https://ukraina.ru/20221011/1039563948.html
Они массу непонятных съемок вывалят, будут и фейки – политолог о том, по каким местам ударила РФ в Киеве
Они массу непонятных съемок вывалят, будут и фейки – политолог о том, по каким местам ударила РФ в Киеве - 11.10.2022 Украина.ру
Они массу непонятных съемок вывалят, будут и фейки – политолог о том, по каким местам ударила РФ в Киеве
Украинские СМИ будут разносить информацию о том, что российские ракеты падают по площадям и жилым домам, но это ложь, потому что удары РФ нанесла по центрам принятия решений, а также по местам дислокации вооруженных структур киевского режима, заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-10-11T05:00
2022-10-11T05:00
2022-10-11T05:00
новости
киев
россия
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Утром 10 октября мэры нескольких украинских городов, в том числе Киева, заявили о ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Украинские СМИ, власти и очевидцы распространили данные о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске и других населенных пунктах.Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сигнал воздушной тревоги не стихает по всей Украине.По его мнению, не надо вестись на пропаганду киевского режима, потому что "они сейчас массу непонятных съемок вывалят, будут и фейки".Россия нанесла ответный удар по центрам принятия решений, а также по местам дислокации вооруженных структур киевского режима, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221010/1039558080.html
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2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, россия
Они массу непонятных съемок вывалят, будут и фейки – политолог о том, по каким местам ударила РФ в Киеве
Украинские СМИ будут разносить информацию о том, что российские ракеты падают по площадям и жилым домам, но это ложь, потому что удары РФ нанесла по центрам принятия решений, а также по местам дислокации вооруженных структур киевского режима, заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
Утром 10 октября мэры нескольких украинских городов, в том числе Киева, заявили о ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Украинские СМИ, власти и очевидцы распространили данные о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске и других населенных пунктах.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сигнал воздушной тревоги не стихает по всей Украине.
Пропаганда их ЦИПСО будет сейчас разносить максимально информацию и видео показывать, что российские ракеты падают по площадям и жилым домам, а по центрам принятия решений попасть никто не может. Это ложь. 99% - все наши ракеты попадают туда, куда надо. Не всегда можно вычислить эти тайные бункеры, но все попадают, куда надо.
По его мнению, не надо вестись на пропаганду киевского режима, потому что "они сейчас массу непонятных съемок вывалят, будут и фейки".
Россия нанесла ответный удар по центрам принятия решений, а также по местам дислокации вооруженных структур киевского режима, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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