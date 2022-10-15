https://ukraina.ru/20221015/1039745472.html

Что не убивает, то делает нас сильнее. Как российская энергетика начинает жить без иностранных компаний

Что не убивает, то делает нас сильнее. Как российская энергетика начинает жить без иностранных компаний - 15.10.2022 Украина.ру

Что не убивает, то делает нас сильнее. Как российская энергетика начинает жить без иностранных компаний

Украина.ру, 15.10.2022

2022-10-15T06:13

2022-10-15T06:13

2022-10-15T06:13

василий ткач

эксклюзив

энергетика

высокие технологии

павел завальный

форум

импортозамещение

санкции

суверенитет

инфраструктура

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Уход иностранных высокотехнологических компаний из России породил множество проблем, одни из самых существенных - в энергетике, системообразующей отрасли, вносящей существенный вклад в наполнение госбюджета. О том, как российское государство вместе с бизнесом и наукой их решает, читайте в нашем материале.Введенные против России международные санкции заставили искать новые пути развития, и это пойдет стране только на пользу, заявил председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный в ходе пятого международного форума Российская энергетическая неделя."Все, что не убивает нас, делает сильнее. Санкции не сегодня возникли, они были всегда: первая волна была в 2014 году, когда в нефтяной отрасли была зависимость от импорта 60%, сейчас — не более 40%. Пройдет буквально пять лет — будет не более 20%. Мы потихоньку решаем цели импортозамещения", - подчеркнул он в своём выступлении на РЭН-2022.Он отметил, что санкции создали предпосылки для появления в стране новых рабочих мест и центров компетенции.Однако пока еще далеко не все гладко, отметили участники круглого стола "Технологический суверенитет: кооперация науки, бизнеса и государства", прошедшего в рамках РЭН-2022.Проблемы импортозамещения"На горизонте двух-трех последующих лет мы можем оказаться в очень непростой ситуации в том, что касается технологического и цифрового суверенитета. Нас быстро и безальтернативно покинули крупные компании: LG, Siemens и другие. Мы столкнулись с огромной проблемой. Те агрегаты, то оборудование, которое стоит у нас сегодня - еще новое оборудование - его просто некому обслуживать", - отметил заместитель гендиректора ПАО "РусГидро" Сергей Мачехин.Из-за ухода из страны иностранных компаний образовались и проблемы с подготовкой специалистов, рассказал ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор Мартынов."Иностранные компании помогали деньгами, в получении практического опыта работы на своих предприятиях, бесплатно предоставляли профессиональные программные продукты. Все это уже не работает или скоро перестанет работать", - заявил он.В таких непростых условиях необходимость скорейшей консолидации работы государства вузов и бизнеса только усилилась. Однако и без ухода иностранных компаний в этой сфере в последние годы было не все гладко.Кадровый голодОтрыв образования от потребностей промышленности до сих пор так и не был ликвидирован. Кроме того, региональные вузы не могут подготовить достаточное количество специалистов для местных предприятий, а выпускники московских или питерских учебных заведений в основной своей массе не поедут работать в Сибирь, на крайний север или Дальний Восток ни за какие деньги - а ведь именно там расположены многие важнейшие предприятия российского топливно-энергетического комплекса."Я с трудом себе представляю, как выпускники 2022-2025 годов планирующие пойти на работу в Москву, поедут в тот же Красноярск", - заявил Мачехин.Основная проблема - отсутствие развитой социальной инфраструктуры. Квалифицированный специалист с семьей не поедет жить и работать туда, где нет нормальных школ, детских садов, больниц и поликлиник.Развитие такой инфраструктуры энергетики ждут от государства. В то же время сейчас в регионах сокращаются программы поддержки социальной инфраструктуры, сокращается бюджет, рассказал директор по работе с федеральными и региональными органами государственной власти, "Эн+ Холдинг" Виктор Конопацкий.Также он отметил, что региональные технические вузы не могут подготовить достаточно специалистов ТЭК в том числе из-за того, что вынуждены заниматься непрофильными направлениями: институтам гораздо проще заработать внебюджетные деньги, выпуская юристов и прочих гуманитариев."Поэтому со стороны государства мы ждем, что техническим вузам будет оказана какая-то дополнительная поддержка для сохранения необходимых специальностей", - сказал Конопацкий.Как отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин, отрасль сейчас ощущает серьезный кадровый голод."Потребности в энергии растут из-за масштабного строительства в области, нужны инженерные команды для того, чтобы этим управлять. Кадры нужны всегда", - сказал он, и добавил, что особенно это актуально сейчас, в связи с активным импортозамещением из-за санкций Запада.В связи с этим возникают и новые взгляды на воспитание и образование, которые, впрочем, являются хорошо забытыми старыми."Целевым заказом для вузов сегодня должен стать набор новых специальностей, а главное - воспитывать ребят в духе современного технологического суверенитета", - отметил Мачехин."В программу подготовки специалистов в нынешних условиях нужно добавить поддержку традиционных ценностей - это мы как-то упустили. И самый главный пункт - ответственность. Потому что энергетика это отрасль, в которой людей работает мало, а отвечаем мы за очень многое. Вот эти вещи плюс патриотизм нужно добавлять. Хотелось, чтобы это было более жестко, более четко", - добавил Мартынов.Задача достижения технологического суверенитета для России сейчас важна как никогда, причем не только в энергетике. Все отрасли нашей промышленности нуждаются в новых специалистах. Главное, чтобы технологический суверенитет не превратился в технологическую изоляцию и техническое отставание.Россия находится в самом начале нелегкого пути в условиях перехода от однополярного к многополярному миру, и на этом пути придется приложить серьезные усилия для того, чтобы остаться на лидирующих позициях в таких традиционно сильных отраслях, как энергетика.Однако предстоящие испытания послужат стране только на пользу. Россия выйдет из них более сильной экономически и политически. И главное - все больше людей, влияющих на принятие решений, начинают понимать, что без патриотизма этих целей достигнуть невозможно.

https://ukraina.ru/20221013/1039700459.html

https://ukraina.ru/20221013/1039685065.html

https://ukraina.ru/20221012/1039650472.html

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Василий Ткач

Василий Ткач

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Василий Ткач

василий ткач, эксклюзив, энергетика, высокие технологии, павел завальный, форум, импортозамещение, санкции, суверенитет, инфраструктура, кадры