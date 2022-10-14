https://ukraina.ru/20221014/1039722913.html

В Харьковской области после ракетного удара поврежден инфраструктурный объект

В Харьковской области после ракетного удара поврежден инфраструктурный объект - 14.10.2022 Украина.ру

В Харьковской области после ракетного удара поврежден инфраструктурный объект

В Харьковской области четырьмя ракетными ударами поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов 14 октября

2022-10-14T09:47

2022-10-14T09:47

2022-10-14T09:48

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В Чугуевском районе Харьковской области после ракетного удара получил повреждения инфраструктурный объект. По данным украинских властей, в цель попали четыре ракеты. Синегубов не уточнил, по какому объекту нанесли удары. В Чугуевском районе находится ТЭЦ-2 "Эсхар" (Харьковская ГРЭС-2), в сентябре украинские власти уже сообщали о попаданиях.

https://ukraina.ru/20221010/1039554377.html

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новости, обстрелы, украина, тэц, харьков