https://ukraina.ru/20221014/1039755540.html
"Опасный шаг": Путин описал, что будет, если Запад введет войска на Украину
"Опасный шаг": Путин описал, что будет, если Запад введет войска на Украину - 14.10.2022 Украина.ру
"Опасный шаг": Путин описал, что будет, если Запад введет войска на Украину
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 14 октября предостерег западные государства от введения войск на Украину
2022-10-14T16:10
2022-10-14T16:10
2022-10-14T16:10
новости
владимир путин
украина
армия
конфликт
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По словам главы российского государства, введение каких-либо войск иностранных государств на территорию Украины может привести к столкновению с российской армией. Это опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе, отметил он. "Надеюсь, хватит ума его не предпринимать", - сказал Путин.
https://ukraina.ru/20221014/1039750328.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, украина, армия, конфликт
Новости, Владимир Путин, Украина, Армия, конфликт
"Опасный шаг": Путин описал, что будет, если Запад введет войска на Украину
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 14 октября предостерег западные государства от введения войск на Украину