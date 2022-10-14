https://ukraina.ru/20221014/1039732345.html

Обстрелы, отправка мобилизованных, Херсон и эвакуация, Маск. Главное на Украине на 12:00 14 октября

Обстрелы, отправка мобилизованных, Херсон и эвакуация, Маск. Главное на Украине на 12:00 14 октября - 14.10.2022 Украина.ру

Обстрелы, отправка мобилизованных, Херсон и эвакуация, Маск. Главное на Украине на 12:00 14 октября

Украинские военные продолжают обстрелы приграничных территорий России. Мобилизованных во Владимирской области отправили к месту службы. Власти посоветовали жителям Херсонской области выехать в другие регионы. Американская компания SpaceX заявила Пентагону об отказе оплачивать работу спутникового интернета Starlink на Украине

2022-10-14T12:08

2022-10-14T12:08

2022-10-14T12:43

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 72 удара по этому региону Российской Федерации.«На Донецком направлении противник применял РСЗО БМ-21 "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, на ясиноватском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, на горловском — артиллерию 155 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 281 единицу различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы одиннадцати населённых пунктов республики: столица Донецк (Калининский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка, Озеряновка, Михайловка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Старомихайловка, Докучаевск.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском и Кировском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 4 гражданских лица в Кировском районе Донецка», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 27 домостроений в Куйбышевском, Петровском, Кировском и Киевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, Старомихайловке и Макеевке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.Утром 14 октября обстрелы ДНР со стороны ВСУ продолжились.Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории региона.«В течение 13 октября ими очищено более 5 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Валуйки и Федчино», — заявил Филипоненко.Тем временем власти Херсонской области призвали население покинуть регион.«Жителям Херсонской области стоит выехать в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий, не затруднять манёвренность военных», — процитировало заявление властей РИА «Новости».Позже в администрации области конкретизировали свой призыв.«Никому не секрет, что обстрелы Херсонской области опасны прежде всего для мирного населения. Во избежание жертв среди мирного населения Херсонщины во время зачистки территории от укронацистов и западных наёмников, администрация Херсонской области настоятельно рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию», — заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.В своём видеообращении он также заявил, что существует угроза Каховской ГЭС.«Нельзя исключать реальную угрозу подтопления Херсонской области. Тревогу вызывает усиленная работа укронацистов по ГЭС в районе Каховки на Днепре. Под прикрытием восстановления электроснабжения, Киев хочет довести ситуацию до прорыва Каховской дамбы. Добиться этого обстрелами у них не получается, поэтому, скорее всего, у них разработан какой-то другой свой план», — рассказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.По его словам, в результате прорыва дамбы могут быть затопленные населенные пункты и противник предпримет попытку форсировать Днепр для наступления на Херсон.«Наша задача — встретить укронацистов во всеоружии и дать возможность военным уничтожить фашизм без потерь среди мирного населения», — подчеркнул Стремоусов.Он призвал жителей региона не паниковать, не «слушать вредоносные укронацистские СМИ, которые постоянно нагнетают панику» и обращаться на специально открытую на горячую линию.Тем временем Следственный комитет РФ сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками поселка Октябрьский в Белгородской области 13 октября есть жертвы.«В посёлке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые», — сообщила пресс-служба ведомства.Помимо этого, российская система ПВО сбила ракету в районе Новооскольского округа. Обломки упали возле железной дороги, повредив линии электропередач. Движение поездов временно остановили.Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил завести дело для расследования этих инцидентов.Отправка мобилизованныхВладимирская область отправила первый эшелон призванных в рамках частичной мобилизации к российско-украинской границе, сообщил губернатор Александр Авдеев.«На этой неделе мы проводили первый эшелон мобилизованных из Владимирской области к российско-украинской границе. Там опытные инструкторы должны провести с ними итоговую подготовку в условиях, близких к боевым. Скоро наши ребята приступят к выполнению задач по защите родины», — написал Авдеев в своём телеграм-канале.Он добавил, что регион продолжит поддерживать мобилизованных.«Вдогонку нашим парням отправим груз с тепловыми пушками, наборами гигиены, продуктами и УАЗ. Будем дообеспечивать и реагировать на вновь возникающие потребности», — отметил Авдеев.Ранее сообщалось о ряде происшествий с мобилизованными. Так, заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Лосева сообщила о гибели одного из мобилизованных в боях.«Лёша Мартынов. 28 лет. Начальник отдела в правительстве Москвы. Друг и коллега моих близких друзей. Мобилизован 23 сентября. В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней. Погиб геройски 10 октября. Военные начальники, сейчас не время врать. Вам вообще нельзя врать, а сейчас — преступление», — написала Лосева в своём телеграм-канале и попросила молитв об упокоении воина Алексея.Позже глава глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о том, что необходимо проверить информацию о том, что у метро в Москве резервистам раздают повестки, и разобраться с этим.«Каждый такой сигнал должен быть проверен, и в случае подтверждения — действиям должностных лиц, которые санкционировали такие "облавы", должна быть дана правовая оценка», — написал сенатор в своём телеграм-канале.Так он прокомментировал информацию от члена Президентского совета по правам человека Кирилла Кабанова, сообщившего о том, что резервистам вручают повестки у станций метро в Москве. Кабанов рассказал, что один из таких случаев произошел у станции «Щёлковская» — там, по его утверждению, сотрудники полиции «хватали всех без разбора». Он сообщил, что намерен просить главу СПЧ Валерия Фадеева обратиться в органы прокуратуры, подчеркнув, что моральный и общественно-политический вред от таких действий оценить сложно.Услышал МельникаКомпания SpaceX заявила Пентагону об отказе оплачивать работу спутникового интернета Starlink на Украине. В письме компании к властям США также содержалась просьба к ведомству взять на себя финансирование услуг Starlink в интересах правительства и армии Украины.Позже глава компании SpaceX Илон Маск, комментируя ситуацию об отказе оплачивать работу сети спутникового интернета Starlink на Украине, заявил, что он всего лишь последовал совету обматерившего его украинского экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника. О влиянии Мельника на решение о прекращении работы сети Маск рассказал в Twitter.«Мы всего лишь следуем его совету», — ответил Маск в Twitter на вопрос журналиста о Мельнике, который посоветовал Маску убираться к чёрту и иронично назвал это дипломатическим ответом.Реплика Мельника была связана с призывом Маска к мирным переговорам по ситуации на Украине. Ранее американский предприниматель призвал Украину и Россию к переговорам, а также к проведению референдумов в Таврии и Донбассе под эгидой ООН, за что получил ожесточённую критику со стороны украинских политиков. Так, Мельник нецензурно посоветовал маска «убираться» (реплика Мельника может быть переведена как «отстать», «отвязаться»). Жена советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка Мелания также нецензурно обругала Маска.«Твоё дело старлинки давать и завалить е***о (закрыть рот. — Ред.)», — заявила она.Со схожими заявлениями выступил и ряд других украинских политиков. При этом спутниковая связь Starlink, станциями и услугами которой Маск снабжал Украину бесплатно, по сути является основной связью Вооружённых сил Украины.

https://ukraina.ru/20221014/1039724223.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники