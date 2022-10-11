https://ukraina.ru/20221011/1039563948.html

Они массу непонятных съемок вывалят, будут и фейки – политолог о том, по каким местам ударила РФ в Киеве

Они массу непонятных съемок вывалят, будут и фейки – политолог о том, по каким местам ударила РФ в Киеве - 11.10.2022 Украина.ру

Они массу непонятных съемок вывалят, будут и фейки – политолог о том, по каким местам ударила РФ в Киеве

Украинские СМИ будут разносить информацию о том, что российские ракеты падают по площадям и жилым домам, но это ложь, потому что удары РФ нанесла по центрам принятия решений, а также по местам дислокации вооруженных структур киевского режима, заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру

2022-10-11T05:00

2022-10-11T05:00

2022-10-11T05:00

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киев

россия

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Утром 10 октября мэры нескольких украинских городов, в том числе Киева, заявили о ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Украинские СМИ, власти и очевидцы распространили данные о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске и других населенных пунктах.Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сигнал воздушной тревоги не стихает по всей Украине.По его мнению, не надо вестись на пропаганду киевского режима, потому что "они сейчас массу непонятных съемок вывалят, будут и фейки".Россия нанесла ответный удар по центрам принятия решений, а также по местам дислокации вооруженных структур киевского режима, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221010/1039558080.html

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