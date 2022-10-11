https://ukraina.ru/20221011/1039580280.html
"Белоруссия получит помощь от России": военный эксперт рассказал, о чем договорились Путин и Лукашенко
"Белоруссия получит помощь от России": военный эксперт рассказал, о чем договорились Путин и Лукашенко - 11.10.2022 Украина.ру
"Белоруссия получит помощь от России": военный эксперт рассказал, о чем договорились Путин и Лукашенко
На границе с Белоруссией сейчас отмечается концентрация войск Польши и ее союзников по НАТО, поэтому Москва и Минск договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в республике, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-10-11T07:00
2022-10-11T07:00
2022-10-11T07:00
новости
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/32/1034013218_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_38104f9997b77618943ae3a48c3cc532.jpg
Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. При этом глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов уточнил, что необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет, действующая группировка справляется.Он добавил, что армия Белоруссии получит помощь от России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221010/1039577891.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/32/1034013218_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_a4ae6a2f36c9a0dfdb68bd005cff2555.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Новости, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
"Белоруссия получит помощь от России": военный эксперт рассказал, о чем договорились Путин и Лукашенко
На границе с Белоруссией сейчас отмечается концентрация войск Польши и ее союзников по НАТО, поэтому Москва и Минск договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в республике, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру