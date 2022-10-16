https://ukraina.ru/20221016/1039724845.html

"Вокруг Булгакова": утерянное имя сына короля-звездочёта

"Вокруг Булгакова": утерянное имя сына короля-звездочёта - 16.10.2022 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": утерянное имя сына короля-звездочёта

Понтий Пилат – центральный персонаж ершалаимских глав романа "Мастер и Маргарита". Собственно, мастер так и говорит, что его роман – о Понтии Пилате. Персонаж... Украина.ру, 16.10.2022

2022-10-16T10:12

2022-10-16T10:12

2022-10-16T10:12

михаил булгаков

литература

история

мастер и маргарита

эксклюзив

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Понтий Пилат – центральный персонаж ершалаимских глав романа "Мастер и Маргарита". Собственно, мастер так и говорит, что его роман – о Понтии Пилате. Персонаж этот стопроцентно исторический, но оставляющий предельно широкий простор для творческого переосмысления – известно о нём крайне мало. Собственно, вся информация о нём связана с периодом, когда он работал в Иудее. При его жизни никто не знал о сыгранной им роли в истории человечества.Мы, разумеется, должны отделять Понтия Пилата как историческую фигуру, Понтия Пилата как персонажа Евангелий (имея в виду их как литературные произведения и исторические источники) и Понтия Пилата как персонажа романа "Мастер и Маргарита". В этой статье мы будем говорить преимущественно о первом и третьем.Пилат историческийПилат был префектом Иудеи с 26 по 36 г. н.э. "Прокуратором" его называет Корнелий Тацит, но это анахронизм – до 41 года наместники назывались префектами и Пилат, соответственно, был именно префектом.Его жизнь до назначения является предметом спекуляций и домыслов, ничего конкретного о ней неизвестно.Филон Александрийский характеризует Пилата как "свирепого и упрямого", "от природы жестокого и гневливого" (вспомним у Булгакова – "в Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, и это совершенно верно"), и осуждает "продажность его приговоров, его хищничество, разорение им целых семейств (...) многочисленные казни лиц, не осуждённых никаким судом, и прочие жестокости всякого рода".В отличие от своих предшественников он принципиально отказывался учитывать особенности страны и вникать в тонкости иудейского мировоззрения. Началось всё с того, что во время своего приезда в Иерусалим он велел нести впереди себя знамёна с профилем принцепса Тиберия, что вызвало возмущение иудеев.Далее он для строительства водопровода самовольно завладел казной Священного Храма ("не водою из Соломонова пруда, как хотел я для вашей пользы, напою я тогда Ершалаим!"), распорядился вывесить в Храме позолоченные щиты, посвященные императору Тиберию ("мне пришлось из-за вас снимать со стен щиты с вензелями императора") и т.п.Соответствующим образом его карьера и закончилась. На горе Гаризим собралась большая толпа, подстрекаемая неким самарянином, утверждавшим, что может показать место, где Моисей спрятал золотые сосуды. Понтий Пилат принял кладоискателей за бунтовщиков, разогнал толпу, несколько человек было убито, а арестованные – казнены.Самаритяне пожаловались проконсулу провинции Сирия Луцию Вителлию (отцу будущего императора Авла Вителлия), который отправил Пилата в Рим для разбирательства. Тиберий к тому времени умер, императором стал Калигула. По сообщению Евсевия Памфила (IV в.) Пилата сослали во Вьенн в Галлии (теперь Франция), где он покончил жизнь самоубийством. В средневековой литературе встречались различные описания этого события, вроде того, что тело было брошено в Тибр, но река его не приняла.Есть легенда о том, что к концу жизни Пилат стал христианином и был казнён при Калигуле или Нероне. Эфиопская церковь 25 июня отмечает день памяти святых (!) Понтия Пилата и его жены.Остались и материальные свидетельства существования этого человека.В 1961 году в Кесарии, которая был когда-то резиденцией римского наместника в Иудее, итальянские археологи нашли известняковую плиту с латинской надписью, расшифрованной Антонио Фрова так:…]S TIBERIÉVM…PON]TIVS PILATVS..PRAEF]ECTVS IVDA[EA]EВозможно, это фрагмент надписи: "Понтий Пилат, префект Иудеи, представлял Тиберия кесарийцам".Во время раскопок около города Бейт-Шемеш были обнаружены монеты, отчеканенные Пилатом в 29 г. н.э. На них были изображены римские культовые предметы: священный жезл-литус и черпак-симпулюм. Это вызвало протест иудеев и оставшиеся в обращении моменты были перечеканены.В 2018 году израильские учёные расшифровали надпись на найденном в 1970-х годах древнем кольце, видимо использовавшемся в качестве печати. Это было имя "Пилат". Специалисты предполагают, что кольцо, сделанное из медного сплава и датируемое первым веком до нашей эры – серединой первого века нашей эры, могло принадлежать либо самому Пилату, либо чиновнику в его администрации. Не эта ли находка была предсказана Булгаковым: "прокуратор вынул из кармана пояса, лежавшего на столе, перстень и подал его начальнику тайной службы"?Пятый или шестой?И действительно – в литературе нумерация прокураторов Иудеи разная. В большинстве случаев он пятый – после Копония, Марка Амбибула, Анния Руфаи Валерия Грата. Но у Иосифа Флавия он назван шестым, поскольку первым был Сабиний Поппей(вероятно – родственник консула 9 года Гая Поппея Сабина и жены Нерона Поппеи Сабины). Правда, считать тут можно по-разному, поскольку Поппей на ближнем Востоке постоянно не жил – просто он принимал участие в разборе наследства Ирода Великого. Так или иначе, но нумерация Флавия использована в энциклопедии Брокгауза и Эфрона, к которой Булгаков часто обращался.В вариантах "Мастера и Маргариты" нумерция меняется. Во второй редакции, 1934–1935 годов, написано: "уходил навеки 6-й прокуратор Иудеи". Во третьей редакции 1936–1938 годов есть фраза "я допишу последние слова, и слова эти будут непременно – “шестой прокуратор Иудеи Понтий Пилат”", но в последних главах читаем: "в ночь на воскресенье пятый прокуратор Понтий Пилат…". Впрочем, именно в третьей редакции изменился замысел и название романа – начиналась она как "Князь тьмы", а закончилась как "Мастер и Маргарита".Теперь об имени. Римляне имели трёхчленное имя: рraenomen (личное имя), nomen (родовое имя – фамилия по сути), cognomen (прозвище).Личное имя Пилата не сохранилось. Понтий – родовое имя. Пилат – прозвище. По одной из версий, прозвище идёт от названия метательного дротика легионеров – пилума (pilum). Вероятно, именно эту версию использовал Булгаков."Всадника Золотое Копье" в Риме быть не могло (всадники – сословие, а не то, что мы имеем в виду). Зато у одного из направлений масонства есть Рыцарь Золотое Копье. Эта информация есть, например, в "Энциклопедии франкмасонства", в которой статья "Золотое копьё" предшествует статье "Голгофа". Недостаток этой версии состоит в том, что единственным доказательством интереса писателя к масонству является написанная в 1903 году статья Афанасия Ивановича Булгакова"Современное франкмасонство (Опыт характеристики)".По другой версии золото в "Мастере и Маргарите" – сатанинский металл, и Булгаков таким образом подчеркнул ангажированность Пилата в делах сатаны.Наличие связи между нумерацией и именем предположил пятигорский исследователь творчества Булгакова Сергей Бобров, обративший внимание на запись в подготовительной тетради: "Понт ПЯТЫЙ, Прокуратор!" Он делает вывод, что "пятый" относится к Понтию и это, соответственно, Quintus – Квинт. То самое недостающее личное имя Пилата. Предположение красивое и логичное (нумерацию прокураторов вели не римляне, а последующие исследователи), но, конечно, принципиально непроверяемое."Сын короля-зездочёта"В тексте "Мастера и Маргариты" встречается странное самоопределение Пилата: "сын короля-звездочёта и дочери мельника, красавицы Пилы".Какой король? Какая мельничиха? Во времена Пилата никаких королей не было, да и мельников как значимой прослойки тоже (мельницы были ручные, домашние).На самом деле Булгаков использовал тут средневековую (ориентировочно – XV века) немецкую (майнцскую) легенду о короле-астрологе Ате и дочери мельника Пиле, живших в прирейнской Германии (вообще версия о происхождении Пилата имеет право на существование, хотя ничем не подтверждена). Как пишет Лидия Яновская, "сюжет легенды таков. Король Атус, умевший читать по звездам, узнал, что ребёнок, зачатый им в эту ночь, будет знаменит; но поскольку был Атус в это время на охоте, далеко от дома, он потребовал привести к нему какую-нибудь женщину; ею оказалась дочь мельника Пила; рождённый ребенок получил имя Пилат (Pilatus) от сложения их имён – Pila + Atus".К чему Булгакову потребовалось вводить в подчёркнуто реалистичный текст ершалаимских глав романа ссылку на фольклорный персонаж?Возможно это специальное напоминание читателю о том, что речь идёт о литературном произведении, не претендующем на строгую историчность (несмотря на то, что стилизация под историческое сочинение проведена великолепно).Интересную версию выдвинул новосибирский публицист Ержан Урманбаев, напомнивший, что розовое масло используется при лечении гемофилии. Гемофилия – болезнь царевича Алексея Николаевича. Николай II по поводу заболевания наследника престола очень переживал. Само название похоже на гемикранию (мигрень). При этом Николай Александрович по происхождению был, преимущественно, немцем.Версия выглядит достаточно своеобразной, но… почему бы и нет? Михаил Афанасьевич был монархистом, наверняка переживал из-за отречения царя, а образ Пилата – собирательный образ правителя, оказавшегося под влияния разных сил и… струсившего.

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михаил булгаков, литература, история, мастер и маргарита, эксклюзив