https://ukraina.ru/20221014/1039716212.html

Алексей Анпилогов: Россия готовится нанести главные удары, которые отправят ВСУ в нокаут

Алексей Анпилогов: Россия готовится нанести главные удары, которые отправят ВСУ в нокаут - 14.10.2022 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Россия готовится нанести главные удары, которые отправят ВСУ в нокаут

Украина.ру, 14.10.2022

2022-10-14T06:53

2022-10-14T06:53

2022-10-14T06:53

интервью

россия

всу

днепр

днепропетровск

мосты

железная дорога

украина

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Если киевский режим продолжит террористические атаки на крупные инфраструктурные объекты и гражданское население России, удары по энергетической системе Украины будут продолжены. И вывод из строя подстанций в 750 киловольт и центральных диспетчерских пультов, где автоматика переключает все системы, будет означать, что украинская энергосистема получит смертельный и не парируемый удар, считает президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Алексей, сейчас высказываются разные оценки относительно того, повреждена ли энергетическая инфраструктура Украины на 25 или 50%. Ставим ли мы своими действиями цель устроить им тотальный блэкаут? Если да, то что для этого нужно?- Я был бы крайне осторожен в таких оценках насчет 25 или 50. Мы достоверно не знаем о характере поражения объектов и о тяжести положения на том или ином объекте электроэнергетики, потому что есть серьезная цензура СБУ. Мы видим только отрывочные фото и видеоматериалы. Сама по себе энергосистема Украины прекратила публикацию информации о мощности энергоблоков еще с началом СВО. Вся эта ситуация отнесена к государственной тайне. Мы можем судить об этом только по косвенным признакам.Во-первых, Украина полностью прекратила экспорт электроэнергии в Польшу, Словакию и Молдавию, который продолжался до ударов ВКС РФ. Причем Украина рассказала, что эти мощности нужны ей для стабилизации собственной энергосистемы.Во-вторых, целый ряд наблюдателей отмечают увеличение сброса через систему днепровских водохранилищ. Это означает усиленную работу турбин гидроэлектростанций, которые сейчас замещают ту мощность, которая была выведена в тепловые генерации.Хочу уточнить, что у ГЭС дорогая электроэнергия. Единожды использовав энергию, выработанную из воды, ты потом эту воду ниоткуда не возьмешь. Придется ждать, пока пройдут дожди и река принесет к плотине нужное количество водных масс. Я работал в сфере украинской энергетики. Я точно знаю, что ГЭС использовались на утреннем и вечернем пике, когда не стоит менять мощность атомных и тепловых станций. ГЭС были палочкой-выручалочкой. Если сейчас их используют круглые сутки, это означает, что в системе нет запаса мощностей.Наконец, мы можем взять список пораженных объектов, тогда мы увидим, что половина тепловых электростанций Украины тоже подверглись воздействую крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также беспилотников-камикадзе "Герань-1" и "Герань-2". Поскольку тепловая генерация в последнее время занимала порядка 40%, то можно сказать, что 1/5 часть электроэнергетики выведена из строя.Отмечу также, что ВКС РФ не наносили ударов по атомным станциям и по каскаду ГЭС. Это тоже достаточно техногенно-опасный объект. Можно промазать по машзалу, попасть в плотину и вызвать катастрофическое наводнение ниже по течению реки. Вторые удары были нанесены по системе распределения – повышающим и понижающим подстанциям. На этих подстанциях есть три основные напряжения – 110, 330 и 750 киловольт. Основные удары пришлись на 110 и 330. По самым мощным и самым важным – в 750 киловольт, удары пока не производили. Это свидетельствует о том, что нынешние удары действительно являются предупредительными.Если Украина продолжит террористические атаки на крупные инфраструктурные объекты и гражданское население России, удары будут продолжены. И вывод из строя подстанций в 750 киловольт и центральных диспетчерских пультов, где автоматика переключает все системы, будет означать, что украинская энергосистема получит смертельный и не парируемый удар. Потому что это большие стационарные объекты. Защищать их крайне сложно. Они протяженные по площади, трансформаторы там стоят на открытых площадках.На Украине сейчас нет производства собственного трансформаторного оборудования. Все зависит от иностранных комплектующих. Если десятки таких уникальных трансформаторов высокого напряжения выйдет из строя, ни одна компания в мире не сможет их быстро произвести, доставить и установить.- Сказываются ли эти удары на их обороне в Донбассе и на их наступлении на юге и на севере?- Пока что украинская энергосистема успешно перераспределяет оставшуюся мощность, которая у нее есть. Более того, Генштаб ВСУ и главная диспетчерская Укрэнерго будут пытаться максимально удержать военную логистику и управление государством за счет населения. Население в городах уже предупредили о веерных отключениях. Отключения уже начались в Одессе, Киеве и других крупных городах.Украина сейчас использует лозунг "Всё для фронта, всё для победы". Но это вызывает все большее и большее возмущение в тылу, потому что украинское население отвыкло от войны, которая идет где-то в Донбассе и под Херсоном, а не в Киеве, не в Днепропетровске и уж тем более во Львове, где местное население с радостью сдавало втридорога квартиры для беженцев с востока и разворовывало гуманитарную помощь. А тут на тебе – прилетели ракеты, и мэр Садовой говорит нам: "Ставьте буржуйки во дворах, потому что зима близко". Это логично, потому что пораженные ТЭЦ кроме света обеспечивают отопление того или иного города.Вот такой сопутствующий ущерб напрыгали себе украинцы, которые с улыбочками встретили новость о Крымском мосте, убийстве Дарьи Дугиной и обстрелах Белгорода. Прилетела такая вот крылатая ответочка.- Я пока еще не получил ни одного военного эксперта внятного ответа на вопрос, нужно ли и можно ли уничтожать мосты через Днепр. Что вы думаете по этому поводу?- Если у вас есть тактический ядерный боезаряд, то уничтожить мост через Днепр не проблема. Но вывести мост из строя обычной взрывчаткой достаточно сложно. Любой мост – это капитальная конструкция.Посмотрите, как долго мучается Украина с попыткой вывести из строя Антоновский мост. "Хаймерсы" прилетают, пробивают полотно, но пилоны моста стоят, а ремонтные работы можно провести достаточно быстро. Железнодорожный Антоновский мост даже никто не пытается вывести из строя, потому что он весь из железа и "Хаймерс" много дел не наделает. Даже 150 кг фугасной боевой части его ракеты – это максимум.В свое время, американцы бомбили Пасть Дракона – стратегический мост, который связывал Вьетнам с Китаем. По его железной дороге осуществлялось снабжение. Американцы его, конечно, разбомбили, но на это у них ушло пять лет. Это была целая спецоперация.Если мы говорим о Крымском мосту, то там взорвалось несколько тонн взрывчатого вещества. В случае с Украиной доставить несколько тонн взрывчатого вещества к мосту можно исключительно авиацией, которая может это сделать только в условиях неподавленного ПВО, чего у нас нет. "Калибрами" мы уничтожили только один железнодорожный мост через Днестровский Лиман возле Одессы.Если говорить о мостах через Днепр, то нужно понимать их количество. Только в моем родном Днепропетровске их пять. А еще есть дамбы и плотины, которые тоже являются мостами. Их тоже придется уничтожать. Причем точечно, где шлюзовой створ, потому что саму плотину трогать нельзя из-за угрозы рукотворного наводнения.С моей точки зрения, нужно бороться с тем, что обеспечивает движение железной дороги, например, с тяговыми подстанциями. Их немного, они известны, они не бегают. Еще нужно бороться с локомотивными депо, чтобы уничтожать сами локомотивы и ремонтную базу, потому что у Украины локомотивы старые и ломаются.Эти два уязвимых места сейчас проще вывести из строя, чем один мост.- Вы упомянули про неподавленное ПВО. Это из-за недостаточно эффективной работы нашей разведки? Или это потому, что Украине дают новые комплексы?- Украине только начали поставлять эти комплексы. Приехал комплекс IRIS-T из Германии. До этого были поставки С-300. Вообще это была ошибка, что на первом этапе спецоперации мы практически не били по системам ПВО. Их можно было в первые сутки накрыть первым ударом на местах базирования, уничтожить серьезным ударом крылатых ракет.А теперь украинцы рассредоточили оставшиеся комплексы и даже разместили их в жилой застройке. Например, когда была показательная атака на "Южмаш" в Днепропетровске, пуски их ПВО, которые я видел на видео, осуществлялись из плотной жилой застройки. Их уничтожение – это серьезный сопутствующий ущерб.И нужно понимать, что те же самые мосты тоже прикрывает ПВО, которое находится в городской черте. Живой щит используется и для прикрытия моста, и для прикрытия прикрывающих его систем ПВО.- Недавно мы уничтожили воинский эшелон в Павлограде. Нужно ли нам смелее наносить удары по этому важному транспортному центру, не опасаясь, что мы попадем в химический завод по производству взрывчатых веществ?- Павлоград – это не единственный эпизод. Мы их накрывали эшелон на станции Чаплино. Это вопрос разведки. Если мы знаем координаты, чтобы запустить "Искандер" (этот эшелон в Чаплино уже несколько дней всем мозолил глаза), мы этот эшелон уничтожим.Что касается Павлограда, то химзавод расположен не возле железнодорожной станции. И не возле железнодорожной станции расположены склады долговременного хранения, где находится самый токсичный компонент – неутилизированные системы ракет с твердым топливом, которые резали по программе Нанна-Лугара, когда уничтожалось советское вооружение на Украине. Это все хранится не просто так. В соответствующих складах с созданием земляного вала вокруг этих опасных изделий.Поэтому не надо стесняться бить не только по Павлоградскому, но и по Синельниковскому железнодорожному узлу, если мы хотим нарушить логистику ВСУ в Донбассе. Потому что эти две станции обеспечивают Донецкое и Запорожской направление, которое тоже очень опасно, потому что это протяженная линия фронта от Васильевки до Угледара. Уже несколько раз говорили, что ВСУ концентрирует силы для нападения на Мелитополь и Бердянск, чтобы рассечь нашу группировку надвое и разрушить сухопутный мост вдоль Азовского моря.Поэтому удары по железнодорожной инфраструктуре позволят нам вести контригру, не давая украинцам использовать эти короткие коммуникационные линии.

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

https://ukraina.ru/20221013/1039670528.html

https://ukraina.ru/20221013/1039706845.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, днепр, днепропетровск, мосты, железная дорога, украина