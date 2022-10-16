"Мотовилиха в Польше". Военный эксперт о том, что будет, если ВСУ дадут старые гитлеровские гаубицы - 16.10.2022 Украина.ру
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"Мотовилиха в Польше". Военный эксперт о том, что будет, если ВСУ дадут старые гитлеровские гаубицы
"Мотовилиха в Польше". Военный эксперт о том, что будет, если ВСУ дадут старые гитлеровские гаубицы - 16.10.2022 Украина.ру
"Мотовилиха в Польше". Военный эксперт о том, что будет, если ВСУ дадут старые гитлеровские гаубицы
Опаснее всего непрерывность не конкретные виды натовского оружия в распоряжении ВСУ, а непрерывность этих поставок. Противник постоянно получает помощь, а мы ее уничтожаем только после того, как она появилась на фронте. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-16T08:30
2022-10-16T08:30
новости
оружие
гаубицы
россия
всу
украина
вторая мировая война
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Ранее было заявлено, что новый пакет военной помощи США Украине включает 4 HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин. Также западные страны начинают передавать Киеву комплексы ПВО.Даже если бы Украине непрерывно поставляли немецкие 105 мм гаубицы времен Второй мировой, то они ими все равно восполнили бы все потери. Поэтому нужно искоренить сам источник появления у противника новых "игрушек", уверен эксперт.Если мы ведем операцию по всей территории Украины, то давайте ее вести. Если у нас есть это "страшное возмездие", пора его расчехлять, заключил собеседник издания.
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новости, оружие, гаубицы, россия, всу, украина, вторая мировая война
Новости, оружие, гаубицы, Россия, ВСУ, Украина, Вторая мировая война

"Мотовилиха в Польше". Военный эксперт о том, что будет, если ВСУ дадут старые гитлеровские гаубицы

08:30 16.10.2022
 
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М777 - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Головнокомандувач ЗС України
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Опаснее всего непрерывность не конкретные виды натовского оружия в распоряжении ВСУ, а непрерывность этих поставок. Противник постоянно получает помощь, а мы ее уничтожаем только после того, как она появилась на фронте. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Ранее было заявлено, что новый пакет военной помощи США Украине включает 4 HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин. Также западные страны начинают передавать Киеву комплексы ПВО.
Даже если бы Украине непрерывно поставляли немецкие 105 мм гаубицы времен Второй мировой, то они ими все равно восполнили бы все потери. Поэтому нужно искоренить сам источник появления у противника новых "игрушек", уверен эксперт.
"Понятное дело, что мы не можем сломать их "Мотовилиху" на территории Польши или США. Но мы должны бомбить аэродромы и железнодорожные станции, откуда эта гаубица едет на поле боя. Почему мы это не делаем, я не знаю", - подчеркнул Норин.
Если мы ведем операцию по всей территории Украины, то давайте ее вести. Если у нас есть это "страшное возмездие", пора его расчехлять, заключил собеседник издания.
 
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Заголовок открываемого материала
08:30"Мотовилиха в Польше". Военный эксперт о том, что будет, если ВСУ дадут старые гитлеровские гаубицы
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