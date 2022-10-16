"Раковая опухоль": глава Китая назвал главную угрозу Коммунистической партии - 16.10.2022 Украина.ру
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"Раковая опухоль": глава Китая назвал главную угрозу Коммунистической партии
"Раковая опухоль": глава Китая назвал главную угрозу Коммунистической партии - 16.10.2022 Украина.ру
"Раковая опухоль": глава Китая назвал главную угрозу Коммунистической партии
Коррупция является главной угрозой жизнеспособности Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом заявил 16 октября генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с докладом на открытии 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Пекине
2022-10-16T10:05
2022-10-16T10:05
си цзиньпин
новости
китай
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"Коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность партии", - сказал Си Цзиньпин.Глава КНР подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Он отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".В субботу официальный представитель 20-го Всекитайского съезда КПК Сунь Ели заявил, что за последние 10 лет за коррупционные преступления в Китае были осуждены более 4,43 миллиона человек.20-й съезд Компартии Китая проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем примут участие почти 2,3 тысячи делегатов со всего Китая, представляющие свыше 96 миллионов членов КПК. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит и одобрит поправки к Уставу партии, а также изберет новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.
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452
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си цзиньпин, новости, китай
Си Цзиньпин, Новости, Китай

"Раковая опухоль": глава Китая назвал главную угрозу Коммунистической партии

10:05 16.10.2022
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Коррупция является главной угрозой жизнеспособности Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом заявил 16 октября генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с докладом на открытии 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Пекине
"Коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность партии", - сказал Си Цзиньпин.
Глава КНР подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту.
Он отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".
В субботу официальный представитель 20-го Всекитайского съезда КПК Сунь Ели заявил, что за последние 10 лет за коррупционные преступления в Китае были осуждены более 4,43 миллиона человек.
20-й съезд Компартии Китая проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем примут участие почти 2,3 тысячи делегатов со всего Китая, представляющие свыше 96 миллионов членов КПК.
Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит и одобрит поправки к Уставу партии, а также изберет новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.
 
Си ЦзиньпинНовостиКитай
 
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