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Генпрокурор Краснов рассказал, как можно было избежать ошибок при мобилизации
Генпрокурор Краснов рассказал, как можно было избежать ошибок при мобилизации - 12.10.2022 Украина.ру
Генпрокурор Краснов рассказал, как можно было избежать ошибок при мобилизации
Если бы запасники предоставляли о себе вовремя данные в военкоматы, многих ошибок при мобилизации можно было избежать, заявил генпрокурор Игорь Краснов. Его слова 12 октября приводит РИА Новости
2022-10-12T10:10
2022-10-12T10:10
2022-10-12T10:14
новости
мобилизация
прокуратура
генеральная прокуратура рф
краснов
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Он подчеркнул, что нет ничего сложного в том, чтобы отправить в военкомат справку о том, что мужчина является студентом вуза.По словам Краснова, военкоматы наделены необходимыми функциями по привлечению к административной ответственности лиц, виновных в нарушении правил ведения воинского учета, но недостаточно пользуются этой возможностью.Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами сказал, что "бестолкновщины при мобилизации достаточно" и эти проблемы нужно решать.
https://ukraina.ru/20221012/1039603210.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, прокуратура, генеральная прокуратура рф, краснов
Новости, мобилизация, Прокуратура, Генеральная прокуратура РФ, Краснов
Генпрокурор Краснов рассказал, как можно было избежать ошибок при мобилизации
10:10 12.10.2022 (обновлено: 10:14 12.10.2022)
Если бы запасники предоставляли о себе вовремя данные в военкоматы, многих ошибок при мобилизации можно было избежать, заявил генпрокурор Игорь Краснов. Его слова 12 октября приводит РИА Новости