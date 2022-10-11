"Белоруссия получит помощь от России": военный эксперт рассказал, о чем договорились Путин и Лукашенко - 11.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221011/1039580280.html
"Белоруссия получит помощь от России": военный эксперт рассказал, о чем договорились Путин и Лукашенко
"Белоруссия получит помощь от России": военный эксперт рассказал, о чем договорились Путин и Лукашенко - 11.10.2022 Украина.ру
"Белоруссия получит помощь от России": военный эксперт рассказал, о чем договорились Путин и Лукашенко
На границе с Белоруссией сейчас отмечается концентрация войск Польши и ее союзников по НАТО, поэтому Москва и Минск договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в республике, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-10-11T07:00
2022-10-11T07:00
новости
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/32/1034013218_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_38104f9997b77618943ae3a48c3cc532.jpg
Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. При этом глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов уточнил, что необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет, действующая группировка справляется.Он добавил, что армия Белоруссии получит помощь от России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221010/1039577891.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/32/1034013218_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_a4ae6a2f36c9a0dfdb68bd005cff2555.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Новости, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко

"Белоруссия получит помощь от России": военный эксперт рассказал, о чем договорились Путин и Лукашенко

07:00 11.10.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
На границе с Белоруссией сейчас отмечается концентрация войск Польши и ее союзников по НАТО, поэтому Москва и Минск договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в республике, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. При этом глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов уточнил, что необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет, действующая группировка справляется.
На границе с Белоруссией сейчас отмечается концентрация войск Польши и ее союзников по НАТО. Белорусская армия по своей численности теоретически сможет предотвратить эту угрозу, но лучше это делать вместе с союзниками.
Алексей Леонков
Алексей Леонков
военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
Он добавил, что армия Белоруссии получит помощь от России.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 17:42
Началась новая стадия СВО. О чём говорили эксперты 10 октября
 
НовостиРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:18Ладыжинскую ТЭС атакуют дроны-камикадзе – украинские власти
09:06На Украине объявлена воздушная тревога - СМИ
09:00Последствия ударов, обстрелы Донбасса, новые санкции. Главное на Украине на утро 11 октября
08:55Информационная война и информационная безопасность
08:45В подконтрольном Киеву Запорожье взрывы - Рогов
08:45Эксперт Сивков: массированный удар по Украине носил демонстративный характер
08:34Трасс призовет НАТО провести экстренное заседание из-за ударов РФ по Украине
08:29WP: Польша начала критиковать союзников, лишившись газа из России
08:19Индии предложили поучаствовать в проекте "Сахалин-1"
08:10Антонов: США приблизились к красной линии, продолжая поставки оружия Киеву
07:56В Приморье усилили охрану мостов после теракта в Керченском проливе
07:48Байден пообещал Зеленскому поставить на Украину современные системы ПВО
07:33Офицер США Риттер обвинил киевские власти в многолетнем геноциде русских
07:30Леонков объяснил, нужно ли России использовать белорусскую территорию для ударов по Украине
07:20РБК: ЕК оценила ущерб от введения нового пакета санкций против РФ в 123 миллиарда евро
07:15Эксперт объяснил, почему ВСУ взорвали почти все мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссией
07:00"Белоруссия получит помощь от России": военный эксперт рассказал, о чем договорились Путин и Лукашенко
06:45Эксперт: украинцы могут начать обстреливать Белоруссию
06:30"Прикрываются жителями": Литовкин о том, почему Украина взорвала все мосты на границе с Белоруссией
06:15Шимов о том, зачем РФ и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
Лента новостейМолния