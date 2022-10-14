https://ukraina.ru/20221014/1039722025.html

Казаки-разбойники или пушечное мясо. Чем занимается украинская территориальная оборона

Казаки-разбойники или пушечное мясо. Чем занимается украинская территориальная оборона - 14.10.2022 Украина.ру

Казаки-разбойники или пушечное мясо. Чем занимается украинская территориальная оборона

Украина.ру, 14.10.2022

2022-10-14T11:28

2022-10-14T11:28

2022-10-14T12:35

спецоперация

украина

тероборона

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В самом начале российской СВО на всех перекрестках и въездах в украинских городах появились подразделения территориальной обороны, которые только в конце лета начали убирать. В феврале-марте не столько начало российской СВО, сколько мобилизация теробороны вызвала коллапс украинской экономики, так как на многочисленных блокпостах застревали все грузы, включая топливо и предметы первой необходимости. Сейчас их уже нечасто можно встретить, по крайней мере, на центральной и западной Украине. Что же произошло с этими подразделениями?Тероборону изначально формировали для обороны своих населенных пунктов, а затем бросили на фронт после всего лишь пятидневной подготовки. Задача этих формирований состояла в том, чтобы задержать российские войска до тех пор, пока не поступит оружие стран НАТО, а военнослужащие ВСУ не пройдут подготовку на Западе. Фактически территориальная оборона сыграла роль пушечного мяса на передовой. Нередко их бросали посреди поля только ради того, чтобы они вызвали огонь на себя и тем самым помогли вскрыть расположение российских войск.Полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, откровенно заявлял, что подготовка теробороны Украины ужасная, пяти дней недостаточно, но «они сами записались». Полковник правда умалчивал, что большинство записались в регионах, где не было боевых действий, в надежде получить оружие, довольствие, но спокойно дежурить на блокпосту в Тернополе и взимать дань с мелких бизнесменов.В мае-июне по западной Украине прокатилась волна женских бунтов против отправки членов теробороны на фронт. Затем ряд подразделений ТрО в зоне боевых действий отказывались выполнять приказы и были обвинены в дезертирстве.Создание добровольческих формирований территориальных общин в Украине было закреплено на нормативном уровне с принятием закона «Об основах национального сопротивления», который был принят в прошлом году и вступил в силу с 1 января 2022 года. Согласно этому документу, силы территориальной обороны — это «отдельный род Вооруженных сил Украины, на который возлагается организация, подготовка и выполнение задач территориальной обороны». Командующий — генерал-майор Игорь Танцюра.В феврале 2022 года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в Харькове, что Зеленский поставил задачу довести количество участников теробороны до 2 миллионов человек. К февралю было известно, что в состав сил ТрО входили командование, четыре региональных управления, 25 бригад (по одной бригаде в каждой области и в городе Киеве) и около 150 батальонов (по одному на район). За 2022 год было сформировано еще 7 бригад. В каждой бригаде приблизительно 3500 человек. Костяк сил теробороны составили националисты и ветераны АТО, хотя в ряде провинциальных городов и сёл в ее рядах оказались и простые охотники и лесники. Бригадный генерал ВСУ Юрий Галушкин оценивал весной численность теробороны в 110 000 человек. Как сообщал украинский Генштаб, летом из 32 бригад теробороны 25 находились на фронте. Особыми успехами они не отличились, а некоторые подразделения потеряли около 30% состава в первом же бою.В феврале также был создан Интернациональный легион территориальной обороны, который, по заявлениям главы МИД Дмитрия Кулебы, насчитывал 20000 боевиков, что является очевидным преувеличением.Законом предусмотрены две разные структуры ТрО: территориальная оборона в составе ВСУ и добровольческие формирования территориальных общин (ДФТО), подчиняющиеся непосредственно местному самоуправлению. Последние не относятся к ВСУ и не получают жалования. Поначалу многие не разобрались и записались в ТрО ВСУ и оказались пушечным мясом на фронте. Члены же ДФТО являются чем-то средним между казачеством и добровольными дружинниками. Они до сих пор существуют формально, но поскольку жалования не получают, оружия им не выдают, полномочий они почти никаких не имеют, то и членов этих формирований практически не видно.Формирование подразделений по территориальному принципу у Киева сразу же вызвало опасения насчет потенциального сепаратизма. К тому же частично их должны были финансировать местные власти. Учитывая, какую роль играют олигархи на местах, территориальная оборона могла легко стать карманной армией местных элит. Владимир Зеленский недавно лишил гражданства Украины Геннадия Корбана, который называл себя командующим теробороны Днепра. Данное решение тоже было связано с опасениями усиления региональных элит.Экс-советник командующего сил территориальной обороны ВСУ Виталий Куприй в начале октября отмечал, что функционирование этих подразделений сопряжено с рядом юридических несоответствий. По одним законам утверждается принцип территориальности, а по другим — в военное время ее можно использовать на любом направлении. Куприй также жалуется, что вопреки нормам закона участники ТрО в Киевской области так и не могут получить денежное довольствие от местных властей. По его словам, военно-гражданская администрация делает всё, чтобы прекратить деятельность таких вооруженных формирований, а командиры воинских частей принимают решения о разоружении таких добровольцев. «Такое разоружение происходит сейчас по всей Украине, преимущественно в северных областях», — жалуется Куприй.На данный момент финансирование теробороны ВСУ осуществляется частично от Минобороны, частично местными властями, а частично частными спонсорами. Отдельным подразделениям теробороны Киевской области обмундирование и питание привозит лично экс-президент Петр Порошенко ради собственного пиара. В Днепропетровской области большую часть нагрузки взяла на себя сеть супермаркетов АТБ.В территориальную оборону записались многие украинские политики и звезды шоу-бизнеса, хотя сами появлялись там лишь пару раз для фотосесии. Здесь уже успели отметиться (именно только отметиться, то есть попиариться) хореограф Дмитрий Дикусар, солист группы «Танок на майдане Конго» Виктор Бронюк, лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, режиссер-террорист Олег Сенцов, боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик вместе с братом мэра Киева Владимиром Кличко.В зоне боевых действий территориальная оборона, как и прочие вооруженные формирования ВСУ, нередко облагают налогом бизнесменов, если те не хотят, чтобы их магазины разграбили, а самих обвинили в пособничестве россиянам.С августа на большей части Украины демонтировали большинство блокпостов территориальной обороны, заменив ее силами Нацполиции на оставшихся блокпостах. Тем не менее теробороновцы продолжают патрулировать города, выявляя нарушителей комендантского часа. Однако большая часть военнослужащих сил теробороны ВСУ являются такими же военными, как и в других подразделениях

https://ukraina.ru/20220830/1038272173.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg

спецоперация, украина, тероборона