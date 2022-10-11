https://ukraina.ru/20221011/1039575713.html

Дробницкий предположил, какой будет ответ Запада на удары РФ по Украине

Дробницкий предположил, какой будет ответ Запада на удары РФ по Украине - 11.10.2022 Украина.ру

Дробницкий предположил, какой будет ответ Запада на удары РФ по Украине

В ответ на нанесенные Россией удары по инфраструктуре Украины со стороны Запада не будет никаких действий из тех, которые уже не предпринимались, киевский режим будет требовать новых санкций и больше военной помощи, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру

2022-10-11T05:45

2022-10-11T05:45

2022-10-11T05:45

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Президент России Владимир Путин заявил, что 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Он предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.Украинские СМИ пишут, что Владимир Зеленский срочно собирает совещание Ставки Верховного главнокомандующего.По его мнению, любая санкция со стороны объединенного Запада – это "еще одна разорванная связь объединенного Запада с остальным миром".Они не санкции вводят, они отсоединяют Россию от глобальной долларовой экономики, но "нам бы самим побыстрее от нее отстегиваться", заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221010/1039572558.html

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