https://ukraina.ru/20221012/1039630967.html

Байден заявил, что не будет обсуждать с Россией контроль над бывшими частями Украины

Байден заявил, что не будет обсуждать с Россией контроль над бывшими частями Украины - 12.10.2022 Украина.ру

Байден заявил, что не будет обсуждать с Россией контроль над бывшими частями Украины

Президент США Джо Байден в интервью CNN заявил, что не станет обсуждать с Россией сохранение контроля над вошедшими в ее состав бывшими территориями Украины

2022-10-12T08:46

2022-10-12T08:46

2022-10-12T08:46

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Также он заявил, что не видит смысла в своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

https://ukraina.ru/20221011/1039610457.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина