https://ukraina.ru/20221014/1039704311.html

Генерал-майор ФСБ назвал способы, которые помогут РФ остановить будущие теракты ВСУ

Генерал-майор ФСБ назвал способы, которые помогут РФ остановить будущие теракты ВСУ - 14.10.2022 Украина.ру

Генерал-майор ФСБ назвал способы, которые помогут РФ остановить будущие теракты ВСУ

Чтобы России предотвратить теракты на ее территории нужно повышать общественное сознание, а также стоит обратить внимание на маргинальную среду беженцев, заявил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в интервью Украина.ру

2022-10-14T08:00

2022-10-14T08:00

2022-10-14T08:00

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По его словам, России нужно бороться с террористами, которые совершают на ее территории трагедии.Он добавил, что стоит обратить внимание на маргинальную среду беженцев, "среди новоиспеченных граждан России есть те, кто ненавидит страну, которая дала им убежище".Нужно взывать к общественному сознанию и искать поддержки у простых людей, заключил генерал-майор.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221013/1039685914.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу