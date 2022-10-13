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Генсек НАТО проявил страх, анонсируя ядерные учения альянса - Global Times

Генсек НАТО проявил страх, анонсируя ядерные учения альянса - Global Times - 13.10.2022 Украина.ру

Генсек НАТО проявил страх, анонсируя ядерные учения альянса - Global Times

В заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга об учениях сил ядерного сдерживания чувствуется страх. Об этом 12 октября сообщила китайская государственная газета Global Times

2022-10-13T07:57

2022-10-13T07:57

2022-10-13T07:57

новости

ядерное

столтенберг

нато

китай

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“В заявлениях Столтенберга прослеживается чувство страха — страха показаться слабым, если НАТО не станет бить себя в грудь перед Россией. Когда Столтенберг сказал, что ядерные учения — лучший способ предотвратить эскалацию, он изо всех сил пытался показать, что НАТО в превосходном расположении духа”, — говорится в публикации.Газета отметила, что НАТО не помогает Украине, а ведет ее к самоуничтожению, толкая конфликт в "бездонную обостряющуюся пропасть".В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению оружия массового поражения. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал он.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ядерное, столтенберг, нато, китай