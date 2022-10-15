Евсеев объяснил смысл создания российско-белорусской войсковой группировки - 15.10.2022 Украина.ру
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Евсеев объяснил смысл создания российско-белорусской войсковой группировки
Евсеев объяснил смысл создания российско-белорусской войсковой группировки - 15.10.2022 Украина.ру
Евсеев объяснил смысл создания российско-белорусской войсковой группировки
Российско-белорусская группировка войск была создана с целью создания угрозы киевскому режиму по открытия ещё одного фронта боевых действий. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2022-10-15T04:00
2022-10-15T04:00
белоруссия
ровенская область
спецоперация
новости
красный лиман
владимир зеленский
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В частности, она создаёт угрозу Ровенской области, отметил эксперт. Он указал на слабую защищённость тыла киевского режима в связи с использованием войск для контрнаступлений августа-сентября.Он также указал, что на сватовском направлении союзные силы отбили несколько населённых пунктов и создали угрозу для Красного Лимана, ранее перешедшего под контроль ВСУ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221006/1039465595.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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белоруссия, ровенская область, спецоперация, новости, красный лиман, владимир зеленский
Белоруссия, Ровенская область, Спецоперация, Новости, Красный Лиман, Владимир Зеленский

Евсеев объяснил смысл создания российско-белорусской войсковой группировки

04:00 15.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусские учения "Запад-2017" в Минской области
Российско-белорусские учения Запад-2017 в Минской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российско-белорусская группировка войск была создана с целью создания угрозы киевскому режиму по открытия ещё одного фронта боевых действий. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
В частности, она создаёт угрозу Ровенской области, отметил эксперт. Он указал на слабую защищённость тыла киевского режима в связи с использованием войск для контрнаступлений августа-сентября.

[Президент Украины Владимир] Зеленский переоценил собственные тылы. Он понадеялся, что ему никто не ударит в тыл со стороны Белоруссии. Он перебросил все свои войска, вывел гарнизон из Одессы и ряда других городов. Некоторые говорят, что и в Киеве гарнизона нет. Если это так, то сам бог велел нам попробовать их оборону на тех рубежах или перерезать коммуникации

Он также указал, что на сватовском направлении союзные силы отбили несколько населённых пунктов и создали угрозу для Красного Лимана, ранее перешедшего под контроль ВСУ.
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 19:18
Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы русские войска до последнего держали Красный ЛиманРусские войска привыкли наступать, но сейчас нам надо обороняться и контратаковать. Силы для контрударов у нас есть, но мы не хотим их распылять. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
БелоруссияРовенская областьСпецоперацияНовостиКрасный ЛиманВладимир Зеленский
 
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