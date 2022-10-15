Ратибор ГБР: подавляющая масса ВСУ – это люди, которые боятся войны - 15.10.2022 Украина.ру
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Ратибор ГБР: подавляющая масса ВСУ – это люди, которые боятся войны
Ратибор ГБР: подавляющая масса ВСУ – это люди, которые боятся войны - 15.10.2022 Украина.ру
Ратибор ГБР: подавляющая масса ВСУ – это люди, которые боятся войны
ВСУ научились вести боевые действия, но не все военнослужащие умеют это делать, потому что подавляющая масса бойцов – это люди, которые не хотят участвовать в конфликте, заявил командир 20-го БАРСа "Гром" Союза добровольцев Донбасса Ратибор ГБР в интервью Украина.ру
2022-10-15T05:00
2022-10-15T05:00
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По его мнению, украинцы боятся больше сесть за дезертирство в тюрьму, чем умереть.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221013/1039685914.html
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Новости, ВСУ, Украина

Ратибор ГБР: подавляющая масса ВСУ – это люди, которые боятся войны

05:00 15.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУКанадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ
Канадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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ВСУ научились вести боевые действия, но не все военнослужащие умеют это делать, потому что подавляющая масса бойцов – это люди, которые не хотят участвовать в конфликте, заявил командир 20-го БАРСа "Гром" Союза добровольцев Донбасса Ратибор ГБР в интервью Украина.ру
Да, они научились воевать, у них появились части, с которыми очень интересно воевать, очень интересно входить в боевой контакт, работать. Сказать, что у них все умеют воевать, абсолютно нет. Абсолютно подавляющая масса ВСУ – это люди, которые не хотят войны, которые первый раз попали на войну, боятся войны.
Ратибор ГБР
командир 20-го БАРСа "Гром" Союза добровольцев Донбасса
По его мнению, украинцы боятся больше сесть за дезертирство в тюрьму, чем умереть.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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