Генпрокурор Краснов рассказал, как можно было избежать ошибок при мобилизации - 12.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221012/1039636486.html
Генпрокурор Краснов рассказал, как можно было избежать ошибок при мобилизации
Генпрокурор Краснов рассказал, как можно было избежать ошибок при мобилизации - 12.10.2022 Украина.ру
Генпрокурор Краснов рассказал, как можно было избежать ошибок при мобилизации
Если бы запасники предоставляли о себе вовремя данные в военкоматы, многих ошибок при мобилизации можно было избежать, заявил генпрокурор Игорь Краснов. Его слова 12 октября приводит РИА Новости
2022-10-12T10:10
2022-10-12T10:14
новости
мобилизация
прокуратура
генеральная прокуратура рф
краснов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102638/42/1026384265_0:98:1600:998_1920x0_80_0_0_80f0096c5ff6b731291a3d24601a57c1.jpg
Он подчеркнул, что нет ничего сложного в том, чтобы отправить в военкомат справку о том, что мужчина является студентом вуза.По словам Краснова, военкоматы наделены необходимыми функциями по привлечению к административной ответственности лиц, виновных в нарушении правил ведения воинского учета, но недостаточно пользуются этой возможностью.Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами сказал, что "бестолкновщины при мобилизации достаточно" и эти проблемы нужно решать.
https://ukraina.ru/20221012/1039603210.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102638/42/1026384265_45:0:1468:1067_1920x0_80_0_0_572c1d497eccd1bc3d9882c2b75e5209.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мобилизация, прокуратура, генеральная прокуратура рф, краснов
Новости, мобилизация, Прокуратура, Генеральная прокуратура РФ, Краснов

Генпрокурор Краснов рассказал, как можно было избежать ошибок при мобилизации

10:10 12.10.2022 (обновлено: 10:14 12.10.2022)
 
© СК РФИгорь Краснов
Игорь Краснов
© СК РФ
Читать в
Если бы запасники предоставляли о себе вовремя данные в военкоматы, многих ошибок при мобилизации можно было избежать, заявил генпрокурор Игорь Краснов. Его слова 12 октября приводит РИА Новости
Тут стоит сказать и о том, что многих неурядиц можно было избежать, если бы граждане, состоящие в запасе, не игнорировали возложенные на них законом обязанности по сообщению в военные комиссариаты актуальной информации о себе, об изменении семейного положения, образования, состояния здоровья.
Он подчеркнул, что нет ничего сложного в том, чтобы отправить в военкомат справку о том, что мужчина является студентом вуза.
По словам Краснова, военкоматы наделены необходимыми функциями по привлечению к административной ответственности лиц, виновных в нарушении правил ведения воинского учета, но недостаточно пользуются этой возможностью.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами сказал, что "бестолкновщины при мобилизации достаточно" и эти проблемы нужно решать.
Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
07:45
"Не понимают правил": эксперт рассказал, как россияне относятся к мобилизацииОбщество России приемлет мобилизацию, готово к ней, люди понимают проблемы, стратегию страны, но - не понимают правил, заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру
 
НовостимобилизацияПрокуратураГенеральная прокуратура РФКраснов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:16В США пожаловались на нежелание Саудовской Аравии занимать "правильную" сторону в конфликте на Украине
10:48В Хмельницком отключают свет и воду, перебои в работе транспорта
10:41Кадыров задался вопросом, куда исчезли с фронта "чеченоговорящие шайтаны"
10:30"Все молимся": Добронравов рассказал о будущем "Сватов"
10:28Politico объяснила, зачем в США раскрыли информацию об убийстве Дугиной
10:13Украинский диверсант готовил теракт с ПЗРК "Игла" в Подмосковье
10:10Генпрокурор Краснов рассказал, как можно было избежать ошибок при мобилизации
10:06IRIS-T из Германии уже здесь, на подходе NASAMS из США - глава Минобороны Украины Резников
09:50"Европа безмолвствует": в МИД РФ прокомментировали ход расследования по "Северным потокам"
09:48В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба"
09:43Сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта в Брянске
09:33"Будут защищаться": во Франции предсказали последствия попытки наступления ВСУ на Крым
09:28По делу о теракте на Крымском мосту задержаны 8 человек: в ФСБ раскрыли все подробности
09:19В Николаевской области слышны звуки взрывов - СМИ
09:03В Киеве объявили воздушную тревогу
09:00Воздушная тревога и взрывы, обстрелы Донбасса, Байден о Путине. Главное на Украине на утро 12 октября
08:55Отставной офицер ФСБ рассказал, как Россия может лишить Украину поставок западного оружия
08:46Байден заявил, что не будет обсуждать с Россией контроль над бывшими частями Украины
08:41Президент ОАЭ Аль Нахайян проинформировал Путина о позиции Украины по некоторым вопросам
08:32В России будет создана новая крупнокалиберная снайперская винтовка
Лента новостейМолния