https://ukraina.ru/20221011/1039575713.html
Дробницкий предположил, какой будет ответ Запада на удары РФ по Украине
Дробницкий предположил, какой будет ответ Запада на удары РФ по Украине - 11.10.2022 Украина.ру
Дробницкий предположил, какой будет ответ Запада на удары РФ по Украине
В ответ на нанесенные Россией удары по инфраструктуре Украины со стороны Запада не будет никаких действий из тех, которые уже не предпринимались, киевский режим будет требовать новых санкций и больше военной помощи, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
2022-10-11T05:45
2022-10-11T05:45
2022-10-11T05:45
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Президент России Владимир Путин заявил, что 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Он предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.Украинские СМИ пишут, что Владимир Зеленский срочно собирает совещание Ставки Верховного главнокомандующего.По его мнению, любая санкция со стороны объединенного Запада – это "еще одна разорванная связь объединенного Запада с остальным миром".Они не санкции вводят, они отсоединяют Россию от глобальной долларовой экономики, но "нам бы самим побыстрее от нее отстегиваться", заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221010/1039572558.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, украина
Дробницкий предположил, какой будет ответ Запада на удары РФ по Украине
В ответ на нанесенные Россией удары по инфраструктуре Украины со стороны Запада не будет никаких действий из тех, которые уже не предпринимались, киевский режим будет требовать новых санкций и больше военной помощи, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
Президент России Владимир Путин заявил, что 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Он предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.
Украинские СМИ пишут, что Владимир Зеленский срочно собирает совещание Ставки Верховного главнокомандующего.
Я не ожидаю со стороны Запада никаких действий из тех, которые уже не предпринимались…Понятно, что они будут требовать новых санкций и больше военной помощи. Слова будут. Но то, что касается действий, объединенному Западу будет сложно что-то предпринять. Они и так с военно-стратегической точки зрения близко подошли к самой горячей фазе конфликта и сами раздули историю с возможным применением ядерного оружия.
Дмитрий Дробницкий
политолог-американист
По его мнению, любая санкция со стороны объединенного Запада – это "еще одна разорванная связь объединенного Запада с остальным миром".
Они не санкции вводят, они отсоединяют Россию от глобальной долларовой экономики, но "нам бы самим побыстрее от нее отстегиваться", заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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