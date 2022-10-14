В Харьковской области после ракетного удара поврежден инфраструктурный объект - 14.10.2022 Украина.ру
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В Харьковской области после ракетного удара поврежден инфраструктурный объект
В Харьковской области после ракетного удара поврежден инфраструктурный объект - 14.10.2022 Украина.ру
В Харьковской области после ракетного удара поврежден инфраструктурный объект
В Харьковской области четырьмя ракетными ударами поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов 14 октября
2022-10-14T09:47
2022-10-14T09:48
новости
обстрелы
украина
тэц
харьков
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В Чугуевском районе Харьковской области после ракетного удара получил повреждения инфраструктурный объект. По данным украинских властей, в цель попали четыре ракеты. Синегубов не уточнил, по какому объекту нанесли удары. В Чугуевском районе находится ТЭЦ-2 "Эсхар" (Харьковская ГРЭС-2), в сентябре украинские власти уже сообщали о попаданиях.
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новости, обстрелы, украина, тэц, харьков
Новости, обстрелы, Украина, ТЭЦ, Харьков

В Харьковской области после ракетного удара поврежден инфраструктурный объект

09:47 14.10.2022 (обновлено: 09:48 14.10.2022)
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP / Kostiantyn Liberov
Читать в
В Харьковской области четырьмя ракетными ударами поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов 14 октября
В Чугуевском районе Харьковской области после ракетного удара получил повреждения инфраструктурный объект. По данным украинских властей, в цель попали четыре ракеты.
"В Чугуевском районе четырьмя ракетными ударами поврежден инфраструктурный объект", - сообщил Синегубов.
Синегубов не уточнил, по какому объекту нанесли удары. В Чугуевском районе находится ТЭЦ-2 "Эсхар" (Харьковская ГРЭС-2), в сентябре украинские власти уже сообщали о попаданиях.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 10:45
Во Львове остановили работу ТЭЦ из-за отсутствия электроэнергииМэр Львова Андрей Садовой сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры. Часть города осталась без электричества. Об этом он пишет 10 октября в телеграм-канале
 
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