https://ukraina.ru/20221015/1039746855.html

Годовщина УПА при свечах, но с алкоголем. Что происходит в городе Ровно

Годовщина УПА при свечах, но с алкоголем. Что происходит в городе Ровно - 15.10.2022 Украина.ру

Годовщина УПА при свечах, но с алкоголем. Что происходит в городе Ровно

Украина.ру, 15.10.2022

2022-10-15T06:27

2022-10-15T06:27

2022-10-15T06:27

дмитрий ковалевич

эксклюзив

украина

ровно

нацисты

оун-упа

день защитников украины

всу

алкоголь

ровенская аэс

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На западной Украине в городе Ровно в эти дни проходят мероприятия в честь украинских нацистов из ОУН/УПА, поскольку Порошенко назначил 14 октября Днем защитника, а на городских кладбищах расширяют новые секторы для захоронений, так как поступают всё новые убитые военнослужащие ВСУ с востока.Единственное, что может скрасить жителям пасмурные осенние дни, это разрешение на продажу алкоголя, которое начало действовать с 14 октября после полугодового запрета.Разрешили алкоголь не ради местных любителей выпить, а исключительно для наполнения пустого бюджета. Власти напрямую заявляют, что увеличение потребления алкоголя будет способствовать "перемоге" ВСУ. "Сейчас критически важно наполнять бюджет всеми законными способами. Это и пули, и шлемы, и бронежилеты для наших военных. Экономический фронт должен усиливать ВСУ. Без него победа дается тяжелой ценой", - заявил глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль. По этой логике, если каждый житель города и области употребит достаточное количество литров спирта, Российская Федерация отведет войска и аннулирует спецоперацию, а экономика региона расцветёт, хотя это вряд ли осознают нетрезвые жители.Употреблять алкоголь и отмечать день УПА многим жителям придется при свечах, так как после недавних ударов российских ракет и беспилотников в городе происходят веерные отключения электроэнергии. Тем временем на Ровенской АЭС проходят учения – персонал отрабатывает действия в случае возгорания сразу на двух энергоблоках.По всему городу сейчас проходят выставки, посвященные УПА, а на уличных плакатах современных боевиков ВСУ сравнивают с боевиками УПА, которые в этом регионе массово уничтожали евреев, поляков и даже украинцев, заподозренных в симпатиях к партизанам-антифашистам. В Ровненской области начинают собирать книги и материалы, прославляющие ОУН/УПА для последующей передачи в школы и детские учреждения Харьковской области.В местных СМИ украинские эксперты и аналитики, ссылаясь на западные издания, ежедневно вещают, что ВСУ захватят Херсон уже на следующей неделе, хотя пока из-под Херсона прибывают только новые гробы, но местные националисты уже задумываются о планах действий по возврату культу УПА в Херсон, начиная с дошкольных учреждений.Тем временем власти области призывают бизнесменов из восточной Украины эвакуировать в Ровно свои предприятия. Сейчас, по их данным переехали 38 предприятий из Харьковской, Николаевской и Киевской области. Преимущественно, они работают в сфере деревообрабатывающей промышленности, производства мебели, легкой промышленности, производства продуктов питания и IT-сфере. Эвакуация предприятий происходит за счет грантов, получаемых властями от американского фонда USAID. Как и все крупные города западной Украины, Ровно рапортует об увеличении поступлений в местный бюджет после начала СВО, тогда как на востоке страны городские власти перебиваются с хлеба на воду.Городскую власть Ровно возглавляет Александр Третяк, радикальный националист из обоймы Петра Порошенко и "Европейской солидарности". По образованию – богослов, выпускник Львовской богословской семинарии, работавший до Майдана в миссиях евангельских христиан в странах западной Африки. С тех пор, как он возглавил городскую власть, занялся систематическими гонениями на каноническую православную церковь. Не меньшее рвение в этом проявляет и губернатор области, за что его критиковали даже в партии Зеленского.В прошлом году мэр-богослов Александр Третяк прославился отнюдь не христианскими призывами "упаковать и вывезти цыган из города на Закарпатье". Против него возбудили тогда дело в полиции за разжигание национальной розни, но, как всегда бывает с нацистскими призывами на Украине, дело замяли. Весной этого года, когда на западную Украину хлынул поток беженцев, мэр Ровно тоже не проявлял особого гостеприимства. Всем мужчинам он приказал в течение суток записаться в ВСУ и территориальную оборону и ехать обратно в зону боевых действий. Как сторонник Порошенко, он иногда позволяет себе критику Офиса президента, но действует осторожно, с оглядкой на реакцию международных партнеров.Простых же горожан Ровно, судя по опросам местных СМИ, более всего беспокоят вопросы отопления зимой, рост цен на продукты питания и вероятность аварии на АЭС. В так называемый День защитника 14 октября на улицах необычно мало гражданских, для них это проходная дата, после которой последуют суровые будни.

https://ukraina.ru/20221014/1039707933.html

https://ukraina.ru/20220909/1038594274.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg

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