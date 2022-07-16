https://ukraina.ru/20220716/1036495646.html
Западная Украина за минувшую неделю: Будапешт за венгров, а Бухарест молчит о своих
Западная Украина за минувшую неделю: Будапешт за венгров, а Бухарест молчит о своих - 16.07.2022 Украина.ру
Западная Украина за минувшую неделю: Будапешт за венгров, а Бухарест молчит о своих
Украина.ру, 16.07.2022
2022-07-16T14:11
2022-07-16T14:11
2022-07-16T14:11
западная украина
эксклюзив
петер сийярто
венгрия
румыния
украина
сво
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У Будапешта есть сценарии "военной чрезвычайной ситуации", чтобы защитить венгров Закарпатья. Глава МИД Венгрии допустил, что при определённых условиях венгерские военные могут перейти границу с Украиной.Венгрия может вступить в войну на Украине для защиты венгров на ЗакарпатьеГлава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что если линия фронта дойдёт до Западной Украины, то это будет представлять серьезную угрозу для Будапешта. Поэтому в его интересах как можно скорее остановить боевые действия. Сийярто без обиняков заявил, что у Венгрии есть сценарии "военной чрезвычайной ситуации", чтобы защитить и спасти венгров, которые проживают на Закарпатье. Он допустил, что венгерские военные могут перейти границу с Украиной. Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Index, опубликованном 15 июля.По словам ближайшего соратника премьера Венгрии Виктора Орбана, в интересах Будапешта как можно скорее остановить российско-украинский вооружённый конфликт и "избежать подготовленных сценариев" по спасению венгров в Закарпатской области Украины. "В нашей стране подготовлены сценарии военной чрезвычайной ситуации… В наших интересах, чтобы на Востоке Украины как можно быстрее установился мир, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 000 венгров, живущих на Закарпатье", – сказал Сийярто."Если фронт приблизится к западной части Украины, это будет представлять для нас гораздо большую угрозу безопасности, чем та, с которой мы сталкивались до сих пор", – сказал глава венгерской дипломатии, отметив, что как и любая страна, по соседству с которой идет война, Венгрия должна быть готова защитить себя в случае необходимости. При этом министр заявил, что Венгрия "была бы счастливее, если бы это не понадобилось".Сийярто также сказал, что Европа уже приняла достаточно санкций против России, и теперь Запад должен больше сосредоточиться на том, чтобы добиться прекращения огня как можно быстрее, и со временем заключить мир. Он также выразил готовность Будапешта предоставить площадку для мирных переговоров Киева и Москвы в Венгрии, а также заверил, что его страна продолжит принимать украинских беженцев."У нас нет никаких разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он представляет интересы Украины, а мы – интересы Венгрии. А в чём заключается украинский интерес? Вовлечь в этот конфликт как можно больше стран, хотя бы через поставки оружия", – считает венгерский министр. "Напротив, наш интерес заключается в том, чтобы любой ценой остаться вне этого конфликта, и минимизировать шансы попасть в военную ситуацию. Несомненно также, что ранее отношения между Венгрией и Украиной были напряженными. Однако после начала боевых действий мы оставили в прошлом вопросы, которые вызывали напряженность", – добавил он.Ранее Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не поставляет оружие Украине и не разрешает его транзит через свою территорию, чтобы не подвергать опасности венгров, проживающих на Закарпатье. По его словам, Венгрия не хочет быть вовлеченной в вооружённый конфликт на Украине."Мы приняли 630 тысяч беженцев с Украины. Мы хорошо заботимся о них, предлагаем работу тем, кто остается надолго, и образование для детей. Мы не ожидаем, что кто-то скажет спасибо венграм. Но ждём одного: не провоцировать нас, не винить нас, не говорить о нас плохо только потому, что мы приняли одно решение – не участвовать в доставке вооружений. Почему? Потому что мы соседи. Для нас главная цель – не быть вовлеченными в эту войну каким-либо образом", – сказал он 6 июля в интервью CNN.На конец дня 15 июля никакой реакции МИД Украины или властей Закарпатской области на заявления Петера Сийярто не было.Румыния не спешит защищать соплеменников на Западной УкраинеХотя в упомянутой Закарпатской области проживает также более 30 тысяч этнических румын, власти Румынии не предпринимают никаких усилий для защиты своего национального меньшинства на территории Украины. А защищать есть от чего: с 2023 года все нацменьшинства на Украине потеряют право на свои учебные заведения, а уже с 16 июля любого продавца или официанта в румынском селе можно законно оштрафовать за обращение к клиенту на родном языке, а не на украинском.Пассивность Румынии объясняется как минимум двумя основными причинами. Во-первых, Бухарест с самого начала российской спецоперации на Украине занял позицию безоговорочной поддержки всех действий Запада. Румыния, наряду с Польшей, стала одним из главных маршрутов поставок Киеву вооружений и боеприпасов, а её роль в поставках на Украину горюче-смазочных материалов и вывоза оттуда зерна трудно переоценить.Во-вторых, румынские власти рассчитывают неплохо заработать на так называемом "послевоенном восстановлении Украины". Соответственно, они опасаются, что акцент на правах румынского нацменьшинства в этой стране может такому заработку помешать. Так, 9 июля министр экономики Румынии Флорин Спэтару заявил, что Бухарест собирается активно участвовать в восстановлении Украины после завершения боевых действий. "Мы будем играть ключевую роль во всей конфигурации реконструкции, скажем, на годы, на это будет выделена значительная сумма денег", – сказал он в эфире телеканала Digi 24.По его мнению, это обязанность цивилизованной Европы, поэтому и другие страны ЕС должны присоединиться к процессу. Спэтару отметил, что и сегодня Румыния вносит свой вклад в дело помощи Украине, предоставляя беженцам возможность трудоустроиться. "В какой-то момент эти люди вернутся на Украину и продолжат работать", – вежливо намекнул румынский министр украинцам.Но пока "значительная сумма" не выделена, в Румынии, что называется, "клюют по зёрнышку". Несмотря на боевые действия на Востоке Украины, продолжаются работы по строительству моста через реку Тиса на румынско-украинской границе в Закарпатской области. Мост должен соединить населённый в основном румынами городок Белая Церковь на Закарпатье и город Сигету-Мармацией в Румынии.Ныне движение между двумя странами в этом месте осуществляется по деревянному мосту, построенному в 2000 году. Новый же мост будет бетонным, и будет состоять из двух параллельных 260-метровых сооружений, с двумя полосами движения в каждом направлении. Стоимость проекта составит около 30 миллионов евро, которые получит румынская сторона – именно она должна построить мост до конца 2024 года. Это строительство полностью финансирует Еврокомиссия, а вот дорожно-транспортную инфраструктуру с каждой стороны моста должны построить Румыния и Украина за свой счёт.Однако не исключено, что Румыния построит мост "в пустоту", как это случилось с дорожной и пограничной инфраструктурой на границе с Черновицкой областью (там, кстати, проживает более 150 тысяч этнических румын). Реконструкция за деньги ЕС контрольно-пропускных пунктов (КПП) "Красноильск" и "Дьяковцы" и дорог к ним с украинской стороны продолжается с 2015 года, и новый срок их сдачи – конец 2022 года. При этом с румынской стороны всё давно готово.В конце июня этого года губернатор Буковины (так обычно называют Черновицкую область, созданную на основе северной части бывшего австро-венгерского герцогства Буковина) Сергей Осачук, под которым зашаталось кресло, обещал открыть два упомянутых КПП в ближайшее время. По слухам, он пытался убедить Офис президента Украины, что в случае смены губернатора проект опять будет заморожен. Однако эта аргументация не сработала, и вечером 13 июля на сайте президента Украины появились указы об увольнении Осачука и назначении Руслана Запаранюка главой Черновицкой ОВА. Примечательно, что указы были опубликованы с задержкой: они датированы 11 июля.Парадокс в назначении руководителя Черновицкой областной дирекции "Ощадбанка" Запаранюка состоит в том, что он принадлежит к бизнес-политической "семье" экс-премьера Арсения Яценюка. Точно так же, как два других известных выходца из Буковины – экс-глава "Ощадбанка" Андрей Пышный и экс-министр транспорта и инфраструктуры Максим Бурбак. Именно фирмы последнего получили после 2015 года подряды на реконструкцию КПП "Красноильск" и "Дьяковцы", но "освоили" европейские деньги так, что всё пришлось строить заново.Примечательно, что Максим Бурбак после назначения Руслана Запаранюка губернаторм Буковины не удержался от самодовольных комментариев местным СМИ. "Знаком ли я с Русланом Запаранюком? Я знаком со всей областью. Ну и как могу не знать человека, который был руководителем "Ощадбанка" в Черновицкой области с 2014 года? С Русланом Запаранюком мы в моем избирательном округе много раз открывали обновленные отделения этого банка. Кстати, филиал "Ощадбанка" в Черновицкой области уже несколько лет признан одним из лучших. Поэтому сказать, что не знаю этого человека, было бы неправильно" – заявил он изданию "Молодой буковинец".Также политик добавил, что в будущем стоит всех "губернаторов" превратить в "префектов". "Лично знаком практически со всеми "губернаторами", которые возглавляли область в течение последних десятилетий. И Запаранюка, и Осачука, и Фищука, и Павлюка, и Кулиша, и даже Папиева знал. И, дай Бог всем нам здоровья, – видимо, буду знать ещё много следующих глав Черновицкой областной государственной администрации (ОГА). Но главное, что я хотел бы, наконец, дождаться, когда буду знать префектов, а не глав Черновицкий ОГА. Потому что облгосадминистрации – это пережиток советского прошлого", – сказал Максим Бурбак.Кстати, румынским властям такое название главы украинской области явно должно понравиться – ведь именно титул префекта носят чиновники, которых назначает Бухарест в регионы Румынии. Но есть и ещё один момент: один из этих регионов – Южная Буковина, где время от времени звучат призывы к "воссоединению" с Северной Буковиной, ведь в 1918-1940 годах вся Буковина входила в состав Королевства Румыния.
https://ukraina.ru/20220709/1034318101.html
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
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западная украина, эксклюзив, петер сийярто, венгрия, румыния, украина, сво
У Будапешта есть сценарии "военной чрезвычайной ситуации", чтобы защитить венгров Закарпатья. Глава МИД Венгрии допустил, что при определённых условиях венгерские военные могут перейти границу с Украиной.
Венгрия может вступить в войну на Украине для защиты венгров на Закарпатье
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что если линия фронта дойдёт до Западной Украины, то это будет представлять серьезную угрозу для Будапешта. Поэтому в его интересах как можно скорее остановить боевые действия. Сийярто без обиняков заявил, что у Венгрии есть сценарии "военной чрезвычайной ситуации", чтобы защитить и спасти венгров, которые проживают на Закарпатье. Он допустил, что венгерские военные могут перейти границу с Украиной. Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Index, опубликованном 15 июля.
По словам ближайшего соратника премьера Венгрии Виктора Орбана, в интересах Будапешта как можно скорее остановить российско-украинский вооружённый конфликт и "избежать подготовленных сценариев" по спасению венгров в Закарпатской области Украины. "В нашей стране подготовлены сценарии военной чрезвычайной ситуации… В наших интересах, чтобы на Востоке Украины как можно быстрее установился мир, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 000 венгров, живущих на Закарпатье", – сказал Сийярто.
"Если фронт приблизится к западной части Украины, это будет представлять для нас гораздо большую угрозу безопасности, чем та, с которой мы сталкивались до сих пор", – сказал глава венгерской дипломатии, отметив, что как и любая страна, по соседству с которой идет война, Венгрия должна быть готова защитить себя в случае необходимости. При этом министр заявил, что Венгрия "была бы счастливее, если бы это не понадобилось".
Сийярто также сказал, что Европа уже приняла достаточно санкций против России, и теперь Запад должен больше сосредоточиться на том, чтобы добиться прекращения огня как можно быстрее, и со временем заключить мир. Он также выразил готовность Будапешта предоставить площадку для мирных переговоров Киева и Москвы в Венгрии, а также заверил, что его страна продолжит принимать украинских беженцев.
"У нас нет никаких разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он представляет интересы Украины, а мы – интересы Венгрии. А в чём заключается украинский интерес? Вовлечь в этот конфликт как можно больше стран, хотя бы через поставки оружия", – считает венгерский министр. "Напротив, наш интерес заключается в том, чтобы любой ценой остаться вне этого конфликта, и минимизировать шансы попасть в военную ситуацию. Несомненно также, что ранее отношения между Венгрией и Украиной были напряженными. Однако после начала боевых действий мы оставили в прошлом вопросы, которые вызывали напряженность", – добавил он.
Ранее Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не поставляет оружие Украине и не разрешает его транзит через свою территорию, чтобы не подвергать опасности венгров, проживающих на Закарпатье. По его словам, Венгрия не хочет быть вовлеченной в вооружённый конфликт на Украине.
"Мы приняли 630 тысяч беженцев с Украины. Мы хорошо заботимся о них, предлагаем работу тем, кто остается надолго, и образование для детей. Мы не ожидаем, что кто-то скажет спасибо венграм. Но ждём одного: не провоцировать нас, не винить нас, не говорить о нас плохо только потому, что мы приняли одно решение – не участвовать в доставке вооружений. Почему? Потому что мы соседи. Для нас главная цель – не быть вовлеченными в эту войну каким-либо образом", – сказал он 6 июля в интервью CNN.
На конец дня 15 июля никакой реакции МИД Украины или властей Закарпатской области на заявления Петера Сийярто не было.
Румыния не спешит защищать соплеменников на Западной Украине
Хотя в упомянутой Закарпатской области проживает также более 30 тысяч этнических румын, власти Румынии не предпринимают никаких усилий для защиты своего национального меньшинства на территории Украины. А защищать есть от чего: с 2023 года все нацменьшинства на Украине потеряют право на свои учебные заведения, а уже с 16 июля любого продавца или официанта в румынском селе можно законно оштрафовать за обращение к клиенту на родном языке, а не на украинском.
Пассивность Румынии объясняется как минимум двумя основными причинами. Во-первых, Бухарест с самого начала российской спецоперации на Украине занял позицию безоговорочной поддержки всех действий Запада. Румыния, наряду с Польшей, стала одним из главных маршрутов поставок Киеву вооружений и боеприпасов, а её роль в поставках на Украину горюче-смазочных материалов и вывоза оттуда зерна трудно переоценить.
Во-вторых, румынские власти рассчитывают неплохо заработать на так называемом "послевоенном восстановлении Украины". Соответственно, они опасаются, что акцент на правах румынского нацменьшинства в этой стране может такому заработку помешать. Так, 9 июля министр экономики Румынии Флорин Спэтару заявил, что Бухарест собирается активно участвовать в восстановлении Украины после завершения боевых действий. "Мы будем играть ключевую роль во всей конфигурации реконструкции, скажем, на годы, на это будет выделена значительная сумма денег", – сказал он в эфире телеканала Digi 24.
По его мнению, это обязанность цивилизованной Европы, поэтому и другие страны ЕС должны присоединиться к процессу. Спэтару отметил, что и сегодня Румыния вносит свой вклад в дело помощи Украине, предоставляя беженцам возможность трудоустроиться. "В какой-то момент эти люди вернутся на Украину и продолжат работать", – вежливо намекнул румынский министр украинцам.
Но пока "значительная сумма" не выделена, в Румынии, что называется, "клюют по зёрнышку". Несмотря на боевые действия на Востоке Украины, продолжаются работы по строительству моста через реку Тиса на румынско-украинской границе в Закарпатской области. Мост должен соединить населённый в основном румынами городок Белая Церковь на Закарпатье и город Сигету-Мармацией в Румынии.
Ныне движение между двумя странами в этом месте осуществляется по деревянному мосту, построенному в 2000 году. Новый же мост будет бетонным, и будет состоять из двух параллельных 260-метровых сооружений, с двумя полосами движения в каждом направлении. Стоимость проекта составит около 30 миллионов евро, которые получит румынская сторона – именно она должна построить мост до конца 2024 года. Это строительство полностью финансирует Еврокомиссия, а вот дорожно-транспортную инфраструктуру с каждой стороны моста должны построить Румыния и Украина за свой счёт.
Однако не исключено, что Румыния построит мост "в пустоту", как это случилось с дорожной и пограничной инфраструктурой на границе с Черновицкой областью (там, кстати, проживает более 150 тысяч этнических румын). Реконструкция за деньги ЕС контрольно-пропускных пунктов (КПП) "Красноильск" и "Дьяковцы" и дорог к ним с украинской стороны продолжается с 2015 года, и новый срок их сдачи – конец 2022 года. При этом с румынской стороны всё давно готово.
В конце июня этого года губернатор Буковины (так обычно называют Черновицкую область, созданную на основе северной части бывшего австро-венгерского герцогства Буковина) Сергей Осачук, под которым зашаталось кресло, обещал открыть два упомянутых КПП в ближайшее время. По слухам, он пытался убедить Офис президента Украины, что в случае смены губернатора проект опять будет заморожен. Однако эта аргументация не сработала, и вечером 13 июля на сайте президента Украины появились указы об увольнении Осачука и назначении Руслана Запаранюка главой Черновицкой ОВА. Примечательно, что указы были опубликованы с задержкой: они датированы 11 июля.
Парадокс в назначении руководителя Черновицкой областной дирекции "Ощадбанка" Запаранюка состоит в том, что он принадлежит к бизнес-политической "семье" экс-премьера Арсения Яценюка. Точно так же, как два других известных выходца из Буковины – экс-глава "Ощадбанка" Андрей Пышный и экс-министр транспорта и инфраструктуры Максим Бурбак. Именно фирмы последнего получили после 2015 года подряды на реконструкцию КПП "Красноильск" и "Дьяковцы", но "освоили" европейские деньги так, что всё пришлось строить заново.
Примечательно, что Максим Бурбак после назначения Руслана Запаранюка губернаторм Буковины не удержался от самодовольных комментариев местным СМИ. "Знаком ли я с Русланом Запаранюком? Я знаком со всей областью. Ну и как могу не знать человека, который был руководителем "Ощадбанка" в Черновицкой области с 2014 года? С Русланом Запаранюком мы в моем избирательном округе много раз открывали обновленные отделения этого банка. Кстати, филиал "Ощадбанка" в Черновицкой области уже несколько лет признан одним из лучших. Поэтому сказать, что не знаю этого человека, было бы неправильно" – заявил он изданию "Молодой буковинец".
Также политик добавил, что в будущем стоит всех "губернаторов" превратить в "префектов". "Лично знаком практически со всеми "губернаторами", которые возглавляли область в течение последних десятилетий. И Запаранюка, и Осачука, и Фищука, и Павлюка, и Кулиша, и даже Папиева знал. И, дай Бог всем нам здоровья, – видимо, буду знать ещё много следующих глав Черновицкой областной государственной администрации (ОГА). Но главное, что я хотел бы, наконец, дождаться, когда буду знать префектов, а не глав Черновицкий ОГА. Потому что облгосадминистрации – это пережиток советского прошлого", – сказал Максим Бурбак.
Кстати, румынским властям такое название главы украинской области явно должно понравиться – ведь именно титул префекта носят чиновники, которых назначает Бухарест в регионы Румынии. Но есть и ещё один момент: один из этих регионов – Южная Буковина, где время от времени звучат призывы к "воссоединению" с Северной Буковиной, ведь в 1918-1940 годах вся Буковина входила в состав Королевства Румыния.