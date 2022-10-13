https://ukraina.ru/20221013/1039685914.html

Перспективы СВО. Ракетные удары ВС РФ по энергетике Украины — западные оценки российских возможностей

Перспективы СВО. Ракетные удары ВС РФ по энергетике Украины — западные оценки российских возможностей - 13.10.2022 Украина.ру

Перспективы СВО. Ракетные удары ВС РФ по энергетике Украины — западные оценки российских возможностей

Украина.ру, 13.10.2022

2022-10-13T11:00

2022-10-13T11:00

2022-10-13T12:26

украина

россия

спецоперация

великобритания

сша

бен ходжес

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038694169_0:441:800:891_1920x0_80_0_0_49a4c913cbee488040626f9f5c0c1609.jpg.webp

«Мини-Армагеддон» 11−12 октября произвёл определённое впечатление на Западе. Разумеется, мощь ударов намного уступала тому, что демонстрировала авиация США и НАТО в Югославии, Ираке и Афганистане, но ведь и задачи совсем другие ставились. Безусловное внимание привлекла и личность командующего СВО генерала Суровикина (хотя игра слов в его фамилии и методах управления осталась как минимум неочевидной).Естественно, появились и комментарии. 12 октября в немецкой Deutsche Welle* было опубликовано изложение интервью бывшего командующего войсками США в Европе Бенджамина «Бена» Ходжеса, а в Evening Standard — министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.Мнение американского генералаКлючевая мысль Ходжеса состоит в том, что нынешние действия России направлены на затягивание конфликта и лишение Запада возможности помогать Украине. По его мнению, «волю украинского народа им точно не удастся сломать. Этими ракетными ударами они испытывают нашу волю на Западе». Но надо немного подождать и всё это закончится, потому что у России нет ресурсов для производства высокоточного вооружения.Сами по себе ракетные удары — «военные преступления, совершённые у всех на виду» (не пытайтесь поймать Ходжеса на горячем: бомбёжки Белграда и Багдада — «это другое»). Запад должен помочь Украине двумя способами:во-первых, обнародовать имена российских военных, причастных к обстрелам Украины.Во-вторых, предоставить Киеву новые системы ПВО (собственно, это уже началось).Относительно ударов по Крымскому мосту Ходжес высказал сразу несколько суждений.С информационной точки зрения он напомнил, что «Украина в состоянии войны с Россией», но она не обязана говорить вслух о своей причастности к взрыву: «если ответственность за случившееся лежит на них, то для них, возможно, не выгодно сейчас заявлять об этом».Ходжес тут не договорил очень важный момент: учитывая, что юридически Украина не находится в состоянии войны с Россией (о чём он наверняка знает), речь идёт не о диверсии, приемлемой в военное время, а о террористическом акте. И, конечно, Киеву не выгодно признаваться в терроризме. Ходжес же киевских террористов покрывает.Кстати, в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом глава ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский сказал, что США контролируют все военные операции Киева: «как только вы (разговаривал он, якобы, с экс-послом Макфолом. — Ред.) мне скажете, что США одобряют подрыв Крымского моста, ситуация может двигаться».С гуманитарной точки зрения, «такие цели как мосты, логистические линии снабжения, все эти цели абсолютно правомерны. В отличие от мирных жителей, которые были убиты в результате недавних российских ракетных ударов».Ок, т. е. про мирных жителей, погибших при взрыве на Крымском мосту и ежедневно гибнущих при террористических обстрелах российских городов, Ходжес никогда не слышал. Впрочем, что мы хотим от старшего советника независимой организации защиты прав человека Human Rights First? Права человека, они для кого надо права человека…С военной точки зрения, повреждение моста усложнит России тыловое обеспечение войск и доставку техники в Крым. «Украинцы постоянно наносят удары по логистике, и это хороший метод ослабить потенциал российских войск».Тут с мнением генерала стоит согласиться — действительно, удар по мосту имел не только психологическое, но и чисто военное значение. С защитой тыла и логистикой у России действительно есть проблемы (впрочем, не будем забывать, что они есть и у Украины).Также стоит согласиться с американцем и в вопросе назначения командующего СВО: «проблемы российской армии не решить сменой командования… Один командующий, даже если он будет действовать жестче, не сможет решить все проблемы Российской армии».Действительно, проблемы российской армии имеют системный характер и не могут быть решены назначением одного командующего. Но… Кто сказал Ходжесу, что проблемы в настоящий момент решаются только назначением командующего?Мнение британского министраБен Уоллес считает себя, наверное, хитрым и опытным политиком, но даже такие политики, бывает, говорят вещи, которые говорить не следует. Вот, например: «запуск скудных ракет по случайным гражданским объектам, когда вы должны запускать их по военным целям, не является стратегическим или разумным использованием ваших ограниченных ресурсов».Ну, с чисто логической точки зрения: вы обращаетесь к своему врагу и говорите ему что-то вроде «неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь — его надо стрихнином поперчить». И тут-то «дядя Фёдор» должен сделать вывод, что «запуск ракет по гражданским объектам является стратегическим или разумным использованием ваших ресурсов».В общем, или Уоллес обеспокоен возможным продолжением весьма эффективных российских ударов, или он не очень умный человек, или — то и другое вместе.Отдельно он сделал заявление о возможности применения ядерного оружия против Украины, указав, что "президент Путин должен ясно дать понять, что для Великобритании и наших союзников любое применение ядерного оружия нарушит табу на применение ядерного оружия, которое действует с 1945 года, и приведёт к серьёзным последствиям для Россия".В переводе на русский – в случае нанесения ядерного удара по Украине Великобритания ответит ядерным ударом по России и развяжет тем самым мировую войну. Мы правильно поняли Уоллеса? Макрон, судя по всему понял, и заявил, что Франция в такой ситуации применять ядерное оружие не будет. Что касается итогов войны, то он предположил возможность поражения России, поскольку "сверхдержавы и раньше проигрывали войны: Советский Союз в Афганистане, Соединенные Штаты во Вьетнаме". Но тут же себя высек, заявив, что Россия не сверхдержава, потому что "вы верили своей собственной рекламе" и "на каждом шагу люди недооценивали Украину и переоценивали Россию". Более того, по словам Уоллеса у Путина есть "миллионы людей, которых он может засунуть в мясорубку без каких-либо правил. (…) Если это удастся, это пошлёт всему миру сигнал о том, что именно так вы выигрываете войны. Мы не можем, международное сообщество, принять это".В общем, Россия не может выиграть войну, потому что переоценила себя и недооценила Украину (кстати, относительно неадекватности оценок – правда), но она может выиграть войну, просто Уоллес не способен принять эту реальность. Как хотите, так и понимайте.Ну и в заключение цитата, под которой подписались бы многие россияне и, кстати, многие украинцы тоже: "полное отсутствие профессионализма у руководства, из-за которого солдаты погибают тысячами. Если бы в их армии была порядочность, эти генералы были бы преданы военному трибуналу и заключены в тюрьму".Стремление воевать не умением, а числом, не считаясь с потерями, присутствует у генералов с обеих сторон (впрочем, это сверхспособность всех генералов во всех странах мира).P.S.: Нам показалось, что отставной американский генерал умнее действующего британского министра. Недаром американцы британцам в 1783 году нюх начистили.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ukraina.ru/20220916/1038806009.html

https://ukraina.ru/20221008/1039515714.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_590b6d7610a0773136d6b98b02e8228c.jpg.webp

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_590b6d7610a0773136d6b98b02e8228c.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_590b6d7610a0773136d6b98b02e8228c.jpg.webp

украина, россия, спецоперация, великобритания, сша, бен ходжес, эксклюзив