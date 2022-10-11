https://ukraina.ru/20221011/1039580280.html

"Белоруссия получит помощь от России": военный эксперт рассказал, о чем договорились Путин и Лукашенко

"Белоруссия получит помощь от России": военный эксперт рассказал, о чем договорились Путин и Лукашенко - 11.10.2022 Украина.ру

"Белоруссия получит помощь от России": военный эксперт рассказал, о чем договорились Путин и Лукашенко

На границе с Белоруссией сейчас отмечается концентрация войск Польши и ее союзников по НАТО, поэтому Москва и Минск договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в республике, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-10-11T07:00

2022-10-11T07:00

2022-10-11T07:00

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Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. При этом глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов уточнил, что необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет, действующая группировка справляется.Он добавил, что армия Белоруссии получит помощь от России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221010/1039577891.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко