https://ukraina.ru/20221012/1039630967.html
Байден заявил, что не будет обсуждать с Россией контроль над бывшими частями Украины
Байден заявил, что не будет обсуждать с Россией контроль над бывшими частями Украины - 12.10.2022 Украина.ру
Байден заявил, что не будет обсуждать с Россией контроль над бывшими частями Украины
Президент США Джо Байден в интервью CNN заявил, что не станет обсуждать с Россией сохранение контроля над вошедшими в ее состав бывшими территориями Украины
2022-10-12T08:46
2022-10-12T08:46
2022-10-12T08:46
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Также он заявил, что не видит смысла в своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
https://ukraina.ru/20221011/1039610457.html
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Новости, Россия, США, Украина
Байден заявил, что не будет обсуждать с Россией контроль над бывшими частями Украины
Президент США Джо Байден в интервью CNN заявил, что не станет обсуждать с Россией сохранение контроля над вошедшими в ее состав бывшими территориями Украины
"Наша позиция, я обсуждал это с "семеркой": ничего об Украине без Украины. Так что я, как и кто-либо другой, не готов обсуждать с Россией их продолжающееся присутствие на Украине, сохранение какой-нибудь части Украины", - сказал Байден.
Также он заявил, что не видит смысла в своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным.