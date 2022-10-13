https://ukraina.ru/20221013/1039665831.html
"Первым делом - внутри России": Ераносян рассказал, с чего нужно начинать борьбу с украинским терроризмом
"Первым делом - внутри России": Ераносян рассказал, с чего нужно начинать борьбу с украинским терроризмом - 13.10.2022 Украина.ру
"Первым делом - внутри России": Ераносян рассказал, с чего нужно начинать борьбу с украинским терроризмом
Эксперт бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян объяснил, где могут находиться базы подготовки террористов и как с ними бороться
2022-10-13T07:00
2022-10-13T07:00
2022-10-13T07:00
новости
террористы
россия
борьба
спецоперация
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По мнению политолога, раз уж на вновь обретенных российских территориях действуют террористы, то первым делом необходимо уничтожить всю сеть внутри Российской Федерации. Речь, в частности о Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.Эксперт считает, что террористические базы могут находиться на территории соседнего квазигосударства, в частности, на Украине.Полную версию интервью с Владимиром Ераносяном читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220910/1038614577.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, террористы, россия, борьба, спецоперация
"Первым делом - внутри России": Ераносян рассказал, с чего нужно начинать борьбу с украинским терроризмом
Эксперт бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян объяснил, где могут находиться базы подготовки террористов и как с ними бороться