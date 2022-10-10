https://ukraina.ru/20221010/1039572558.html

Россия наступает. Эксперты и политики о ракетных ударах по Киеву и по Украине

Россия наступает. Эксперты и политики о ракетных ударах по Киеву и по Украине - 10.10.2022 Украина.ру

Россия наступает. Эксперты и политики о ракетных ударах по Киеву и по Украине

Украина.ру, 10.10.2022

2022-10-10T15:48

2022-10-10T15:48

2022-10-10T16:15

эксклюзив

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Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Во многих украинских областях возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением. Уже известно о таких проблемах в Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Сумской, Львовской, Тернопольской областях.В «Укрэнерго» заявили, что перебои возможны по всей территории страны, передает РИА «Новости». По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, речь идет о повреждении как минимум одиннадцати важных объектов в восьми регионах. В офисе Зеленского сообщили также об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.«Укрзализныця» (Украинские железные дороги) сообщила о выводе из строя инфраструктуры и остановке движения на Западной Украине. В Киеве остановлено движение на красной ветке метро, станции используются как укрытия.Массированные удары по украинским военным и инфраструктурным объектам последовали после теракта на Крымском мосту. Как заявил президент РФ Владимир Путин, за подрывом моста стоят украинские спецслужбы.Ответ на угрозыПрезидент РФ Владимир Путин во время заседания Совета Безопасности 10 октября рассказал об ударах по украинской инфраструктуре. По его словам, утром в понедельник был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам инфраструктуры: энергетической, военного управления и связи. Сделано это было по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России.Путин также отметил, что этот удар — ответ на «угрозы, создаваемые Российской Федерации». Глава российского государства предупредил, что при продолжении попыток проведения терактов на территории РФ ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что «все это происходит в рамках специальной военной операции». Что касается ударов 10 октября, то, по словам Пескова, «нужно ждать комментариев от Минобороны или адресовать вопросы именно к Минобороны».Политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру отметил, что, по его мнению, «это удар возмездия за Крымский мост». «Удары наносятся, наконец, по центрам — СБУ и главного управления разведки, и, видимо, по штабам ВСУ, штаб-квартирам других структур, которых считают причастными к этому. Удары пока не наносятся по Офису президента Украины и офису Зеленского и по Владимиру Зеленскому», — сказал эксперт, добавив, что «это говорит по-прежнему о большой мягкости действий России».При этом Марков предположил, что организаторы теракта (на Крымском мосту. — Ред.) «наверняка спрятаны в бункерах где-то», и «удастся ли вычислить эти бункеры — вопрос открытый».Россия наступаетВоздушно-наступательная операция России — так определил происходящее военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, «воздушная наступательная операция (ВНО) — основная форма применения средств воздушного нападения (СВН) с применением только обычного оружия».Он пояснил: «Под воздушной наступательной операцией понимается совокупность взаимосвязанных и согласованных по цели, месту и времени боевых действий, проводимых на ТВД силами оперативно-тактического назначения с применением только обычного оружия и ограниченным количеством стратегической авиации по единому замыслу и плану».Проанализировав кадры, попавшие в украинские соцсети, военные эксперты «Московского комсомольца» высказали предположение относительно того, какое оружие используется для нанесения ударов. Возможно, речь идет о ракетах большого радиуса действия Х-101, это крылатые ракеты воздушного базирования. Дальность полета — несколько тысяч километров.«Х-101 уже применялись во время спецоперации. С их помощью в марте этого года успешно был поражен военный объект — ретранслятор в Киеве, в июне — цеха киевского завода, где ремонтировалась бронетехника ВСУ, а также ряд других важных военных объектов на территории противника», — напоминает «МК».«Британская разведка предупреждала»Украинский телеграм-канал «Резидент» со ссылкой на свои источники утверждает, что после теракта на Крымском мосту британская разведка будто бы предупреждала Офис Зеленского о массированном ракетном обстреле Украины — «как мы понимаем это предупреждение перед ударами по АЭС/ТЭЦ/ПГХ».«По количеству взрывов можно сделать вывод, что наше ПВО не справилось и единственный шанс сейчас просто избегать мест, по которым могут нанести ракетные удары», — отмечает «Резидент». Также сообщается со ссылкой на источник в Офисе Зеленского, что украинские системы ПВО «просто не справляется с таким количеством ракет, всю систему перегрузили и теперь процент сбитых целей упал в пять раз».Киевский режим отреагировал угрозами в адрес России. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пообещал в своем телеграм-канале, что «на каждый удар будет жесткий ответ» и что «будут отвечать целые поколения россиян». «Наш источник в ОП рассказал, что Зеленский не будет менять позицию по переговорам с Кремлем, ВСУ будут продолжать контрнаступление на всех фронтах. Офис президента готовит стратегию асимметричного ответа за ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, мы будем добиваться признания России страной — спонсором терроризма и требовать исключения из ООН», — информирует «Резидент».Реакция в миреГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в своем в Twitter, что он шокирован российскими ударами по инфраструктуре в городах Украины и решительно их осуждает. По его словам, «таким действиям нет места в XXI веке». Боррель также заявил, что ЕС повысит военную поддержку Украины на фоне новых российских ударов, сообщает The New York Times.«Неприемлемыми» назвал российские ракетные удары глава МИД Британии Джеймс Клеверли. «Российский обстрел ракетами гражданских районов Украины неприемлем. Это демонстрация слабости Путина, а не силы», — написал Клеверли в Twitter. Он также пообещал, что Британия будет «укреплять постоянную моральную и практическую поддержку Украины».А вот в Китае в связи с последними событиями выразили надежду на деэскалацию конфликта. «Мы ознакомлены с соответствующими сообщениями,. Мы также надеемся на скорейшую деэскалацию обстановки», — заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она добавила: Китай надеется, что все стороны смогут должным образом разрешить свои разногласия посредством диалога и переговоров, и Китай готов продолжать играть конструктивную роль в деэскалации ситуации.

https://ukraina.ru/20221010/1039562791.html

https://ukraina.ru/20221010/1039569038.html

https://ukraina.ru/20221010/1039568630.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, рф, обстрелы, киев, инфраструктура