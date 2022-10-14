Юшков назвал цель ударов по энергосистеме Украины
Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.
11 октября, 08:45Эксперт Сивков: массированный удар по Украине носил демонстративный характерУдар по инфраструктуре Украины высокоточным оружием носит демонстративный характер, Россия таким образом дает понять Киеву, что следующими целями могут стать центры принятия решений, сказал РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков
До начала СВО Украина была энергодефицитной страной, закупала много электричества у Белоруссии и России, однако, после того, как большая часть её промышленности остановилась, появился избыток электроэнергии, который киевский режим стал продавать в Европу.
Тут довольно большие суммы были, Европе электричества не хватало, поэтому цены высокие. Даже при сравнительно небольших объёмах экспорта зарабатывается довольно много
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.