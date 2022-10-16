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"Мотовилиха в Польше". Военный эксперт о том, что будет, если ВСУ дадут старые гитлеровские гаубицы

"Мотовилиха в Польше". Военный эксперт о том, что будет, если ВСУ дадут старые гитлеровские гаубицы - 16.10.2022 Украина.ру

"Мотовилиха в Польше". Военный эксперт о том, что будет, если ВСУ дадут старые гитлеровские гаубицы

Опаснее всего непрерывность не конкретные виды натовского оружия в распоряжении ВСУ, а непрерывность этих поставок. Противник постоянно получает помощь, а мы ее уничтожаем только после того, как она появилась на фронте. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-10-16T08:30

2022-10-16T08:30

2022-10-16T08:30

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Ранее было заявлено, что новый пакет военной помощи США Украине включает 4 HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин. Также западные страны начинают передавать Киеву комплексы ПВО.Даже если бы Украине непрерывно поставляли немецкие 105 мм гаубицы времен Второй мировой, то они ими все равно восполнили бы все потери. Поэтому нужно искоренить сам источник появления у противника новых "игрушек", уверен эксперт.Если мы ведем операцию по всей территории Украины, то давайте ее вести. Если у нас есть это "страшное возмездие", пора его расчехлять, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оружие, гаубицы, россия, всу, украина, вторая мировая война