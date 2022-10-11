https://ukraina.ru/20221011/1039588828.html

Прислуга режима и ЦИПсО. Жалкая роль харьковских массмедиа

Прислуга режима и ЦИПсО. Жалкая роль харьковских массмедиа - 11.10.2022 Украина.ру

Прислуга режима и ЦИПсО. Жалкая роль харьковских массмедиа

Украина.ру, 11.10.2022

2022-10-11T09:54

2022-10-11T09:54

2022-10-11T10:46

эксклюзив

харьков

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Во время общественных катаклизмов резко возрастает роль СМИ, что и понятно. Именно они в отсутствие других достоверных источников становятся главными носителями и передатчиками информации и настроений.Определить роль местных СМИ в жизни Харькова довольно затруднительно. Это точно не «четвертая власть» и даже не «рупор пропаганды».В послемайданные годы информационное поле неблагонадежного пророссийского региона власти зачищали особенно тщательно и добились того, что сегодня региональные массмедиа только тиражируют заявления пресс-служб различных муниципальных и областных ведомств, а также иногда по спецзаказу обслуживают ЦИПсО.Дефицит «живой» информации настолько велик, что любая сколько-нибудь неформатная (хоть и дозволенная цензурой) новость мгновенно подхватывается множеством сайтов и телеграм-каналов и разлетается в соцсетях.Утром 7 октября такой топ-новостью стал, казалось бы, ничтожный информповод. Дочь Михаила Добкина (с недавних пор отца Михаила, диакона УПЦ) опубликовала серию военных фото экс-политика. Добкин в камуфляже и шлеме позирует на броне трофейного танка, на въезде в захваченную нацистами Боровую и даже якобы выносит из леса обезвреженные мины. Харьковчанам всех национальностей, которые относят себя к Русскому миру, с «отцом Михаилом» давно все ясно. Кому-то после первого марша «Правого сектора»*, санкционированного мэром Добкиным, кому-то со дня позорно слитого съезда противников госпереворота в феврале 2014-го. Кто-то сделал окончательные выводы после заявления экс политика: «Если шо, считайте меня националистом».Но вот как раз националистов, точнее нацистов, особенно возмутило появление Добкина в образе бойца за бандеровские идеалы.«Именно из-за таких политиков мы воюем и теряем лучших сыновей Нации. А кому-то это безразлично, ему важно сделать фотосессию в военной форме. Запомните: коллаборант хуже оккупанта, ведь он разрушал страну изнутри. За это нужно отвечать», — негодует начальник штаба спецподразделения KRAKEN Константин Немичев.«Добкина по ошибке записали вместо ТРО "Монако" в ТРО "Макеевка"»;«У него и в Боровой есть кусочек леса?»;«Смертник с позывным "Добби" из Харькова взорвал Крымский мост, но выжил. Он смог вовремя выпрыгнуть из кабины и переплыть море», — веселятся остряки в соцсетях.Кстати, последний вброс с восторгом подхватил сам Добкин. Вероятно, просчитал, что амплуа клоуна самое выигрышное в украинской политике.Информация от харьковской мэрии и областной военной администрации, главный источник «вдохновения» харьковских журналистов, тоже может быть по-своему интересной. Прежде всего цифрами, которые нередко удивительным образом не стыкуются друг с другом.Так, 17 августа на встрече с зарубежными инвесторами мэр Харькова Терехов сообщил удручающую информацию: «Вследствие обстрелов разрушено в той или иной степени более 4 тыс. жилых домов, 110 школ, более 100 детских садов, более 50 учреждений здравоохранения и сотни других административных и нежилых зданий. Также враг целенаправленно уничтожает систему теплоснабжения». Если бы слова мэра соответствовали действительности, это означало бы, что половина Харькова лежит в руинах (что, к счастью, не так). Далее, очевидно, последовало головокружительное восстановление города, так что менее чем через два месяца, 5 октября, жилых домов, в которые из-за разрушений оказалось невозможно подать теплоноситель, оказалось уже гораздо меньше.«В Харькове теплоноситель планируется подать во все дома, которые имеют на то техническую возможность. То есть те, которые не разрушены в результате обстрелов или боевых действий. По нашей информации, сегодня таких домов насчитывается около 500, куда не будет подано теплоснабжение. По всему городу оно будет. Это информация на сегодня. Что будет завтра или послезавтра — никто не знает. Это невозможно спрогнозировать», — отметил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОВА Сергей Магдысюк.То, что произошло «послезавтра», ни предсказать, ни просчитать действительно было невозможно.«Послезавтра», 7 октября, в мэрии заявили, что в городе без отопления останутся всего 50 домов, причем некоторые из них — частично. При этом ни массовых восстановительных работ, ни признаков строительного бума в городе не наблюдалось и не наблюдается.Разве что в направлении Окружной трейлеры везут готовые бетонные жилые блоки — закопанные в землю, они вполне сгодятся в качестве блиндажей. Туда же везут дрова. Кроме того, рядом со всеми городскими блокпостами сооружают отапливаемые будки из песка, арматурной сетки и синтетической пленки. Но это военные, у них свои планы и свои средства.Что же касается степени разрушения жилого фонда, нигде в харьковских массмедиа не проскользнуло и тени сомнения по поводу озвученных властями данных. Сомневаться опасно: так можно ненароком усомниться в том, что «ворог» действительно намеревается сровнять с землей Харьков и уничтожить как можно больше мирных жителей.Режим Зеленского не прощает даже намека на оппозиционность. За вполне невинную попытку по привычке высказаться «против» пострадал даже человек Авакова, скандальный харьковский журналист Андрей Войцеховский. Он провел два месяца в харьковских тюрьмах, после чего, впрочем, был оправдан и отпущен на свободу. Настоящим противникам режима (и даже просто «ждунам Русского мира»), когда они попадают в лапы СБУ, приходится несравненно хуже.Поэтому появление на одном из харьковских сайтов информации о бунте жителей Северной Салтовки, которых насильно выселяют из квартир в общежития, это редчайший и удивительный для сегодняшнего Харькова случай.Как правило, смелости (да и желания) у тщательно отфильтрованной еще в 2014 году журналистской братии на острые темы не хватает. Даже когда скандальные факты буквально лезут в глаза и объективы камер.В марте ударом РСЗО был поврежден магазин электроники «Фокстрот» на проспекте Гагарина (кто это сделал?). На УНИАН появились фото Андрея Мариенко, запечатлевшего, как бравые представители ТРО тащат из торгового зала уцелевшую технику. Фотографии сопровождались официальным комментарием, вызвавшим истерический смех у харьковчан: «Бойцы теробороны переносят в безопасное место товар из разрушенного торгового центра». А тем временем отделения «Новой почты» не успевали принимать посылки от «защитников города».Кадры с места событий, которые публикуют полиция, прокуратура и особенно ГСЧС, тоже нередко дают повод задуматься. То рядом с «мирным» общежитием окажется фургон с эмблемой «Кракена», то ящики с боеприпасами в школе… Но харьковские журналисты «не видят» ничего подобного ни на фото, ни на месте событий.Именно «неуместная» активность документалистов ГСЧС способствовала разоблачению первого фейка ЦИПсО во время спецоперации. Представление психвойск состоялось утром 24 февраля в Чугуеве. Судя по всему, оно готовилось заранее. Спустя примерно час после ракетного удара ВКС России по военному аэродрому ВСУ ударили РСЗО по микрорайону «Авиатор». Мгновенно на месте происшествия оказались загримированная под раненную осколками стекла сотрудница ЦИПсО в компании иностранного фотографа Вольфганга Швана. Он и сделал знаменитый снимок, облетевший зарубежные СМИ под названием «Лицо войны».А тем временем на сайте ГСЧС появилось фото местной жительницы, действительно раненой осколками стекла в глаза. Отсюда пошла раскрутка, сотрудницу ЦИПсО опознали на коллективном снимке организации. Впоследствии та же актриса «хоронила мужа» в Буче и «голосовала под дулом автомата» на референдуме.Харьков, как любят говорить его жители, с одной стороны большой город, с другой — маленькая деревня. «Сарафанное радио» остается важным источником информации, только теперь она передается с оглядкой, самым надежным людям. Так, «из первых рук» стало известно то, о чем умолчали пресс-службы полиции и прокуратуры. В то время, когда харьковчан в двадцатых числах августа заперли по домам на долгий комендантский час, и за пару дней до этого, когда совместные патрули СБУ и полиции проверяли телефоны у прохожих, военные массово грабили оставленные хозяевами квартиры. Вернувшись из эвакуации, люди застают взломанные двери, разгром, отсутствие техники и других вещей подороже. Соседи рассказывают, что квартиры вскрывали автоматчики, якобы для проверки. Всегда только пустые. В этом нет ничего удивительного, поскольку грабители, кроме автоматов, были снабжены тепловизорами. Полиция заводит уголовные дела по обращениям хозяев квартир но, разумеется, никому ничего не обещает.Не секрет, что Украина при Порошенко, а затем при Зеленском методично отсекала для «своих» граждан различные каналы информации из России. Запрещались и блокировались соцсети, сайты, телевидение, в том числе спутниковое. С началом спецоперации кампания по «дерусификации» информационного пространства приобрела более жесткий характер. В настоящее время владельцы спутниковых антенн могут рассчитывать на 3-4 сугубо развлекательных российских канала. Новостные программы и политические ток-шоу можно при известной настойчивости «поймать» на Youtube или Rutube.Тем временем на один только всеукраинский телемарафон в проекте бюджета на 2023 год заложено более двух миллиардов гривен. Что, к слову, в пять раз больше суммы, которую правительство пообещало выделить из резервного фонда на восстановление Харькова и области.Техническая возможность обойти украинскую блокировку, безусловно, существует. Но это нужно уметь делать или нужно иметь надежных знакомых, которые помогут и при этом не «сдадут». В этих условиях самым доступным и оперативным источником информации (а также средством коммуникации) стал «Телеграм». Другое дело, что гаджет с «русскими подписками-переписками» ни при каких обстоятельствах не должен попасть в руки слуг режима. Аресты неосторожных пользователей «Телеграм» в Харькове постоянно фигурируют в отчетах силовиков. Более того, задержания владельцев «грязных» телефонов нередко можно увидеть прямо на улице…Неудивительно, что многие харьковчане смирились с запретом на «вражьи голоса», и это в большой степени «перемога» режима. Можно только догадываться, что творится в головах у людей под воздействием нацистской агитации. И какой силы шок ждет их в будущем.* Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20221011/1039586396.html

https://ukraina.ru/20221011/1039563948.html

https://ukraina.ru/20221010/1039582239.html

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Артем Павлов

Артем Павлов

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Артем Павлов

эксклюзив, харьков, сми, украинские сми, информация, киевский режим, режим, украинский неонацизм, телеграм-каналы, аресты