"У кого халат, тот и врач": Межевич о том, как угомонить Польшу и Прибалтику. Видео - 11.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221011/1039609546.html
"У кого халат, тот и врач": Межевич о том, как угомонить Польшу и Прибалтику. Видео
"У кого халат, тот и врач": Межевич о том, как угомонить Польшу и Прибалтику. Видео - 11.10.2022 Украина.ру
"У кого халат, тот и врач": Межевич о том, как угомонить Польшу и Прибалтику. Видео
Президент ассоциации прибалтийских исследований, профессор, доктор экономических наук Николай Межевич в эфире Украина.ру рассказал, какие страны могут нанести... Украина.ру, 11.10.2022
2022-10-11T14:26
2022-10-11T14:26
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0b/1039609252_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_51397307dba9c77cbb893cc4e0c38fb4.jpg
Президент ассоциации прибалтийских исследований, профессор, доктор экономических наук Николай Межевич в эфире Украина.ру рассказал, какие страны могут нанести удар по Белоруссии и оценил шансы, каковы задачи союзной региональной группировки войск, а также о том, почему Россия не устроила Прибалтике полную экономическую блокаду:00:40 - Зачем Москва и Минск разворачивают совместную военную группировку в Белоруссии?05:36 – Почему Берлин не поставил Варшаву на место за требования выплатить репарации;06:15 – Военная опасность для Белоруссии;07:30 – Польские и прибалтийские наемники на Украине;10:00 – Тотальная экономическая блокада стран Балтии.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0b/1039609252_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eea4aac879b747203d27f21535f7f031.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, видео
Видео

"У кого халат, тот и врач": Межевич о том, как угомонить Польшу и Прибалтику. Видео

14:26 11.10.2022
 
Читать в
Президент ассоциации прибалтийских исследований, профессор, доктор экономических наук Николай Межевич в эфире Украина.ру рассказал, какие страны могут нанести удар по Белоруссии и оценил шансы, каковы задачи союзной региональной группировки войск, а также о том, почему Россия не устроила Прибалтике полную экономическую блокаду:
00:40 - Зачем Москва и Минск разворачивают совместную военную группировку в Белоруссии?
05:36 – Почему Берлин не поставил Варшаву на место за требования выплатить репарации;
06:15 – Военная опасность для Белоруссии;
07:30 – Польские и прибалтийские наемники на Украине;
10:00 – Тотальная экономическая блокада стран Балтии.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
 
Видео
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15По каким странам ударила Россия, отключив Украину от электроэнергии - Юшков. Видео
16:00Колоссальный ущерб энергосистеме, реакция Кремля на поставки США. Главное на Украине на 16:00 11 октября
15:53Николай Межевич: Когда Россия разберется с Украиной, она загонит Польшу и Прибалтику в палату №6
15:50Владимир Ераносян о секретах организации украинской армии и технологии убийства российских граждан
15:45Новый украинский раунд Генассамблеи ООН: Россию пытались обмануть, Запад отказался от тезисов Киева
15:39Василий Прозоров о том, почему нельзя повторять путь Украины в информационной политике
15:32Во Львовской области уничтожены два энергообъекта – власти
15:12Financial Times: ракетная атака России показала слабость украинской ПВО
15:00Фактор Средней Азии. Эрдоган возможно встретится с Путиным в Астане, чтобы обсудить украинский кризис
14:59В Кремле прокомментировали поставки американских ПВО на Украину
14:41Тотальная экономия электроэнергии введена в Днепропетровской области
14:28Последнее предупреждение. Эксперты и политики о последствиях ракетных ударов по Киеву и по Украине
14:26"У кого халат, тот и врач": Межевич о том, как угомонить Польшу и Прибалтику. Видео
14:23Смешного не было совсем. Как киевские власти отреагировали на ракетные удары по Украине
13:46Американский сенатор: решение ОПЕК+ помогает России вести боевые действия
13:28Юрий Кнутов: В ответ на удары России Украина получит ПВО с американскими расчетами
13:23В Минобороны РФ рассказали о продолжении ракетной атаки по Украине
13:03Владимир Жарихин: России стоит отвечать на обстрелы Донецка так же жёстко, как на теракты
12:57Силы СВО теперь защищают Родину. Даже официально
12:47Губернатор оккупированной ВСУ части Запорожской области заявил о попаданиях ракет С-300
Лента новостейМолния