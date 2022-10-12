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Генпрокурор Краснов рассказал, как можно было избежать ошибок при мобилизации

Генпрокурор Краснов рассказал, как можно было избежать ошибок при мобилизации - 12.10.2022 Украина.ру

Генпрокурор Краснов рассказал, как можно было избежать ошибок при мобилизации

Если бы запасники предоставляли о себе вовремя данные в военкоматы, многих ошибок при мобилизации можно было избежать, заявил генпрокурор Игорь Краснов. Его слова 12 октября приводит РИА Новости

2022-10-12T10:10

2022-10-12T10:10

2022-10-12T10:14

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Он подчеркнул, что нет ничего сложного в том, чтобы отправить в военкомат справку о том, что мужчина является студентом вуза.По словам Краснова, военкоматы наделены необходимыми функциями по привлечению к административной ответственности лиц, виновных в нарушении правил ведения воинского учета, но недостаточно пользуются этой возможностью.Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами сказал, что "бестолкновщины при мобилизации достаточно" и эти проблемы нужно решать.

https://ukraina.ru/20221012/1039603210.html

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новости, мобилизация, прокуратура, генеральная прокуратура рф, краснов