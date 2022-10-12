"Погоня за рейтингами": Скориков о том, почему Байден упрекает Россию в применении ядерного оружия
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы уничтожения РФ, но президент США спекулирует на эту тему, чтобы испугать людей и поднять свой рейтинг, сказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру
Ранее президент США Джо Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с угрозой применения ядерного оружия. Также он назвал российское руководство виноватым в сложившейся мировой угрозе и отметил, что президент России Владимир Путин "не шутит, когда угрожает применить ядерное оружие".
Владимир Владимирович Путин неоднократно и аккуратно все уже сказал, что у нас есть доктрина военная, которая предполагает использование ядерного оружия только в случае угрозы уничтожения Российской Федерации. Все! Зачем спекулировать на эту тему – мне непонятно. Видимо, опять какая-то погоня за рейтингами, попытка испугать людей. А люди испуганы, они смотрят, пытаются найти какой-то ответ…
По его мнению, это абсолютно неверный ход США, с точки зрения политики информационной и международных отношений.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.