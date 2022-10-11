Дробницкий предположил, какой будет ответ Запада на удары РФ по Украине - 11.10.2022 Украина.ру
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Дробницкий предположил, какой будет ответ Запада на удары РФ по Украине
Дробницкий предположил, какой будет ответ Запада на удары РФ по Украине - 11.10.2022 Украина.ру
Дробницкий предположил, какой будет ответ Запада на удары РФ по Украине
В ответ на нанесенные Россией удары по инфраструктуре Украины со стороны Запада не будет никаких действий из тех, которые уже не предпринимались, киевский режим будет требовать новых санкций и больше военной помощи, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
2022-10-11T05:45
2022-10-11T05:45
новости
россия
запад
украина
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Президент России Владимир Путин заявил, что 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Он предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.Украинские СМИ пишут, что Владимир Зеленский срочно собирает совещание Ставки Верховного главнокомандующего.По его мнению, любая санкция со стороны объединенного Запада – это "еще одна разорванная связь объединенного Запада с остальным миром".Они не санкции вводят, они отсоединяют Россию от глобальной долларовой экономики, но "нам бы самим побыстрее от нее отстегиваться", заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221010/1039572558.html
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новости, россия, запад, украина
Новости, Россия, Запад, Украина

Дробницкий предположил, какой будет ответ Запада на удары РФ по Украине

05:45 11.10.2022
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP / Efrem Lukatsky
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В ответ на нанесенные Россией удары по инфраструктуре Украины со стороны Запада не будет никаких действий из тех, которые уже не предпринимались, киевский режим будет требовать новых санкций и больше военной помощи, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
Президент России Владимир Путин заявил, что 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Он предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.
Украинские СМИ пишут, что Владимир Зеленский срочно собирает совещание Ставки Верховного главнокомандующего.
Я не ожидаю со стороны Запада никаких действий из тех, которые уже не предпринимались…Понятно, что они будут требовать новых санкций и больше военной помощи. Слова будут. Но то, что касается действий, объединенному Западу будет сложно что-то предпринять. Они и так с военно-стратегической точки зрения близко подошли к самой горячей фазе конфликта и сами раздули историю с возможным применением ядерного оружия.
Дмитрий Дробницкий интервью
Дмитрий Дробницкий
политолог-американист
По его мнению, любая санкция со стороны объединенного Запада – это "еще одна разорванная связь объединенного Запада с остальным миром".
Они не санкции вводят, они отсоединяют Россию от глобальной долларовой экономики, но "нам бы самим побыстрее от нее отстегиваться", заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 15:48
Россия наступает. Эксперты и политики о ракетных ударах по Киеву и по Украине
 
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