в мире: торговцы оружием, наркобароны и другие организации. В-третьих, это может быть демонстрация силы со стороны Украины для стран Запада – дескать, мы вот как умеем, дайте нам еще ракет и гранат. Кроме того, есть игроки в Южной и Юго-Восточной Азии", - предположил Храпач.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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