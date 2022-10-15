https://ukraina.ru/20221015/1039743796.html
Ратибор ГБР: подавляющая масса ВСУ – это люди, которые боятся войны
Ратибор ГБР: подавляющая масса ВСУ – это люди, которые боятся войны - 15.10.2022 Украина.ру
Ратибор ГБР: подавляющая масса ВСУ – это люди, которые боятся войны
ВСУ научились вести боевые действия, но не все военнослужащие умеют это делать, потому что подавляющая масса бойцов – это люди, которые не хотят участвовать в конфликте, заявил командир 20-го БАРСа "Гром" Союза добровольцев Донбасса Ратибор ГБР в интервью Украина.ру
2022-10-15T05:00
2022-10-15T05:00
2022-10-15T05:00
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По его мнению, украинцы боятся больше сесть за дезертирство в тюрьму, чем умереть.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221013/1039685914.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, украина
Ратибор ГБР: подавляющая масса ВСУ – это люди, которые боятся войны
ВСУ научились вести боевые действия, но не все военнослужащие умеют это делать, потому что подавляющая масса бойцов – это люди, которые не хотят участвовать в конфликте, заявил командир 20-го БАРСа "Гром" Союза добровольцев Донбасса Ратибор ГБР в интервью Украина.ру
Да, они научились воевать, у них появились части, с которыми очень интересно воевать, очень интересно входить в боевой контакт, работать. Сказать, что у них все умеют воевать, абсолютно нет. Абсолютно подавляющая масса ВСУ – это люди, которые не хотят войны, которые первый раз попали на войну, боятся войны.
Ратибор ГБР
командир 20-го БАРСа "Гром" Союза добровольцев Донбасса
По его мнению, украинцы боятся больше сесть за дезертирство в тюрьму, чем умереть.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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