На Украине разгорелись баталии вокруг "памятника чекистам" - 13.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221013/1039693578.html
На Украине разгорелись баталии вокруг "памятника чекистам"
На Украине разгорелись баталии вокруг "памятника чекистам" - 13.10.2022 Украина.ру
На Украине разгорелись баталии вокруг "памятника чекистам"
В Николаеве ветераны органов МВД пытаются остановить радикалов, которые запланировали снести памятник "Погибшим милиционерам". Об этом 13 октября сообщили журналисты местного издания "Новости N"
2022-10-13T12:44
2022-10-13T12:44
новости
николаев
памятник
снос
милиционеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039691973_0:79:1410:872_1920x0_80_0_0_26290483538566e80805438fcd3c169e.png
В Николаеве ветераны органов МВД Украины вышли на митинг против сноса памятника "Погибшим милиционерам" на улице Садовой. Активисты движения "Народный рух" пригнали автокран, с помощью которого рассчитывали сорвать медную фигуру с гранитного пьедестала, но натолкнулись на сопротивление пенсионеров. Ветераны попросили водителя автокрана уехать, или они его сожгут. "Вы мне угрожаете?", - уточнил водитель. "Да, угрожаем", - подтвердили ветераны. Водитель заявил, что скульптура - вовсе не памятник погибшим милиционерам, а "памятник чекистам", как в России. "Горилла ты", - ответили ему экс-сотрудники министерства внутренних дел и предложили пойти на фронт. - Все мы там будем. Если родина позовет, пойду, - парировал водитель.- А самому [пойти в военкомат] - слабо? Потому что ты - трус! - сказал один из защитников памятника. - Не трус! Я не сижу дома, и приехал сюда!Одна из женщин пыталась доказать автокрановщику, что снос - мероприятие незаконное. Она показывала ему различные документы, и всячески пыталась перевести диалог в конструктивное русло. После неудачной попытки водитель автокрана услышал оскорбления в свой адрес. Мужчина в возрасте в украинской форме представился членом теробороны Николаевской области. Он выполнял функцию защиты водителя автокрана, и периодически предлагал "не матюкаться". Теробороновцу предложили в ответ "идти в свою тероборону на передок".Памятник "Погибшим милиционерам" - народное название монумента "Солдатам правопорядка". Также его называют "Памятником чекистам". Монумент из кованой меди на стальном каркасе возвели на улице Садовой в Николаеве в день 60-летия советской милиции в 1977 году. Представляет собой трёхметровую скульптуру воина с мечом в одной руке и щитом в другой, что символизирует активное участие органов внутренних дел в боевых действиях и в выполнении служебного долга. После госпереворота 2014 года националисты несколько раз поднимали вопрос о необходимости сноса монумента, однако местные власти решили, что сохранить памятник нужно как память о милиционерах, погибших при исполнении долга.
https://ukraina.ru/20220928/1039176051.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039691973_72:0:1339:950_1920x0_80_0_0_7e5792294ef449713fb9564bc9b4a05f.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, николаев, памятник, снос, милиционеры
Новости, Николаев, памятник, снос, милиционеры

На Украине разгорелись баталии вокруг "памятника чекистам"

12:44 13.10.2022
 
В Николаеве ветераны МВД вышли на митинг против сноса памятника "Погибшим милиционерам"
В Николаеве ветераны МВД вышли на митинг против сноса памятника Погибшим милиционерам
Читать в
В Николаеве ветераны органов МВД пытаются остановить радикалов, которые запланировали снести памятник "Погибшим милиционерам". Об этом 13 октября сообщили журналисты местного издания "Новости N"
В Николаеве ветераны органов МВД Украины вышли на митинг против сноса памятника "Погибшим милиционерам" на улице Садовой. Активисты движения "Народный рух" пригнали автокран, с помощью которого рассчитывали сорвать медную фигуру с гранитного пьедестала, но натолкнулись на сопротивление пенсионеров.
Ветераны попросили водителя автокрана уехать, или они его сожгут. "Вы мне угрожаете?", - уточнил водитель. "Да, угрожаем", - подтвердили ветераны. Водитель заявил, что скульптура - вовсе не памятник погибшим милиционерам, а "памятник чекистам", как в России. "Горилла ты", - ответили ему экс-сотрудники министерства внутренних дел и предложили пойти на фронт.
- Все мы там будем. Если родина позовет, пойду, - парировал водитель.
- А самому [пойти в военкомат] - слабо? Потому что ты - трус! - сказал один из защитников памятника.
- Не трус! Я не сижу дома, и приехал сюда!
Одна из женщин пыталась доказать автокрановщику, что снос - мероприятие незаконное. Она показывала ему различные документы, и всячески пыталась перевести диалог в конструктивное русло. После неудачной попытки водитель автокрана услышал оскорбления в свой адрес.
Мужчина в возрасте в украинской форме представился членом теробороны Николаевской области. Он выполнял функцию защиты водителя автокрана, и периодически предлагал "не матюкаться". Теробороновцу предложили в ответ "идти в свою тероборону на передок".
Памятник "Погибшим милиционерам" - народное название монумента "Солдатам правопорядка". Также его называют "Памятником чекистам". Монумент из кованой меди на стальном каркасе возвели на улице Садовой в Николаеве в день 60-летия советской милиции в 1977 году.
Представляет собой трёхметровую скульптуру воина с мечом в одной руке и щитом в другой, что символизирует активное участие органов внутренних дел в боевых действиях и в выполнении служебного долга.
После госпереворота 2014 года националисты несколько раз поднимали вопрос о необходимости сноса монумента, однако местные власти решили, что сохранить памятник нужно как память о милиционерах, погибших при исполнении долга.
В Одессе открыт памятник Екатерине ІІ - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 15:02
Памятник Екатерине отстояли – депутаты одесского горсовета не приняли решение о сносеВ среду 28 сентября прошло голосование Одесского городского совета о сносе памятника Екатерине Великой, с инициативой ранее выступали проукраинские активисты и депутаты от партии "Европейская солидарность". По результату голосования, памятник сносить не станут, сообщает Odessa-life
 
НовостиНиколаевпамятниксносмилиционеры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:28Командующий ВСУ в Донбассе пообещал поступить с братом из России "как с оккупантом"
14:21"Молодец": Захарова похвалила Кулебу за признание в обстрелах Крыма и Белгорода
14:02Власти Крыма рекомендовали дальнобойщикам сухопутный маршрут через Донбасс
13:51Рогов рассказал о взрывах в Запорожье
13:45Global Times: НАТО толкает Украину к продолжению самоубийственной войны
13:34Кулеба признал удары по Крыму и Белгородской области
13:24Александр Асафов: США проиграют, если начнут переговоры с Россией об Украине без Украины
13:20Украина - государство-террорист
13:14В Белгороде обломок ракеты упал на многоэтажный дом
13:12Харьковской области выделили 1,8 млн долларов на закупку дров
13:08Путин в Астане. Три основные темы
13:04Следователи рассказали о допрашиваемых в РФ сотнях боевиков "Азова"*
12:55Владимир Евсеев: РФ не только уничтожает инфраструктуру для ВСУ, но и готовится войти на Западную Украину
12:48Галкин* запутался в символах и примерил образ замужней украинки
12:44На Украине разгорелись баталии вокруг "памятника чекистам"
12:36Боррель пригрозил России "мощным военным ответом" на ядерную атаку против Украины
12:23Минобороны РФ показало уничтожение украинской техники в Херсонской области
12:17В Совфеде предложили разрешить осужденным участвовать в боевых действиях
12:06Армянские спецслужбы проверят гражданина Армении на причастность к теракту на Крымском мосту
12:05Опытное и Иванград, диверсанты из "Азова"*, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 13 октября
Лента новостейМолния