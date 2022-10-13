https://ukraina.ru/20221013/1039674155.html

"Похищение ребенка": агент рассказал, как СБУ шантажирует своих сотрудников

"Похищение ребенка": агент рассказал, как СБУ шантажирует своих сотрудников - 13.10.2022 Украина.ру

"Похищение ребенка": агент рассказал, как СБУ шантажирует своих сотрудников

Служба безопасности Украины (СБУ) угрожала собственному агенту похитить его четырехлетнего сына, чтобы обеспечить беспрекословное выполнение приказов. Об этом рассказал сам агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими силовиками, передает 13 октября РИА Новости

2022-10-13T07:20

2022-10-13T07:20

2022-10-13T07:20

новости

сбу

похищение

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"После начала СВО они мне сказали, что если я не буду им помогать, то в городе есть "партизаны", и они похитят моего внебрачного сына, ему в июле исполнилось четыре года", — пояснил он.Кишинец — член экстремистской организации "Правый сектор"*, с участием которой Украина планировала организовать беспорядки в Мелитополе.По его словам, в СБУ требовали, чтобы он связывался с другим членом экстремисткой организации Абакаром Исаевым. Кроме того, Кишинец участвовал в подготовке беспорядков, а также распространял среди российских военнослужащих определенные сим-карты для мобильных телефонов.*Запрещенная в России экстремистская организация

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сбу, похищение