https://ukraina.ru/20221012/1039606885.html

"Погоня за рейтингами": Скориков о том, почему Байден упрекает Россию в применении ядерного оружия

"Погоня за рейтингами": Скориков о том, почему Байден упрекает Россию в применении ядерного оружия - 12.10.2022 Украина.ру

"Погоня за рейтингами": Скориков о том, почему Байден упрекает Россию в применении ядерного оружия

Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы уничтожения РФ, но президент США спекулирует на эту тему, чтобы испугать людей и поднять свой рейтинг, сказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру

2022-10-12T04:30

2022-10-12T04:30

2022-10-12T04:30

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с угрозой применения ядерного оружия. Также он назвал российское руководство виноватым в сложившейся мировой угрозе и отметил, что президент России Владимир Путин "не шутит, когда угрожает применить ядерное оружие".По его мнению, это абсолютно неверный ход США, с точки зрения политики информационной и международных отношений.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221010/1039582239.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, россия, джо байден, ядерное оружие