"Первым делом - внутри России": Ераносян рассказал, с чего нужно начинать борьбу с украинским терроризмом - 13.10.2022 Украина.ру
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"Первым делом - внутри России": Ераносян рассказал, с чего нужно начинать борьбу с украинским терроризмом
"Первым делом - внутри России": Ераносян рассказал, с чего нужно начинать борьбу с украинским терроризмом - 13.10.2022 Украина.ру
"Первым делом - внутри России": Ераносян рассказал, с чего нужно начинать борьбу с украинским терроризмом
Эксперт бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян объяснил, где могут находиться базы подготовки террористов и как с ними бороться
2022-10-13T07:00
2022-10-13T07:00
новости
террористы
россия
борьба
спецоперация
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По мнению политолога, раз уж на вновь обретенных российских территориях действуют террористы, то первым делом необходимо уничтожить всю сеть внутри Российской Федерации. Речь, в частности о Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.Эксперт считает, что террористические базы могут находиться на территории соседнего квазигосударства, в частности, на Украине.Полную версию интервью с Владимиром Ераносяном читайте на сайте Украина.ру.
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новости, террористы, россия, борьба, спецоперация
Новости, террористы, Россия, борьба, Спецоперация

"Первым делом - внутри России": Ераносян рассказал, с чего нужно начинать борьбу с украинским терроризмом

07:00 13.10.2022
 
© realtribune.ruТеррорист из батальона «Азов»
Террорист из батальона «Азов»
© realtribune.ru
Читать в
Эксперт бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян объяснил, где могут находиться базы подготовки террористов и как с ними бороться
По мнению политолога, раз уж на вновь обретенных российских территориях действуют террористы, то первым делом необходимо уничтожить всю сеть внутри Российской Федерации. Речь, в частности о Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.
Затем уничтожаются базы подготовки террористов, у которых имеются главные задачи — засылка на наши территории.
Владимир Ераносян
Владимир Ераносян
Кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса
Эксперт считает, что террористические базы могут находиться на территории соседнего квазигосударства, в частности, на Украине.
Полную версию интервью с Владимиром Ераносяном читайте на сайте Украина.ру.
Теракт в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 14:15
Мартынов рассказал, как России нужно бороться с террористами на освобожденных территориях УкраиныРоссии побороться с терактами на освобожденных территориях помогут методики 40-ых годов, сказал политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру
 
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