https://ukraina.ru/20221011/1039609546.html

"У кого халат, тот и врач": Межевич о том, как угомонить Польшу и Прибалтику. Видео

"У кого халат, тот и врач": Межевич о том, как угомонить Польшу и Прибалтику. Видео - 11.10.2022 Украина.ру

"У кого халат, тот и врач": Межевич о том, как угомонить Польшу и Прибалтику. Видео

Президент ассоциации прибалтийских исследований, профессор, доктор экономических наук Николай Межевич в эфире Украина.ру рассказал, какие страны могут нанести... Украина.ру, 11.10.2022

2022-10-11T14:26

2022-10-11T14:26

2022-10-11T14:26

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Президент ассоциации прибалтийских исследований, профессор, доктор экономических наук Николай Межевич в эфире Украина.ру рассказал, какие страны могут нанести удар по Белоруссии и оценил шансы, каковы задачи союзной региональной группировки войск, а также о том, почему Россия не устроила Прибалтике полную экономическую блокаду:00:40 - Зачем Москва и Минск разворачивают совместную военную группировку в Белоруссии?05:36 – Почему Берлин не поставил Варшаву на место за требования выплатить репарации;06:15 – Военная опасность для Белоруссии;07:30 – Польские и прибалтийские наемники на Украине;10:00 – Тотальная экономическая блокада стран Балтии.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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