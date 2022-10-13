https://ukraina.ru/20221013/1039677146.html

Пентагон сообщил о поставке на Украину систем "для защиты неба"

Пентагон сообщил о поставке на Украину систем "для защиты неба" - 13.10.2022 Украина.ру

Пентагон сообщил о поставке на Украину систем "для защиты неба"

США намерены как можно скорее доставить Украине системы "для защиты неба", заявил 12 октября на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин

2022-10-13T08:45

2022-10-13T08:45

2022-10-13T08:45

новости

пентагон

украина

небо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103388/51/1033885163_0:206:5931:3542_1920x0_80_0_0_ab9988b0dc3660f992900cd3f19a6f9d.jpg.webp

"Системы будут предоставлены настольно быстро, насколько мы физически сможем их доставить", - сказал Остин.По его словам, США и их союзники намерены предоставить Киеву те системы, которые доступны самим Соединенным Штатам и "таким странам, как Германия", а также дополнительные вооружения, которые уже используются украинскими военными.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пентагон, украина, небо