https://ukraina.ru/20221014/1039699273.html

Юшков назвал цель ударов по энергосистеме Украины

Юшков назвал цель ударов по энергосистеме Украины - 14.10.2022 Украина.ру

Юшков назвал цель ударов по энергосистеме Украины

Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2022-10-14T05:45

2022-10-14T05:45

2022-10-14T05:45

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Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.До начала СВО Украина была энергодефицитной страной, закупала много электричества у Белоруссии и России, однако, после того, как большая часть её промышленности остановилась, появился избыток электроэнергии, который киевский режим стал продавать в Европу.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221011/1039585526.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, энергетика, удары, экспорт, электроэнергия, европа