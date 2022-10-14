Генерал-майор ФСБ назвал способы, которые помогут РФ остановить будущие теракты ВСУ - 14.10.2022 Украина.ру
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Генерал-майор ФСБ назвал способы, которые помогут РФ остановить будущие теракты ВСУ
Генерал-майор ФСБ назвал способы, которые помогут РФ остановить будущие теракты ВСУ - 14.10.2022 Украина.ру
Генерал-майор ФСБ назвал способы, которые помогут РФ остановить будущие теракты ВСУ
Чтобы России предотвратить теракты на ее территории нужно повышать общественное сознание, а также стоит обратить внимание на маргинальную среду беженцев, заявил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в интервью Украина.ру
2022-10-14T08:00
2022-10-14T08:00
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По его словам, России нужно бороться с террористами, которые совершают на ее территории трагедии.Он добавил, что стоит обратить внимание на маргинальную среду беженцев, "среди новоиспеченных граждан России есть те, кто ненавидит страну, которая дала им убежище".Нужно взывать к общественному сознанию и искать поддержки у простых людей, заключил генерал-майор.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221013/1039685914.html
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новости, россия, всу
Новости, Россия, ВСУ

Генерал-майор ФСБ назвал способы, которые помогут РФ остановить будущие теракты ВСУ

08:00 14.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлександр Михайлов
Александр Михайлов - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Чтобы России предотвратить теракты на ее территории нужно повышать общественное сознание, а также стоит обратить внимание на маргинальную среду беженцев, заявил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в интервью Украина.ру
По его словам, России нужно бороться с террористами, которые совершают на ее территории трагедии.
Прежде всего, повышать общественное сознание. Сегодня мы пытаемся предотвратить угрозы средствами правоохранительных органов и спецслужб. Мы практически вывели из этого процесса гражданское общество. Вспомните, в СССР были народные дружины и комсомольские оперативные отряды. Их инструктировали, давали ориентировки по розыску преступников. Граждане всегда находились в полной боевой готовности. Спецслужба сильна только за счет опоры на людей: народ слышит разговоры, видит подозрительных людей.
Александр Михайлов интервью
Александр Михайлов
генерал-майор ФСБ в запасе
Он добавил, что стоит обратить внимание на маргинальную среду беженцев, "среди новоиспеченных граждан России есть те, кто ненавидит страну, которая дала им убежище".
Нужно взывать к общественному сознанию и искать поддержки у простых людей, заключил генерал-майор.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.
По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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