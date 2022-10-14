https://ukraina.ru/20221014/1039722913.html
В Харьковской области после ракетного удара поврежден инфраструктурный объект
В Харьковской области после ракетного удара поврежден инфраструктурный объект - 14.10.2022 Украина.ру
В Харьковской области после ракетного удара поврежден инфраструктурный объект
В Харьковской области четырьмя ракетными ударами поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов 14 октября
2022-10-14T09:47
2022-10-14T09:47
2022-10-14T09:48
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В Чугуевском районе Харьковской области после ракетного удара получил повреждения инфраструктурный объект. По данным украинских властей, в цель попали четыре ракеты. Синегубов не уточнил, по какому объекту нанесли удары. В Чугуевском районе находится ТЭЦ-2 "Эсхар" (Харьковская ГРЭС-2), в сентябре украинские власти уже сообщали о попаданиях.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обстрелы, украина, тэц, харьков
Новости, обстрелы, Украина, ТЭЦ, Харьков
В Харьковской области после ракетного удара поврежден инфраструктурный объект
09:47 14.10.2022 (обновлено: 09:48 14.10.2022)
В Харьковской области четырьмя ракетными ударами поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов 14 октября