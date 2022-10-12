"Погоня за рейтингами": Скориков о том, почему Байден упрекает Россию в применении ядерного оружия - 12.10.2022 Украина.ру
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"Погоня за рейтингами": Скориков о том, почему Байден упрекает Россию в применении ядерного оружия
"Погоня за рейтингами": Скориков о том, почему Байден упрекает Россию в применении ядерного оружия - 12.10.2022 Украина.ру
"Погоня за рейтингами": Скориков о том, почему Байден упрекает Россию в применении ядерного оружия
Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы уничтожения РФ, но президент США спекулирует на эту тему, чтобы испугать людей и поднять свой рейтинг, сказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру
2022-10-12T04:30
2022-10-12T04:30
новости
сша
россия
джо байден
ядерное оружие
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Ранее президент США Джо Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с угрозой применения ядерного оружия. Также он назвал российское руководство виноватым в сложившейся мировой угрозе и отметил, что президент России Владимир Путин "не шутит, когда угрожает применить ядерное оружие".По его мнению, это абсолютно неверный ход США, с точки зрения политики информационной и международных отношений.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221010/1039582239.html
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новости, сша, россия, джо байден, ядерное оружие
Новости, США, Россия, Джо Байден, Ядерное оружие

"Погоня за рейтингами": Скориков о том, почему Байден упрекает Россию в применении ядерного оружия

04:30 12.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы уничтожения РФ, но президент США спекулирует на эту тему, чтобы испугать людей и поднять свой рейтинг, сказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру
Ранее президент США Джо Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с угрозой применения ядерного оружия. Также он назвал российское руководство виноватым в сложившейся мировой угрозе и отметил, что президент России Владимир Путин "не шутит, когда угрожает применить ядерное оружие".
Владимир Владимирович Путин неоднократно и аккуратно все уже сказал, что у нас есть доктрина военная, которая предполагает использование ядерного оружия только в случае угрозы уничтожения Российской Федерации. Все! Зачем спекулировать на эту тему – мне непонятно. Видимо, опять какая-то погоня за рейтингами, попытка испугать людей. А люди испуганы, они смотрят, пытаются найти какой-то ответ…
Иван Скориков интервью
Иван Скориков
заведующий отделом Украины Института стран СНГ
По его мнению, это абсолютно неверный ход США, с точки зрения политики информационной и международных отношений.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
пожар, возникший в результате ракетного удара - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 19:15
Ракетные удары. Итоги 10 октября на УкраинеПо Украине были нанесены ракетные удары. Президент России Владимир Путин предупредил Киев о жёстком ответе за организованные Украиной теракты
 
НовостиСШАРоссияДжо БайденЯдерное оружие
 
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