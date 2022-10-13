https://ukraina.ru/20221013/1039693578.html
На Украине разгорелись баталии вокруг "памятника чекистам"
На Украине разгорелись баталии вокруг "памятника чекистам" - 13.10.2022 Украина.ру
На Украине разгорелись баталии вокруг "памятника чекистам"
В Николаеве ветераны органов МВД пытаются остановить радикалов, которые запланировали снести памятник "Погибшим милиционерам". Об этом 13 октября сообщили журналисты местного издания "Новости N"
2022-10-13T12:44
2022-10-13T12:44
2022-10-13T12:44
новости
николаев
памятник
снос
милиционеры
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В Николаеве ветераны органов МВД Украины вышли на митинг против сноса памятника "Погибшим милиционерам" на улице Садовой. Активисты движения "Народный рух" пригнали автокран, с помощью которого рассчитывали сорвать медную фигуру с гранитного пьедестала, но натолкнулись на сопротивление пенсионеров. Ветераны попросили водителя автокрана уехать, или они его сожгут. "Вы мне угрожаете?", - уточнил водитель. "Да, угрожаем", - подтвердили ветераны. Водитель заявил, что скульптура - вовсе не памятник погибшим милиционерам, а "памятник чекистам", как в России. "Горилла ты", - ответили ему экс-сотрудники министерства внутренних дел и предложили пойти на фронт. - Все мы там будем. Если родина позовет, пойду, - парировал водитель.- А самому [пойти в военкомат] - слабо? Потому что ты - трус! - сказал один из защитников памятника. - Не трус! Я не сижу дома, и приехал сюда!Одна из женщин пыталась доказать автокрановщику, что снос - мероприятие незаконное. Она показывала ему различные документы, и всячески пыталась перевести диалог в конструктивное русло. После неудачной попытки водитель автокрана услышал оскорбления в свой адрес. Мужчина в возрасте в украинской форме представился членом теробороны Николаевской области. Он выполнял функцию защиты водителя автокрана, и периодически предлагал "не матюкаться". Теробороновцу предложили в ответ "идти в свою тероборону на передок".Памятник "Погибшим милиционерам" - народное название монумента "Солдатам правопорядка". Также его называют "Памятником чекистам". Монумент из кованой меди на стальном каркасе возвели на улице Садовой в Николаеве в день 60-летия советской милиции в 1977 году. Представляет собой трёхметровую скульптуру воина с мечом в одной руке и щитом в другой, что символизирует активное участие органов внутренних дел в боевых действиях и в выполнении служебного долга. После госпереворота 2014 года националисты несколько раз поднимали вопрос о необходимости сноса монумента, однако местные власти решили, что сохранить памятник нужно как память о милиционерах, погибших при исполнении долга.
https://ukraina.ru/20220928/1039176051.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, николаев, памятник, снос, милиционеры
На Украине разгорелись баталии вокруг "памятника чекистам"
В Николаеве ветераны органов МВД пытаются остановить радикалов, которые запланировали снести памятник "Погибшим милиционерам". Об этом 13 октября сообщили журналисты местного издания "Новости N"
В Николаеве ветераны органов МВД Украины вышли на митинг против сноса памятника "Погибшим милиционерам" на улице Садовой. Активисты движения "Народный рух" пригнали автокран, с помощью которого рассчитывали сорвать медную фигуру с гранитного пьедестала, но натолкнулись на сопротивление пенсионеров.
Ветераны попросили водителя автокрана уехать, или они его сожгут. "Вы мне угрожаете?", - уточнил водитель. "Да, угрожаем", - подтвердили ветераны. Водитель заявил, что скульптура - вовсе не памятник погибшим милиционерам, а "памятник чекистам", как в России. "Горилла ты", - ответили ему экс-сотрудники министерства внутренних дел и предложили пойти на фронт.
- Все мы там будем. Если родина позовет, пойду, - парировал водитель.
- А самому [пойти в военкомат] - слабо? Потому что ты - трус! - сказал один из защитников памятника.
- Не трус! Я не сижу дома, и приехал сюда!
Одна из женщин пыталась доказать автокрановщику, что снос - мероприятие незаконное. Она показывала ему различные документы, и всячески пыталась перевести диалог в конструктивное русло. После неудачной попытки водитель автокрана услышал оскорбления в свой адрес.
Мужчина в возрасте в украинской форме представился членом теробороны Николаевской области. Он выполнял функцию защиты водителя автокрана, и периодически предлагал "не матюкаться". Теробороновцу предложили в ответ "идти в свою тероборону на передок".
Памятник "Погибшим милиционерам" - народное название монумента "Солдатам правопорядка". Также его называют "Памятником чекистам". Монумент из кованой меди на стальном каркасе возвели на улице Садовой в Николаеве в день 60-летия советской милиции в 1977 году.
Представляет собой трёхметровую скульптуру воина с мечом в одной руке и щитом в другой, что символизирует активное участие органов внутренних дел в боевых действиях и в выполнении служебного долга.
После госпереворота 2014 года националисты несколько раз поднимали вопрос о необходимости сноса монумента, однако местные власти решили, что сохранить памятник нужно как память о милиционерах, погибших при исполнении долга.