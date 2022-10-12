https://ukraina.ru/20221012/1039654659.html

Марат Баширов: России стоит перенять опыт Израиля в вопросе борьбы с терроризмом

Марат Баширов: России стоит перенять опыт Израиля в вопросе борьбы с терроризмом - 12.10.2022 Украина.ру

Марат Баширов: России стоит перенять опыт Израиля в вопросе борьбы с терроризмом

Зерновую сделку, скорее всего, не продлят, но не из-за информации о перевозке взрывчатки, заявил политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру. Украина.ру, 12.10.2022

2022-10-12T15:46

2022-10-12T15:46

2022-10-12T15:46

украина

крымский мост

теракт

марат баширов

интервью

россия

владимир зеленский

разведка

гур моу

зерно

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Зерновую сделку, скорее всего, не продлят, но не из-за информации о перевозке взрывчатки, заявил политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру.— Марат Фаатович, ФСБ опубликовала данные об организаторах и участниках подрыва Крымского моста, схему следования фуры со взрывчаткой. Как вы считаете, какими будут последствия?— Сегодня ФСБ выложила огромный объем информации о раскрытии ряда преступлений, об их предотвращении. Особенно яркое было заявление относительно задержания человека, который провез две "Иглы" с целью сбивать самолеты, которые будут взлетать около Москвы. Ну и, конечно, очень важное заявление, что главным организатором теракта на Крымском мосту был глава ГУР (Главного управления разведки) Буданов. Это четкий сигнал, что, конечно, Зеленский знал, что это готовится. Поэтому, все заявления Президента Путина, которые мы до этого слышали, сегодня подтвердилось этими фактологическими сообщениями, которые дала Федеральная служба безопасности.И детальный рассказ, как двигалась взрывчатка, как скрывали, меняли документы, это говорит о том, что ФСБ сработало достаточно быстро. Хотя, конечно, у нас есть вопросы, как это допустили. Но это будут разбираться уже силовики, Президент в конечном итоге.Но главное, что они установили конечных организаторов, 8 из 12 человек, которые причастны к совершению этого террористического акта. Дальше мы увидим показания этих людей, которые будут представлены не только российским гражданам, но и международным СМИ.Дальше как они этим распорядятся, мы с вами угадать не можем. Но опровергнуть это будет очень сложно. Потому что личные показания, вещественные доказательства, переписка, это все будет привлекать внимание всех, кто следит за украинским кейсом на Западе.— А какие выводы стоит сделать?— Есть специально обученные люди, пусть они этим занимаются. Я хочу сказать только то, что в условиях повышенной террористической опасности, особенно в тех районах, которые близки к границе, мне кажется, надо пересматривать общественные стандарты. И посмотреть на опыт того же Израиля, который живет в условиях этих атак уже несколько десятилетий. У них огромный опыт. Нам тоже нужно часть этого опыта перенимать и использовать, на мой взгляд.— Если судно вышло из Одессы в рамках зерновой сделки, хотя пока мы этого достоверно не знаем, перевозило зерно, получается, организаторы теракта фактически подставили и ООН, и гаранта зерновой сделки Эрдогана, который гарантировал, что из Одессы будет вывозится только зерно... — Это не факт, мы с вами этого от ФСБ не услышали. На самом деле, из Одессы до этого порта в Болгарии можно доехать на фуре по земле. Она переплыла из болгарского порта в Грузию, потом, соответственно, растормаживалась в Армении. После этого, очевидно, вернулись обратно в Грузию, потом только через пункт Верхний Ларс они уже оказались территории РФ. Думаю, здесь немного нарушена логистика этого сообщения. Не факт, что они перевозили взрывчатку морским путем. Это был сухопутный транзит, с моей точки зрения.— Да, но если выяснится, что в рамках зерновой сделки судно перевозило данный груз, могут ли быть последствия для зерновой сделки? — Вы знаете, Президент Путин уже до этого говорил, что, вроде, она на сегодняшний день верифицирована до начала ноября, а также, что мы рассмотрим вопрос пролонгации этой сделки. Основная претензия у него была, что зерно все-таки уходит не в бедные страны, не в Африку, а перемещается в страны, которые в основном не нуждаются. Это значит, что оно, как минимум, пойдет на спекулятивные сделки.Я думаю, с большей долей вероятности пролонгации зерновой сделки не будет. Но не исходя из того, что кто-то предположил, что перевозили взрывчатку морским путем, а из-за того, что неэффективно распоряжаются тем зерном, которое есть в свободном обороте у украинской стороны— В подготовке теракта участвовал в том числе гражданин Армении, а перегрузка взрывчатки и подделка документов осуществлялись на территории Армении, входящей в Таможенный союз. Какие действия Россия должна предпринять в отношении Армении?— Очевидно, будет расследование. Будут искать, где бреши. Это работа с документами. А вот система досмотра – совершенно другой стандарт, который к системе растаможки вообще никакого отношения не имеет.

https://ukraina.ru/20221012/1039633091.html

https://ukraina.ru/20221012/1039648192.html

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Александр Светлов

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Александр Светлов

украина, крымский мост, теракт, марат баширов, интервью, россия, владимир зеленский, разведка, гур моу, зерно, владимир путин, фсб