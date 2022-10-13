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Пентагон сообщил о поставке на Украину систем "для защиты неба"
Пентагон сообщил о поставке на Украину систем "для защиты неба" - 13.10.2022 Украина.ру
Пентагон сообщил о поставке на Украину систем "для защиты неба"
США намерены как можно скорее доставить Украине системы "для защиты неба", заявил 12 октября на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин
2022-10-13T08:45
2022-10-13T08:45
2022-10-13T08:45
новости
пентагон
украина
небо
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"Системы будут предоставлены настольно быстро, насколько мы физически сможем их доставить", - сказал Остин.По его словам, США и их союзники намерены предоставить Киеву те системы, которые доступны самим Соединенным Штатам и "таким странам, как Германия", а также дополнительные вооружения, которые уже используются украинскими военными.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пентагон, украина, небо
Новости, Пентагон, Украина, небо
Пентагон сообщил о поставке на Украину систем "для защиты неба"
США намерены как можно скорее доставить Украине системы "для защиты неба", заявил 12 октября на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин
"Системы будут предоставлены настольно быстро, насколько мы физически сможем их доставить", - сказал Остин.
По его словам, США и их союзники намерены предоставить Киеву те системы, которые доступны самим Соединенным Штатам и "таким странам, как Германия", а также дополнительные вооружения, которые уже используются украинскими военными.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.