https://ukraina.ru/20221016/1039748069.html

Западная Украина за минувшую неделю

Западная Украина за минувшую неделю - 16.10.2022 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю

Львов во тьме и борьба с памятниками на Закарпатье

2022-10-16T10:39

2022-10-16T10:39

2022-10-16T10:39

эксклюзив

западная украина

памятник

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103311/52/1033115244_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_d16467d52cbc1465d17998095d83cc50.jpg.webp

Львов готовится к зиме без электроэнергии, водоснабжения и централизованного теплоснабжения. А на Закарпатье началась новая волна борьбы с памятниками, и не только советскими, но и венгерскими.Львов до сих пор не оправился от самых мощных с февраля обстреловЛьвов официально провозглашён тылом украинской армии, хотя, по сути, является одной из главных перевалочных баз для поставок западного оружия киевским властям. Российские ракеты прилетали сюда не так уж часто (а в последние месяцы их вообще не было), но в прошлые понедельник и вторник Львов примерил на себя статус прифронтового города. От обстрелов 10 и 11 октября столица Восточной Галиции до сих пор не оправилась.Итак, всё утро 10 октября во Львовской области, как и в остальной Украине, продолжалась четырехчасовая воздушная тревога. Жители города слышали взрывы, практически весь город остался без электроэнергии. Сразу же после завершения тревоги во Львове выстроились очереди в продовольственные магазины и на АЗС. Хлеб в магазинах раскупили почти мгновенно, хотя первый заместитель председателя Львовской областной военной администрации Андрей Годик заверял, что хлеб будет, а на следующий день все предприятия полноценно возобновят свою работу.На автозаправочных станциях водители не только наполняли горючим баки своих машин, но и набирали его в канистры для работы электрогенераторов. Однако дефицита нефтепродуктов не было, очереди были вызваны паническим спросом.Лишь после полудня власти сообщили о результатах обстрелов. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что под удар попали объекты критической инфраструктуры и две подстанции – без всяких подробностей. Более информативными оказались власти Львова. "90% города осталось без электроэнергии", – сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко информацию, которую и так все знали."Трамваи и троллейбусы не курсируют. Власти вывели на маршруты увеличенное количество автобусов. Также не работает более 80% светофоров. На больших перекрестках работают регуляторы" – написал чиновник в своем Телеграмм-канале. Однако уже через несколько часов после завершения тревоги общественный транспорт на остановках ожидало примерно столько же людей, как и в обычные дни. В соцсетях пассажиры даже сетовали, что не могли добраться, к примеру, в Винники. Но это были скорее единичные случаи."В городе нет снабжения горячей водой. Холодную воду поставляют с помощью резервного питания. Также есть трудности с мобильной связью. Я на связи с мобильными операторами", – также написал Москаленко. Стоит отметить, что в течение дня проблемы с водой горожане решали по своему – покупали бутилированную, и даже добывали с помощью сохранившихся водокачек, в том числе в сквере на улице Лысенко. По состоянию на конец дня водоснабжение было всего на 65% территории города, поскольку станции подкачек были обесточены. "Львовводоканал" использовал дизельные генераторы, чтобы обеспечить людей водой."Воду подаем практически во все районы, но в некоторых домах она доходит только до 3 этажа, – сообщили в коммунальном предприятии. – Просим жителей многоэтажек проверить, есть ли у них вода в подвалах или в квартирах на первом этаже, и призываем владельцев этих квартир разрешить соседям набирать воду. Мы обязуемся произвести перерасчет за использованную воду". Те, в чьих домах нет воды, могут набрать ее из пожарных гидрантов на нескольких локациях по всем районам города. Также пополнить запасы воды можно будет в водовозках, обещанных запустить водоканал.Примерно до 16:00 10 октября в городе были серьезные проблемы с мобильной связью и интернетом, связаться с родными и близкими было практически невозможно, что заставило львовян нервничать. Но ближе к вечеру мобильные операторы все наладили. Также в городе можно было наблюдать очереди в банкоматы и банковские отделения, ведь из-за отсутствия электроэнергии рассчитаться платежными карточками не удавалось.Однако уже в послеобеденную пору львовяне и гости города спокойно гуляли по площади Рынок, пили кофе и наливки и даже посещали экскурсии. О том, что в городе что-то случилось, можно было догадаться только по тёмным витринам магазинов и кафе, пустым трамваям и большому количеству автомобилей с громкоговорителями, которые в случае повторной воздушной тревоги должны бы извещать жителей об угрозе ракетного удара.Вечером в понедельник мэр города Андрей Садовый попытался успокоить жителей Львова. "Электроэнергия в городе восстановлена ​​на 99%. Общественный транспорт с завтрашнего дня будет курсировать в обычном режиме. Вода до утра будет у всех", – заявил Садовый. Однако ВС РФ внесли коррективы в эти планы.Утром 11 октября во Львове снова была воздушная тревога, а около полудня послышались взрывы. Максим Козицкий уточнил, что зафиксировано три взрыва на двух объектах энергетики во Львовской области. "В результате ракетных ударов 30% Львова временно без электроэнергии. Также перебои с водоснабжением в Сиховском и Франковском районах города", – сообщил мэр Львова Андрей Садовый и попросил львовян сделать запас воды, поскольку возможны перебои в водоснабжении.Позже Козицкий заявил, что это был "самый тяжёлый удар с начала полномасштабной военной агрессии России", и после атаки 11 октября от двух подстанций "ничего не осталось". В свою очередь, Андрей Садовый сообщил, что на восстановление оборудования поврежденных электрических подстанций "понадобятся месяцы". Подтверждением этих слов стало отключение электроэнергии во всем Львове, которое произошло около семи вечера 11 октября – город погрузился в жуткую тьму.Правда, по состоянию на 14 октября электро- и водоснабжение во Львове в основном восстановлено, хотя мэрия и призвала жителей ограничить использование электроприборов в пиковые часы. Власти сами подали пример – для экономии электроэнергии во Львове остановили работу фонтанов и выключили подсветку на фасадах домов. Однако относительно начала отопительного сезона в мэрии хранят молчание.Слова же Андрея Садового не греют львовян. "У нас есть во Львове 6 тысяч укрытий. В каждом укрытии, если это технически возможно, должен быть обустроен пункт обогрева – банальная печь и дрова. Это спасет, чтобы не замерзнуть, потому что восстановление любого сервиса после повреждения требует времени. Мы должны выжить. Без электроэнергии ТЭЦ не работают, а мы видим, что враг хочет заблокировать подачу тепла. Большая просьба к руководителям управляющих компаний, председателям ОСМД обеспечить готовность к разным сценариям. Если у дома будет пункт обогрева, то это гарантия, что мы будем в тепле" – заявил он. Начаты ли работы по возобновлению работы дровяных печей австрийского периода в ратуше Львова – пока неизвестно.На Закарпатье – новая волна борьбы с памятникамиВ четверг, 13 октября, во многих онлайн-СМИ Закарпатья вышли новости под заголовками типа "Два знаковых события: в Мукачево в замке “Паланок” демонтируют турула, а в Ужгороде – памятник советским воинам".Действительно, утром того дня на заседании исполнительного комитета Мукачевского горсовета приняли решение вместо орла-турула установить в замке "Паланок" трезубец. Музею поручили провести демонтаж монумента "Турул" с бастиона замка, что молниеносно было выполнено.Орел-турул является мистическим прародителем венгерского народа – святым тотемом династии Арпадов, символизирующим фигуру высшего бога Иштена, а также мистическим отцом вождей Аттилы и Алмоша. По легенде именно турул провёл венгерский народ с Востока на территорию современной Венгрии. Закарпатье было частью королевства Венгерского более 1000 лет, и здесь до сих пор компактно проживает более чем 100-тысячная венгерская община. Неудивительно, что местные венгры резко осудили такие действия местных властей."Общество венгерской культуры Закарпатья с возмущением узнало о решении исполнительного комитета Мукачевского городского совета по демонтажу монумента "Турул", установленного на бастионе Мукачевского замка. Решение тем более удивительно, что памятник, являющийся символом города, был возвращен на прежнее место в 2008 году по инициативе Мукачевской администрации, в духе общего исторического прошлого и мирного сосуществования между национальностями", – говорится в заявлении организации.В свою очередь, "Демократический союз венгров Украины" в своем заявлении отметил, что впервые за десятилетия независимой Украины орган местного самоуправления на Закарпатье не принимает решения о разрешении на установку или хотя бы реставрацию памятника, связанного с культурой и историей венгерского народа, а наоборот, издает приказ о его уничтожении. Союз выразил решительный протест против этого решения, и призвал членов исполнительного комитета Мукачевского городского совета отменить его.Отреагировали на ситуацию и в Будапеште. Госсекретарь по национальной политике Венгрии Арпад Потапи назвал демонтаж монумента шокирующим. "Решение исполнительного комитета Мукачевского городского совета о демонтаже орла-турула шокирующее и возмутительное. Тем более что скульптуру демонтировали за рекордно короткое время – после обеда уже сняли", – написал он в социальных сетях.За второй памятник, демонтаж которого тоже анонсировали в Закарпатье, пока никто не вступился, хотя история может получиться не менее скандальная, чем с турулом. 13 октября губернатор Закарпатья Виктор Микита сообщил, что принято решение о демонтаже памятника советским воинам в областном центре. По словам чиновника, профильная комиссия Закарпатской ОВА, созданная по его распоряжению, провела проверку монумента вблизи словацкой границы в Ужгороде, имеющего официальное название Памятник советским воинам "Украина – освободителям"."Огромный монумент имеет признаки аварийности и, по сообщениям общественности, несёт реальную угрозу жизни и здоровью людей, которые стоят в очереди для пересечения государственной границы", – заявил Виктор Микита. Чиновник сообщил, что соответствующие службы получили задание подготовиться к демонтажу памятника с соблюдением мер безопасности, в то же время профильный департамент Закарпатской ОВА готовит документы на заседание Кабмина для исключения памятника из перечня памятников, чтобы выдержать процедуру.В общем, ничего нового для Украины, если бы не один момент: киевские власти, несмотря на свою неонацистскую сущность, продолжают лицемерно праздновать "День освобождения Украины от фашистских захватчиков", который приходится на 28 октября. Именно в этот день в 1944 году советские войска вышли на нынешнюю границу Украины со Словакией – где в 1970 году и был установлен памятник "Украина – освободителям". Более 50 лет он был символом принадлежности Закарпатья к Украине, и вот теперь его, очевидно, хотят снести до очередной годовщины освобождения края от немецких и венгерских фашистов.Я не удивлюсь, если определенным кругам Будапешта это понравится. Ведь в июле этого года глава МИД Венгрии предполагал, что при определенных условиях венгерские военные могут перейти границу с Украиной, чтобы защитить венгров Закарпатья.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20221016/1039777316.html

https://ukraina.ru/20220912/1038643456.html

https://ukraina.ru/20220929/1039193368.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, памятник, спецоперация