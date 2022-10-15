https://ukraina.ru/20221015/1039661051.html

Мир "Великого кольца": женщины Торманса

Мир "Великого кольца": женщины Торманса - 15.10.2022 Украина.ру

Мир "Великого кольца": женщины Торманса

Иван Ефремов родился в 1908 году и период социалистических преобразований в своей самой острой стадии пришёлся на его детство и юность. Очевидно, что ему... Украина.ру, 15.10.2022

2022-10-15T06:07

2022-10-15T06:07

2022-10-15T06:08

литература

фантастика

ефремов

эксклюзив

права женщин

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Иван Ефремов родился в 1908 году и период социалистических преобразований в своей самой острой стадии пришёлся на его детство и юность. Очевидно, что ему запомнилась кампания по "освобождению женщин". Не только женщин Востока и не только от "кухонного рабства" (земляне в утопии Ефремова не готовят), а вообще. Естественно, эта тема неоднократно и в разной форме отражается в "Часе быка"."Инженер Таэль повернулся и остолбенел. Металлическая Родис, увенчанная задорным чёрным тюрбаном, под которым светились её необыкновенные зелёные глаза, показалась ему могущественным созданием неведомого мира. Она стояла независимо и свободно, что было немыслимо для женщины Ян-Ях, полностью открытая и в то же время такая далёкая и недоступная, что инженеру стало больно до отчаяния", – что не так в этом периоде?Разумеется, Фай Родис, с её идеальным телом, да к тому же ещё действительно "далёкая и недоступная" (в этом эпизоде она одета в тонкий облегающий металлический скафандр) действительно производила впечатление на тормансиан. Правда, скорее эстетическое, чем сексуальное. Как в силу идеальности, так и в силу недоступности. Автор статьи при первом же прочтении романа, ещё в его журнальной версии, споткнулся об "независимо и свободно, что было немыслимо для женщины Ян-Ях". Потому что для "женщины Ян-Ях" это было как раз "мыслимо".Вот, например, описание людей на улицах столицы Торманса: "женщины, тонкие, как стебельки, шли неровной походкой, испорченной неудобной обувью, таща непосильные для них сумки с продуктами. Это были "джи". "Кжи" шли гораздо быстрее. Тени усталости уже бороздили их лица, под глазами набухали оплывины, морщинки горечи окружали сухие, потрескавшиеся губы. Женщины все, как правило, сутулили плечи, скрывая груди, стыдясь их. Ходившие слишком гордо и прямо принадлежали к тем, кто продавал себя за деньги или обеспеченную жизнь, а обычная женщина, шедшая смело, с красивой осанкой, в любую минуту могла подвергнуться оскорблениям".Т.е., женщина, "шедшая смело, с красивой осанкой" на улицах тормансианских городов всё-таки встречалась. Естественно, чаще всего это были любовницы или жёны сановников. Им выглядеть "независимо и свободно" было вполне по чину, хотя и на за их собственные заслуги, а за заслуги мужей или любовников.По меньшей мере две такие женщины появляются на страницах "Часа быка" под своим именем.Это, например, официальная любовница ("друг и советник в государственных делах") диктатора Торманса Эр Во-Биа. Ефремов не жалеет красок, описывая эту женщину (надо думать, имеющую прототип или несколько): "писатели и придворные поэты Ян-Ях писали, что её привлекательность действует подобно электрическому току. Её женское существо просто-таки кричало. Литераторы Ян-Ях отмечали, что она вызывает такое страстное желание, что даже цепное животное при виде её способно оборвать свою привязь. Эр Во-Биа излучала таинственность. Она как бы стояла на черте, за которой лежала запретная область".Понятно, что женщина эта не просто красивая, но умная и с железной волей. Достаточно сказать, что помимо самого Чойо Чагаса она спит ещё и с начальником его охраны Ян Гао-Юаром. Мягко говоря – рискованное поведение. Но у неё хватает и смелости, и ума на такую двойную жизнь. Таэль, как человек приближенный к верхушке Торманса, хоть и в скромном звании инженера информационных систем, должен её знать.С Эр Во-Биа связана и ещё одна особенность. Она имеет трёхчленное имя, то есть не относится к правящей бюрократии. Между тем, "личная жизнь членов Совета Четырёх всегда была скрытой. Считалось, что эти сверхлюди вообще не снисходят до столь житейских дел, как женитьба, зато мгновенно могут получить в любовницы любую женщину планеты Ян-Ях. На самом деле владыки брали жён и любовниц лишь из узкого круга наиболее преданных им людей". Разумеется, Эр Во-Биа не человек с улицы, но явно из кругов обслуги низшего уровня, никак не выше Таэля.Вторая женщина такого типа и уровня – это жена Чойо Чагаса Янтре Яхах. Она тоже красавица, удивившая своей внешностью даже Фай Родис, тоже имеет жёсткий характер, но, всё же, человек другого склада, по сравнению с Эр Во-Биа. Она дочь кого-то из представителей тормансианской аристократии, которой не пришлось пробивать себе дорогу в жизни. Она более мягкая, хотя вряд и менее опасная, чем любовница владыки. Просто действует другими методами. Если Эр Во-Биа совершает на Фай Родис натуральное покушение, которое могло закончиться смертью землянки (Янгар в неё стрелял), то Ян-Ях ограничивается критическим замечанием. Знает ли её Таэль и насколько близко – вопрос. Может и не знать.Кстати, ещё один интересный момент. Земляне название планеты позаимствовали из малоизвестного романа британского писателя Дэвида Линдсея "Путешествие к Арктуру": "планета называлась Торманс, что на забытом языке означало "мучение". Так родился миф о планете мучения". Уж не знаем, какой был ход мысли Ефремова, но к концу романа внезапно выясняется, что после наступления полного коммунизма "планета переименована в Тор-Ми-Осс, что на местном языке означает одновременно и саму планету, и её поверхность, почву". Мы в такие совпадения не верим. Кажется, Ефремов намекает на то, что планету переименовали в соответствии со вкусами землян, как их поняли тормансиане.Но в данном случае речь не об этом – планету переименовывали неоднократно. Не знаем, как она называлась перед прилётом землян, но к моменту прилёта она называется… Ян-Ях. В честь жены владыки. И тут нельзя не вспомнить "Таис Афинскую" и многоглагольные рассуждения Ефремова о власти женских божеств. По идее, Торманс этапа женских божеств не проходил… Так ли были угнетены женщины Торманса?

https://ukraina.ru/20220910/1038515107.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_62a280e99628d9a36dfccf315fef2b8a.jpg

литература, фантастика, ефремов, эксклюзив, права женщин