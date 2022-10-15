Евсеев объяснил смысл создания российско-белорусской войсковой группировки
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусские учения "Запад-2017" в Минской области
Российско-белорусская группировка войск была создана с целью создания угрозы киевскому режиму по открытия ещё одного фронта боевых действий. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
В частности, она создаёт угрозу Ровенской области, отметил эксперт. Он указал на слабую защищённость тыла киевского режима в связи с использованием войск для контрнаступлений августа-сентября.
[Президент Украины Владимир] Зеленский переоценил собственные тылы. Он понадеялся, что ему никто не ударит в тыл со стороны Белоруссии. Он перебросил все свои войска, вывел гарнизон из Одессы и ряда других городов. Некоторые говорят, что и в Киеве гарнизона нет. Если это так, то сам бог велел нам попробовать их оборону на тех рубежах или перерезать коммуникации
Он также указал, что на сватовском направлении союзные силы отбили несколько населённых пунктов и создали угрозу для Красного Лимана, ранее перешедшего под контроль ВСУ.
6 октября, 19:18Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы русские войска до последнего держали Красный ЛиманРусские войска привыкли наступать, но сейчас нам надо обороняться и контратаковать. Силы для контрударов у нас есть, но мы не хотим их распылять. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.