https://ukraina.ru/20221010/1039566603.html

Дмитрий Дробницкий: Ударив по инфраструктуре Украины, Россия ударила по всему Западу

Дмитрий Дробницкий: Ударив по инфраструктуре Украины, Россия ударила по всему Западу - 10.10.2022 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Ударив по инфраструктуре Украины, Россия ударила по всему Западу

В ответ на нанесенные Россией удары по инфраструктуре Украины со стороны Запада не будет никаких действий из тех, которые уже не предпринимались. Понятно, что... Украина.ру, 10.10.2022

2022-10-10T13:45

2022-10-10T13:45

2022-10-10T13:45

интервью

россия

украина

запад

инфраструктура

санкции

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В ответ на нанесенные Россией удары по инфраструктуре Украины со стороны Запада не будет никаких действий из тех, которые уже не предпринимались. Понятно, что они будут требовать новых санкций и больше военной помощи. Слова будут. Но то, что касается действий, объединенному Западу будет сложно что-то предпринять, потому что тема Украины стала токсичной как никогда, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня утром нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Он предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким. Украинские СМИ пишут, что Владимир Зеленский срочно собирает совещание Ставки Верховного главнокомандующего. Комментарий Дмитрия Дробницкого:- Я не ожидаю со стороны Запада никаких действий из тех, которые уже не предпринимались. Поэтому заявления Арестовича гораздо более сдержанные. Понятно, что они будут требовать новых санкций и больше военной помощи. Слова будут. Но то, что касается действий, объединенному Западу будет сложно что-то предпринять. Они и так с военно-стратегической точки зрения близко подошли к самой горячей фазе конфликта и сами раздули историю с возможным применением ядерного оружия.При этом они и так предельно напряжены в ресурсах, а нынешние политические события ставят их политический истеблишмент в крайне тяжелое положение. Еще полтора месяца назад казалось, что тема Украины выгодна. Мол, мы боремся с глобальным изменением климата, собираемся снизить стоимость рецептурных лекарств и боремся за демократическую Украины (это было картинкой глобального либерализма). А сейчас тема Украины снова становится токсичной. Она и была токсичной, но у них было воодушевление в связи с локальными успехами ВСУ. А наш ответ снова делает тему Украины токсичной в глазах объединенного Запада. Неслучайно, что незадолго до этого обострения со стороны американских контрэлит прозвучали заявления в духе "Украину-России, Тайвань-Китаю и расходимся".Понятно, что в Польше и Прибалтике по этому поводу будут кричать. Но мы разве не привыкли к их крику? А западному истеблишменту трудно найти других слов, кроме слов Байдена о ядерном Армагеддоне. Они же стали заложниками собственной картинки, что "русские бомбят мирные города, а украинцы побеждают на поле боя". Ну и что? Вы отправите на Украину еще 20-30 млрд долларов перед выборами? Вы серьезно?Попытка удержать линию жесткача в Вашингтоне будет. Следовательно, она будет и в Европе. Больше всех будут вопить все эти мелки вассалы. Но если Польша хотя бы газопровод Baltic Pipes получила в результате этой конфронтации, то в руководстве Прибалтики вообще сидят "выдающиеся люди". У них вообще нет никаких аргументов, как объяснять свою бедность борьбой с Россией.В экономическом смысле Запад тоже ничего не можем сделать. Они попытались предпринять ряд ходов. Известно, что попытки ограничить цену на российскую нефть и эмбарго были связаны с фрахтом судов для российской нефти. Но Евросоюзу пришлось пойти на исключение для Кипра, который является зонтиком для танкеров, которые возят российскую нефть из Новороссийска. А это значит, что если ты еще поддавишь Евросоюз, то там падет еще несколько правительств.Один вопрос, иметь дело с Лиз Трасс, после того как Бориса Джонсона убрали. А как иметь дело с Джорджией Мелони, которая считает Макрона тем, кем он есть, и объясняет американцам, что не бывает никаких "Родитель 1 и родитель 2"? Они только к концу 2019 года задавили все это движение. А вдруг опять все выплывет? Ладно, это было бы еще тогда, когда все было относительно спокойно. А как все это делать в условиях экономического кризиса? Пространства для маневра нет.Нужно готовиться к тому, что пока у них печатный станок работает исправно и заслать денег на подрывную деятельность они могут. Они умеют работать с интернетом, молодежной аудиторией и перепуганными хипстерами. Сейчас у кого-то появится бюджет.Формально какие-то санкции будут. Но игра уже очень серьезная. Что такое санкции? Если раньше санкции воспринимались нами как "Ой, нас чего-то лишили", то на деле любая санкция со стороны объединенного Запада – это еще одна разорванная связь объединенного Запада с остальным миром. Это касается всех. Они не санкции вводят. Они отстегивают нас от глобальной долларовой экономики, что лично я приветствую. Нам бы самим побыстрее от нее отстегиваться.

https://ukraina.ru/20210324/1030925557.html

https://ukraina.ru/20220929/1039221263.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, запад, инфраструктура, санкции