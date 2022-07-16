https://ukraina.ru/20220716/1036495646.html

Западная Украина за минувшую неделю: Будапешт за венгров, а Бухарест молчит о своих

Западная Украина за минувшую неделю: Будапешт за венгров, а Бухарест молчит о своих - 16.07.2022 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Будапешт за венгров, а Бухарест молчит о своих

Украина.ру, 16.07.2022

2022-07-16T14:11

2022-07-16T14:11

2022-07-16T14:11

западная украина

эксклюзив

петер сийярто

венгрия

румыния

украина

сво

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У Будапешта есть сценарии "военной чрезвычайной ситуации", чтобы защитить венгров Закарпатья. Глава МИД Венгрии допустил, что при определённых условиях венгерские военные могут перейти границу с Украиной.Венгрия может вступить в войну на Украине для защиты венгров на ЗакарпатьеГлава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что если линия фронта дойдёт до Западной Украины, то это будет представлять серьезную угрозу для Будапешта. Поэтому в его интересах как можно скорее остановить боевые действия. Сийярто без обиняков заявил, что у Венгрии есть сценарии "военной чрезвычайной ситуации", чтобы защитить и спасти венгров, которые проживают на Закарпатье. Он допустил, что венгерские военные могут перейти границу с Украиной. Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Index, опубликованном 15 июля.По словам ближайшего соратника премьера Венгрии Виктора Орбана, в интересах Будапешта как можно скорее остановить российско-украинский вооружённый конфликт и "избежать подготовленных сценариев" по спасению венгров в Закарпатской области Украины. "В нашей стране подготовлены сценарии военной чрезвычайной ситуации… В наших интересах, чтобы на Востоке Украины как можно быстрее установился мир, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 000 венгров, живущих на Закарпатье", – сказал Сийярто."Если фронт приблизится к западной части Украины, это будет представлять для нас гораздо большую угрозу безопасности, чем та, с которой мы сталкивались до сих пор", – сказал глава венгерской дипломатии, отметив, что как и любая страна, по соседству с которой идет война, Венгрия должна быть готова защитить себя в случае необходимости. При этом министр заявил, что Венгрия "была бы счастливее, если бы это не понадобилось".Сийярто также сказал, что Европа уже приняла достаточно санкций против России, и теперь Запад должен больше сосредоточиться на том, чтобы добиться прекращения огня как можно быстрее, и со временем заключить мир. Он также выразил готовность Будапешта предоставить площадку для мирных переговоров Киева и Москвы в Венгрии, а также заверил, что его страна продолжит принимать украинских беженцев."У нас нет никаких разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он представляет интересы Украины, а мы – интересы Венгрии. А в чём заключается украинский интерес? Вовлечь в этот конфликт как можно больше стран, хотя бы через поставки оружия", – считает венгерский министр. "Напротив, наш интерес заключается в том, чтобы любой ценой остаться вне этого конфликта, и минимизировать шансы попасть в военную ситуацию. Несомненно также, что ранее отношения между Венгрией и Украиной были напряженными. Однако после начала боевых действий мы оставили в прошлом вопросы, которые вызывали напряженность", – добавил он.Ранее Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не поставляет оружие Украине и не разрешает его транзит через свою территорию, чтобы не подвергать опасности венгров, проживающих на Закарпатье. По его словам, Венгрия не хочет быть вовлеченной в вооружённый конфликт на Украине."Мы приняли 630 тысяч беженцев с Украины. Мы хорошо заботимся о них, предлагаем работу тем, кто остается надолго, и образование для детей. Мы не ожидаем, что кто-то скажет спасибо венграм. Но ждём одного: не провоцировать нас, не винить нас, не говорить о нас плохо только потому, что мы приняли одно решение – не участвовать в доставке вооружений. Почему? Потому что мы соседи. Для нас главная цель – не быть вовлеченными в эту войну каким-либо образом", – сказал он 6 июля в интервью CNN.На конец дня 15 июля никакой реакции МИД Украины или властей Закарпатской области на заявления Петера Сийярто не было.Румыния не спешит защищать соплеменников на Западной УкраинеХотя в упомянутой Закарпатской области проживает также более 30 тысяч этнических румын, власти Румынии не предпринимают никаких усилий для защиты своего национального меньшинства на территории Украины. А защищать есть от чего: с 2023 года все нацменьшинства на Украине потеряют право на свои учебные заведения, а уже с 16 июля любого продавца или официанта в румынском селе можно законно оштрафовать за обращение к клиенту на родном языке, а не на украинском.Пассивность Румынии объясняется как минимум двумя основными причинами. Во-первых, Бухарест с самого начала российской спецоперации на Украине занял позицию безоговорочной поддержки всех действий Запада. Румыния, наряду с Польшей, стала одним из главных маршрутов поставок Киеву вооружений и боеприпасов, а её роль в поставках на Украину горюче-смазочных материалов и вывоза оттуда зерна трудно переоценить.Во-вторых, румынские власти рассчитывают неплохо заработать на так называемом "послевоенном восстановлении Украины". Соответственно, они опасаются, что акцент на правах румынского нацменьшинства в этой стране может такому заработку помешать. Так, 9 июля министр экономики Румынии Флорин Спэтару заявил, что Бухарест собирается активно участвовать в восстановлении Украины после завершения боевых действий. "Мы будем играть ключевую роль во всей конфигурации реконструкции, скажем, на годы, на это будет выделена значительная сумма денег", – сказал он в эфире телеканала Digi 24.По его мнению, это обязанность цивилизованной Европы, поэтому и другие страны ЕС должны присоединиться к процессу. Спэтару отметил, что и сегодня Румыния вносит свой вклад в дело помощи Украине, предоставляя беженцам возможность трудоустроиться. "В какой-то момент эти люди вернутся на Украину и продолжат работать", – вежливо намекнул румынский министр украинцам.Но пока "значительная сумма" не выделена, в Румынии, что называется, "клюют по зёрнышку". Несмотря на боевые действия на Востоке Украины, продолжаются работы по строительству моста через реку Тиса на румынско-украинской границе в Закарпатской области. Мост должен соединить населённый в основном румынами городок Белая Церковь на Закарпатье и город Сигету-Мармацией в Румынии.Ныне движение между двумя странами в этом месте осуществляется по деревянному мосту, построенному в 2000 году. Новый же мост будет бетонным, и будет состоять из двух параллельных 260-метровых сооружений, с двумя полосами движения в каждом направлении. Стоимость проекта составит около 30 миллионов евро, которые получит румынская сторона – именно она должна построить мост до конца 2024 года. Это строительство полностью финансирует Еврокомиссия, а вот дорожно-транспортную инфраструктуру с каждой стороны моста должны построить Румыния и Украина за свой счёт.Однако не исключено, что Румыния построит мост "в пустоту", как это случилось с дорожной и пограничной инфраструктурой на границе с Черновицкой областью (там, кстати, проживает более 150 тысяч этнических румын). Реконструкция за деньги ЕС контрольно-пропускных пунктов (КПП) "Красноильск" и "Дьяковцы" и дорог к ним с украинской стороны продолжается с 2015 года, и новый срок их сдачи – конец 2022 года. При этом с румынской стороны всё давно готово.В конце июня этого года губернатор Буковины (так обычно называют Черновицкую область, созданную на основе северной части бывшего австро-венгерского герцогства Буковина) Сергей Осачук, под которым зашаталось кресло, обещал открыть два упомянутых КПП в ближайшее время. По слухам, он пытался убедить Офис президента Украины, что в случае смены губернатора проект опять будет заморожен. Однако эта аргументация не сработала, и вечером 13 июля на сайте президента Украины появились указы об увольнении Осачука и назначении Руслана Запаранюка главой Черновицкой ОВА. Примечательно, что указы были опубликованы с задержкой: они датированы 11 июля.Парадокс в назначении руководителя Черновицкой областной дирекции "Ощадбанка" Запаранюка состоит в том, что он принадлежит к бизнес-политической "семье" экс-премьера Арсения Яценюка. Точно так же, как два других известных выходца из Буковины – экс-глава "Ощадбанка" Андрей Пышный и экс-министр транспорта и инфраструктуры Максим Бурбак. Именно фирмы последнего получили после 2015 года подряды на реконструкцию КПП "Красноильск" и "Дьяковцы", но "освоили" европейские деньги так, что всё пришлось строить заново.Примечательно, что Максим Бурбак после назначения Руслана Запаранюка губернаторм Буковины не удержался от самодовольных комментариев местным СМИ. "Знаком ли я с Русланом Запаранюком? Я знаком со всей областью. Ну и как могу не знать человека, который был руководителем "Ощадбанка" в Черновицкой области с 2014 года? С Русланом Запаранюком мы в моем избирательном округе много раз открывали обновленные отделения этого банка. Кстати, филиал "Ощадбанка" в Черновицкой области уже несколько лет признан одним из лучших. Поэтому сказать, что не знаю этого человека, было бы неправильно" – заявил он изданию "Молодой буковинец".Также политик добавил, что в будущем стоит всех "губернаторов" превратить в "префектов". "Лично знаком практически со всеми "губернаторами", которые возглавляли область в течение последних десятилетий. И Запаранюка, и Осачука, и Фищука, и Павлюка, и Кулиша, и даже Папиева знал. И, дай Бог всем нам здоровья, – видимо, буду знать ещё много следующих глав Черновицкой областной государственной администрации (ОГА). Но главное, что я хотел бы, наконец, дождаться, когда буду знать префектов, а не глав Черновицкий ОГА. Потому что облгосадминистрации – это пережиток советского прошлого", – сказал Максим Бурбак.Кстати, румынским властям такое название главы украинской области явно должно понравиться – ведь именно титул префекта носят чиновники, которых назначает Бухарест в регионы Румынии. Но есть и ещё один момент: один из этих регионов – Южная Буковина, где время от времени звучат призывы к "воссоединению" с Северной Буковиной, ведь в 1918-1940 годах вся Буковина входила в состав Королевства Румыния.

https://ukraina.ru/20220709/1034318101.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

западная украина, эксклюзив, петер сийярто, венгрия, румыния, украина, сво