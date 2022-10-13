Александр Дудчак: Украина действует как тоталитарная секта, а Россия должна опираться на здравый смысл - 13.10.2022 Украина.ру
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Александр Дудчак: Украина действует как тоталитарная секта, а Россия должна опираться на здравый смысл
Александр Дудчак: Украина действует как тоталитарная секта, а Россия должна опираться на здравый смысл - 13.10.2022 Украина.ру
Александр Дудчак: Украина действует как тоталитарная секта, а Россия должна опираться на здравый смысл
Украина.ру, 13.10.2022
2022-10-13T05:56
2022-10-13T05:56
украина
россия
нефть
газ
энергетика
интервью
северный поток
владимир путин
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На что Европе хватит газа и есть ли смысл ограничивать цены на энергоносители рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в интервью Украина.ру.— Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, заявил президент Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя". если конечно партнеры заинтересованы. Идею рассмотрят завтра на встрече с Эрдоганом в Астане. Доведут ли эту идею до реализации, или могут снова взорвать трубопровод? — Я не знаю, кто может гарантировать, что не взорвут и не заминируют. Они мастера этого дела, террористы высочайшего уровня. Но, я думаю, противодействие будет максимальное. Все-таки уже известно, чего от них ожидать. Надо быть готовыми ко всему, будут предприняты меры безопасности. А так идея отличная, по большому счету. Просто смотришь на весь этот процесс и думаешь: как немцы могут терпеть такое руководство, которое теряет и уже потеряло отличные возможности для того, чтобы гарантировать стабильное функционирование экономики, приемлемый уровень жизни своих граждан. Турки в очередной раз перехватывают. Конечно тоже своеобразные партнеры, от которых можно много чего ждать. Но на сегодняшний день это – выход из ситуации. Есть страны, которые сохраняют суверенитет и здравый смысл – Сербия, Венгрия. Они получают и будут получать газ. — Кстати, они реально готовы построить нефтепровод, который будет поставлять им из "Дружбы" нефть или это только разговоры? Это выгодно? — Сербия была поставлена в очередной в сложное положение, потому что нефть шла через Хорватию, но венгры с Сербией договорились, будут строить дополнительный небольшой нефтепровод, через который будут получать российскую нефть. Это реально. Просто пока технически невозможно, требует решений технических, потоки будут перенаправлены. Турки усиливают свое влияние, немцы его теряют. Вот такие интересные процессы. — Эрдогану прямо везет, у него везде все получается в последнее время… — Да, у него джек-пот просто! Но, он, к сожалению, злоупотребляет появившимися добрыми отношениями и возможностями, и максимально цинично использует возможности. — Новак сказал, что нет смысла устанавливать потолок цен на российскую нефть, который хочет создать Америка. Это получается, мы просто не будем в таких случаях продавать? — Да. Есть механизм ценообразования, он как раз существует в том виде, на котором настаивали страны Запада. Хотели – получили. Устанавливать потолок цен бессмысленно, его можно обойти, об это Новак говорил. С другой стороны – ну, не будут они получать нефть, если попытаются такими методами действовать, пусть ищут ресурсы на других рынках. Ну это просто автоматическим вызовет повышение цен. Потому что, если на другом рынке появляется новый покупатель, это приводит к росту цен автоматом. Это опасная вещь, создать такой прецедент. Потом они скажут, что вообще потолок понижают и вообще мы должны доплачивать, чтобы нас отобрали. Поэтому, нельзя вестись на такие провокации. — Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что при холодной зиме некоторые города могут замерзнуть в Европе, а глава МИД Венгрии также заявил, что кризис продлится до 2023-2024 года. Газа в хранилищах Европы на обогрев людей все-таки хватит или это проблема серьёзная? — На обогрев хватит, на промышленность – нет. Опять таки, смотря по каким ценам. То есть, они пытаются как одеяло – натягивают на ноги – голова мерзнет, укрывают голову – ноги на морозе. На всё не хватит, тем более без понижения уровня жизни и работы стабильной экономики и предприятий, которые уже закрываются… на что-то хватит. Опять же, смотря на что они решат направить газ. И по каким ценам. Из-за высоких цен их продукция неконкурентоспособная, этого уже достаточно. — Кстати, Путин еще говорил, что можем не только через Турцию пустить газ, но и через оставшуюся ветку "Северного потока". Европейцам это уже не интересно? — Если можно направить через Турцию, почему нет? Пусть Европа наслаждается своим результатом и мерзнет. Они же сами этого хотели.— Мария Захарова прокомментировала заявление Борреля. Он сказал: "Мне не кажутся оправданием или предметом для обсуждения аргументы многих людей, включая моих друзей с хорошими намерениями, оправдывающих агрессию, говоря: "Да, но ведь НАТО, ведь вы не выполнили обещаний". Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает происходящего". Получается, что европейцы признаются, что не выполняют своих обещаний? — Они никогда не выполняют обещаний, даже не скрывают этого. Достаточно цинично себя ведут, в общем, явка с повинно – царица доказательств. Значит, это их не смущает, значит, могут себе такое позволить. Такое вот европейское хамство. — А мы можем вообще Запад как-то заставить соблюдать международные договоренности и выполнять обязательства, которые влияют на большое количество людей? — Нам надо действовать в соответствии со своими интересами. Они должны понимать, что невыполнение обязательств влечет определенные последствия. Ну, например, отключать от газа или просто действовать так, как нужно. Если мы введем спецоперацию, то, не оглядываясь на мнение США или Европы. Вот и всё. Не обращать внимание на то, что они там говорят. Санкции – ок, получите в ответ! Будете бомбить нашу инфраструктуру – получите по морде так, что будете долго приходить в себя! Россия действует пока очень адекватно, демонстрирует спокойное отношение и вернуться к здравому смыслу. Хотя призывать к нему этих бандитов наверно бесполезно. Но у нас есть другая часть мира. Нам надо просто развивать нормальное отношения с Индией, Китаем, Латинской Америкой, Африкой, арабскими странами – это три четверти мира. Это перспектива и зона роста, в отличии от умирающей на наших глазах Европы.— Кстати, ФСБ сегодня опубликовало много данных по теракту на Крымском мосту, нашли 8 подозреваемых, схемы проезда и другие данные. Как вы думаете, нам ждать пояснений от украинской стороны и реакцию на теракт международного сообщества? Стало ведь ясно, что Зеленский был в курсе. — Пока возбуждаются уголовные дело, все идет своим чередом, террористы называются террористами. Вещи называются своими именами. И в отношении террористов и этого государства должны применяться соответствующие меры. — Это единственный прецедент, когда не организация или группировка, а именно целое государство стало террористической организацией? — Я бы еще назвал террористическим государством Косово. Но это не государство. Оно не признано большинством государств ООН. Из него пытаются сделать террористическое государство. А вот Украина действует, как тоталитарная секта, как нацистская диктатура и в лучших традициях террористических государств.
https://ukraina.ru/20221012/1039650472.html
https://ukraina.ru/20221010/1039543185.html
https://ukraina.ru/20221012/1039633091.html
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Александр Светлов
Александр Светлов
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, нефть, газ, энергетика, интервью, северный поток, владимир путин
Украина, Россия, нефть, газ, энергетика, Интервью, Северный поток, Владимир Путин

Александр Дудчак: Украина действует как тоталитарная секта, а Россия должна опираться на здравый смысл

05:56 13.10.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаАлександр Дудчак интервью
Александр Дудчак интервью - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Александр Светлов
Все материалы
На что Европе хватит газа и есть ли смысл ограничивать цены на энергоносители рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в интервью Украина.ру.
— Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, заявил президент Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя". если конечно партнеры заинтересованы. Идею рассмотрят завтра на встрече с Эрдоганом в Астане. Доведут ли эту идею до реализации, или могут снова взорвать трубопровод?
— Я не знаю, кто может гарантировать, что не взорвут и не заминируют. Они мастера этого дела, террористы высочайшего уровня. Но, я думаю, противодействие будет максимальное. Все-таки уже известно, чего от них ожидать. Надо быть готовыми ко всему, будут предприняты меры безопасности.
А так идея отличная, по большому счету. Просто смотришь на весь этот процесс и думаешь: как немцы могут терпеть такое руководство, которое теряет и уже потеряло отличные возможности для того, чтобы гарантировать стабильное функционирование экономики, приемлемый уровень жизни своих граждан. Турки в очередной раз перехватывают. Конечно тоже своеобразные партнеры, от которых можно много чего ждать. Но на сегодняшний день это – выход из ситуации. Есть страны, которые сохраняют суверенитет и здравый смысл – Сербия, Венгрия. Они получают и будут получать газ.
— Кстати, они реально готовы построить нефтепровод, который будет поставлять им из "Дружбы" нефть или это только разговоры? Это выгодно?
— Сербия была поставлена в очередной в сложное положение, потому что нефть шла через Хорватию, но венгры с Сербией договорились, будут строить дополнительный небольшой нефтепровод, через который будут получать российскую нефть. Это реально. Просто пока технически невозможно, требует решений технических, потоки будут перенаправлены. Турки усиливают свое влияние, немцы его теряют. Вот такие интересные процессы.
Президент РФ В. Путин принял участие в международном форуме Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 14:39
"Солнце, ветер, приливы": Путин озвучил новые планы на энергетикуВыступая 12 октября на форуме "Российская энергетическая неделя 2022", президент России Владимир Путин сказал, что альтернативная энергетика также есть в планах Москвы
— Эрдогану прямо везет, у него везде все получается в последнее время…
— Да, у него джек-пот просто! Но, он, к сожалению, злоупотребляет появившимися добрыми отношениями и возможностями, и максимально цинично использует возможности.
— Новак сказал, что нет смысла устанавливать потолок цен на российскую нефть, который хочет создать Америка. Это получается, мы просто не будем в таких случаях продавать?
— Да. Есть механизм ценообразования, он как раз существует в том виде, на котором настаивали страны Запада. Хотели – получили. Устанавливать потолок цен бессмысленно, его можно обойти, об это Новак говорил. С другой стороны – ну, не будут они получать нефть, если попытаются такими методами действовать, пусть ищут ресурсы на других рынках. Ну это просто автоматическим вызовет повышение цен. Потому что, если на другом рынке появляется новый покупатель, это приводит к росту цен автоматом. Это опасная вещь, создать такой прецедент. Потом они скажут, что вообще потолок понижают и вообще мы должны доплачивать, чтобы нас отобрали. Поэтому, нельзя вестись на такие провокации.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
10 октября, 07:53
Эрдоган предупредил о последствиях ограничения поставок российского газа в ЕвропуПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября предупредил о последствиях ограничения поставок газа из России в Европу, передает агентство "Анадолу"
— Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что при холодной зиме некоторые города могут замерзнуть в Европе, а глава МИД Венгрии также заявил, что кризис продлится до 2023-2024 года. Газа в хранилищах Европы на обогрев людей все-таки хватит или это проблема серьёзная?
— На обогрев хватит, на промышленность – нет. Опять таки, смотря по каким ценам. То есть, они пытаются как одеяло – натягивают на ноги – голова мерзнет, укрывают голову – ноги на морозе. На всё не хватит, тем более без понижения уровня жизни и работы стабильной экономики и предприятий, которые уже закрываются… на что-то хватит. Опять же, смотря на что они решат направить газ. И по каким ценам. Из-за высоких цен их продукция неконкурентоспособная, этого уже достаточно.
— Кстати, Путин еще говорил, что можем не только через Турцию пустить газ, но и через оставшуюся ветку "Северного потока". Европейцам это уже не интересно?
— Если можно направить через Турцию, почему нет? Пусть Европа наслаждается своим результатом и мерзнет. Они же сами этого хотели.
— Мария Захарова прокомментировала заявление Борреля. Он сказал: "Мне не кажутся оправданием или предметом для обсуждения аргументы многих людей, включая моих друзей с хорошими намерениями, оправдывающих агрессию, говоря: "Да, но ведь НАТО, ведь вы не выполнили обещаний". Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает происходящего". Получается, что европейцы признаются, что не выполняют своих обещаний?
— Они никогда не выполняют обещаний, даже не скрывают этого. Достаточно цинично себя ведут, в общем, явка с повинно – царица доказательств. Значит, это их не смущает, значит, могут себе такое позволить. Такое вот европейское хамство.
— А мы можем вообще Запад как-то заставить соблюдать международные договоренности и выполнять обязательства, которые влияют на большое количество людей?
— Нам надо действовать в соответствии со своими интересами. Они должны понимать, что невыполнение обязательств влечет определенные последствия. Ну, например, отключать от газа или просто действовать так, как нужно. Если мы введем спецоперацию, то, не оглядываясь на мнение США или Европы. Вот и всё.
Не обращать внимание на то, что они там говорят. Санкции – ок, получите в ответ! Будете бомбить нашу инфраструктуру – получите по морде так, что будете долго приходить в себя! Россия действует пока очень адекватно, демонстрирует спокойное отношение и вернуться к здравому смыслу.
Хотя призывать к нему этих бандитов наверно бесполезно. Но у нас есть другая часть мира. Нам надо просто развивать нормальное отношения с Индией, Китаем, Латинской Америкой, Африкой, арабскими странами – это три четверти мира. Это перспектива и зона роста, в отличии от умирающей на наших глазах Европы.
— Кстати, ФСБ сегодня опубликовало много данных по теракту на Крымском мосту, нашли 8 подозреваемых, схемы проезда и другие данные. Как вы думаете, нам ждать пояснений от украинской стороны и реакцию на теракт международного сообщества? Стало ведь ясно, что Зеленский был в курсе.
— Пока возбуждаются уголовные дело, все идет своим чередом, террористы называются террористами. Вещи называются своими именами. И в отношении террористов и этого государства должны применяться соответствующие меры.
— Это единственный прецедент, когда не организация или группировка, а именно целое государство стало террористической организацией?
— Я бы еще назвал террористическим государством Косово. Но это не государство. Оно не признано большинством государств ООН. Из него пытаются сделать террористическое государство. А вот Украина действует, как тоталитарная секта, как нацистская диктатура и в лучших традициях террористических государств.
Крымский мост
Вчера, 09:28
По делу о теракте на Крымском мосту задержаны 8 человек: в ФСБ раскрыли все подробностиДиверсия на Крымском мосту была подготовлена и организована Главным управлением разведки Минобороны Украины, задержаны 5 граждан России, 3 граждан Украины и Армении. Об этом 12 октября сообщили в Центре общественных связей ФСБ
 
УкраинаРоссиянефтьгазэнергетикаИнтервьюСеверный потокВладимир Путин
 
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