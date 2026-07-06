https://ukraina.ru/20260706/v-nebe-rossiyskie-strategi-ukrainskie-kanaly-pishut-o-puskakh-kalibrov-novosti-svo-1081069209.html

В небе российские "стратеги", украинские каналы пишут о пусках "Калибров". Новости СВО

В небе российские "стратеги", украинские каналы пишут о пусках "Калибров". Новости СВО - 06.07.2026 Украина.ру

В небе российские "стратеги", украинские каналы пишут о пусках "Калибров". Новости СВО

Украинские каналы пишут о взлёте российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160, а также о состоявшихся пусках ракет, предположительно "Калибров" морского базирования. Об этих и других новостях к этому часу в ночь на 6 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-06T01:26

2026-07-06T01:26

2026-07-06T01:26

украина.ру

сво

спецоперация

ракетные удары по украине

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🟥 Взрывы прогремели в Каменском Днепропетровской области, Шостке Сумской области и Изюме Харьковской области;🟥 "Калибры" приближаются к Николаевской области, пишут вражеские ресурсы;🟥 ВС РФ наносят удары возмездия по вражеской топливной инфраструктуре. Местные каналы призывают убегать с АЗС, а в Николаевской области "Герань" зрелищно ударила по заправке;🟥 Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Горловке, машина полностью уничтожена, о пострадавших не упоминалось. Об этом сообщил мэр города;🟥 Сотрудник МЧС пострадал в Запорожской области – во время тушения пожара его атаковал беспилотник ВСУ, сообщили в ведомстве;🟥 В течение прошедшего дня силами ПВО уничтожены пять вражеских БПЛА над территорией Калужской области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет;🟥 Два мирных жителя Калининского района Горловки получили ранения после удара дрона ВСУ, сообщает глава города;🟥 Белгород и Белгородский округ подверглись атакам ВСУ, предварительно, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб Белгородской области.Подробнее о ситуации в зоне СВО - в публикации Фронтовая сводка за 5 июля.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, сво, спецоперация, ракетные удары по украине, вкс, вс рф, война на украине, бпла, герань, "калибр", россия, днепропетровская область, харьковская область, сумская область, николаевская область, запорожская область, калужская область, днр, белгородская область, всу, вооруженные силы украины, бпла сегодня, атака бпла, мчс, горловка