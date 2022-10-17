https://ukraina.ru/20221017/1039781981.html

Эксперт объяснил, кто виноват в аварии на "Северном потоке"

Эксперт объяснил, кто виноват в аварии на "Северном потоке" - 17.10.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, кто виноват в аварии на "Северном потоке"

Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, кто виноват в аварии на газопроводе "Северный поток"

2022-10-17T07:00

2022-10-17T07:00

2022-10-17T07:00

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эксперт

северный поток

авария

диверсии

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"Тут можно вспомнить греческо-римскую формулу. Раз никто на себя не берет ответственности за диверсию на морском трубопроводе, то нужно искать тех, кому это выгодно. Не важно кто это исполнил, важно – кто заказал", - объяснил он.Эксперт сказал, что во-первых, это на руку тем, кто собирается заместить объем российского газа своими ресурсами, например, США, которые хотят аккумулировать большие газовые потоки и снабжать ими Европу.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, северный поток, авария, диверсии