В Ярославле из-за атаки БПЛА ВСУ перекрыли участок трассы на выезде в сторону Москвы - 06.07.2026 Украина.ру
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В Ярославле из-за атаки БПЛА ВСУ перекрыли участок трассы на выезде в сторону Москвы
В Ярославле из-за атаки БПЛА ВСУ перекрыли участок трассы на выезде в сторону Москвы - 06.07.2026 Украина.ру
В Ярославле из-за атаки БПЛА ВСУ перекрыли участок трассы на выезде в сторону Москвы
Движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ночь на 6 июля сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-07-06T04:49
2026-07-06T04:49
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"Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", — написал Евраев в 4:11 мск.Глава региона призвал местных жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбрать маршрут, минуя опасный участок.По его словам, угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется, "необходимо ждать отбоя сигнала "беспилотная опасность". Подразделения минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.В Ярославской области ранее была объявлена тревога, "красный уровень" опасности по БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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В Ярославле из-за атаки БПЛА ВСУ перекрыли участок трассы на выезде в сторону Москвы

04:49 06.07.2026
 
© РИА Новости . Константин МихальчевскийСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ночь на 6 июля сообщил в канале на платформе "Макс"
"Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", — написал Евраев в 4:11 мск.
Глава региона призвал местных жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбрать маршрут, минуя опасный участок.
По его словам, угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется, "необходимо ждать отбоя сигнала "беспилотная опасность". Подразделения минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.
В Ярославской области ранее была объявлена тревога, "красный уровень" опасности по БПЛА.
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