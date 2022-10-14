https://ukraina.ru/20221014/1039755540.html

"Опасный шаг": Путин описал, что будет, если Запад введет войска на Украину

"Опасный шаг": Путин описал, что будет, если Запад введет войска на Украину - 14.10.2022 Украина.ру

"Опасный шаг": Путин описал, что будет, если Запад введет войска на Украину

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 14 октября предостерег западные государства от введения войск на Украину

2022-10-14T16:10

2022-10-14T16:10

2022-10-14T16:10

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владимир путин

украина

армия

конфликт

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По словам главы российского государства, введение каких-либо войск иностранных государств на территорию Украины может привести к столкновению с российской армией. Это опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе, отметил он. "Надеюсь, хватит ума его не предпринимать", - сказал Путин.

https://ukraina.ru/20221014/1039750328.html

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2022

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новости, владимир путин, украина, армия, конфликт