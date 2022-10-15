https://ukraina.ru/20221015/1039743796.html

Ратибор ГБР: подавляющая масса ВСУ – это люди, которые боятся войны

Ратибор ГБР: подавляющая масса ВСУ – это люди, которые боятся войны - 15.10.2022 Украина.ру

Ратибор ГБР: подавляющая масса ВСУ – это люди, которые боятся войны

ВСУ научились вести боевые действия, но не все военнослужащие умеют это делать, потому что подавляющая масса бойцов – это люди, которые не хотят участвовать в конфликте, заявил командир 20-го БАРСа "Гром" Союза добровольцев Донбасса Ратибор ГБР в интервью Украина.ру

2022-10-15T05:00

2022-10-15T05:00

2022-10-15T05:00

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По его мнению, украинцы боятся больше сесть за дезертирство в тюрьму, чем умереть.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221013/1039685914.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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