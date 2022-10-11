https://ukraina.ru/20221011/1039602425.html

Силы СВО теперь защищают Родину. Даже официально

Силы СВО теперь защищают Родину. Даже официально - 11.10.2022 Украина.ру

Силы СВО теперь защищают Родину. Даже официально

Украина.ру, 11.10.2022

2022-10-11T12:57

2022-10-11T12:57

2022-10-11T13:17

владимир скачко

эксклюзив

сво

россия

украина

крымский мост

ракетный удар

владимир зеленский

режим

киевский режим

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По данным многих источников, возмездие России за теракт Украины на Крымском мосту получилось и масштабным, и результативным, и полезным. В плане просветления мозгов. В первую очередь участников спецвоенной операции (СВО) России по принуждению Украины к адекватности.Есть такие данные: по военным целям было выпущено ракет: 47 по Николаевской области, 60 по Киеву, 15 по Львову, 27 по Винницкой области, 20 по Харькову, 15 по Одесской области, 10 по Днепропетровску.Мне кажется, это неполная информация, так как, например, была поражена Бурштынская ТЭС, а это не указанная в перечне Ивано-Франковская область. Кроме того, горели инфраструктурные объекты энергетики, военного управления и связи в Полтаве и Кременчуге, Тернополе и Днепре и т. д. И удары были нанесены еще и по главку СБУ, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Консультативной миссии ЕС и Департаменту силовых ведомств в Киеве, Львовской ТЭЦ и т. д.И похожие на капризный детский лепет отчеты всевозможных украинских должностных лиц (сдерживая брезгливость, назовем их так) о высокой боевой готовности и крайней продуктивности украинских ПВО противостоять российским атакам. И карта всей оккупированной неонацистами Украины периодически окрашивалась в красный цвет, символизирующий воздушную тревогу, что говорило: страна беззащитна перед российскими атаками с воздуха.И вот эти все страшные удары, пришедшиеся не на заявленные объекты связи, управления и энергетики, — это всего лишь результаты редкой успешной работы украинской ПВО, которая либо сбивала, либо перенаправляла ракеты в сторону, и они взрывались на мирных улицах и площадях, во дворах и парках, убивая и калеча ни в чем не повинных мирных людей. В том числе и тех, кто за пару дней до этого страшно обезьянничал и радовался «успеху Украины» конкретно на Крымском мосту и все более 8 лет войны в Донбассе, где их Украина вела и ведет себя сегодня, как оголтелый неонацистский оккупант-убийца.Но не суть. Если российский удар возмездия 10 октября 2022 года — это свидетельство того, что Россия начинает воевать по-настоящему, как и предупреждал ее президент Владимир Путин, то тогда это еще и начало переформатирования СВО в новое качество. Не только военное, но и политическое, нравственно-психологическое.Во-первых, СВО из эдакого освободительного похода с ограниченными возможностями воздействия на противника (то есть на жителей Украины) превращается в полноценную войсковую операцию. Или в полновесную контртеррористическую операцию (КТО), когда против врага (противника) применяется уже весь спектр вооруженного воздействия.До 10 октября было сложно говорить, что силам СВО противостоят чмошники в военной форме, которые не понимают, за что они воюют, и потому с ними легко справиться. Так показалось в первые два-три дня после начала СВО, 24 февраля, когда российские войска и народная милиция ЛДНР без особого труда продвинулись вглубь украинской территории и стояли уже вблизи Киева.Но потом оказалось, что за последние 8 лет коллективными усилиями всего коллективного же Запада из ВСУ создали вполне дееспособную и мощную армию, которая напичкана современнейшим западным у оружием и обучена всем последним западным же военным тактико-стратегическим штучкам на поле боя. Плюс современнейшая спутниковая разведка в реальном времени, модерновая связь, новейшие средства РЭБ, огромное количество беспилотников и т. д. и т. п. И конечно же, кратное преимущество в численности. Иногда 1 к 9-10 в пользу Украины, если учесть, что Киев пообещал собрать и выставить миллионную армию, которая должна была воевать со 100-тысячной группировкой СВО.И все равно силы СВО наступали и «разбирали» ВСУ, пока к прошедшему лету-2022 сила не стала ломить солому. СВО застопорилась и остановилась, а потом начался «контрнаступ» и провалы войск СВО. С отступлением и оставлением уже завоеванных территорий.Сейчас же, когда Россия начинает воевать по-настоящему и объявила частичную мобилизацию, которая вбросит в СВО 300 тысяч новых бойцов, многие прогнозируют, что все встанет на свои места. И станет ясно, кто кому Рабинович на поле боя.И, повторяю, если массированный удар России 10 октября — это не разовая демонстрационная акция, не последнее китайское предупреждение с демонстрацией возможностей, то Украину, мягко говоря, ждут непростые времена. И ее не спасут ни западное оружие, на огромное количество наемников, ни прокси участие в войне инструкторов и советников НАТО.Мне кажется, именно об этом 10 октября говорил Путин, называя Украину «государством-террористом». И именно об этом свидетельствует назначение единого начальника СВО — генерала армии Сергея Суровикина, которому на западе дали кличку «генерал Армагеддон».Во-вторых, случилось очень важное, если не решающее нравственно-психологическое изменение сути СВО и для России, и для каждого участника боев.Раньше одним из сильных преимуществ украинских солдат было то, что они:— были все же в массе своей внуками и правнуками тех солдат, которые вместе с россиянами и прочими народам бывшего СССР сломали хребет Адольфу Гитлеру в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Но потом их идеологически перепрошили и переиначили, зазомбировали и перенастроили на русофобию и ненависть по украинским неонацистским лекалам, и они воевали с «москалями» уже на новых принципах и установках. Но что-то от прежних солдат-победителей в них все же оставалось;— кто бы и что бы ни говорил, но солдаты ВСУ номинально и по сути защищали и защищают свою страну от иностранного вторжения, какие бы прекрасные цели оно, вторжение, ни преследовало. Но стороне украинцев из ВСУ и вообще был и остается естественный патриотизм граждан — они защищают свою страну, если хотите, родину от напавших на нее. И это многих, особенно молодых, выросших уже в условиях независимости Украины, мотивировало дополнительно. Это объективно так есть, и это нужно учитывать при оценке возможностей ВСУ в сопротивлении силам СВО.Однако недавно и в сути СВО произошли серьезнейшие политические и нравственно-психологические изменения: 3-6 октября 2020 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область (не говоря уже о Крыме) вошли в состав России, стали ее неотъемлемой частью. И отныне не только народные милиционеры-ополченцы ЛДНР на полях сражения СВО защищают свою Родину. Теперь и российские части, которые уже в СВО, и особенно те, кто был мобилизован и сейчас готовится к боям, будут воевать за свою страну. Будут защищать свою Родину, на которую нагло и всеми западными силами ведет свой «контрнаступ» украинская армия, напичканная иностранными наемниками.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20221011/1039593564.html

https://ukraina.ru/20221010/1039548992.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

владимир скачко, эксклюзив, сво, россия, украина, крымский мост, ракетный удар, владимир зеленский, режим, киевский режим