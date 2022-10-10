"Все в рамках спецоперации": Песков прокомментировал удары по Украине - 10.10.2022 Украина.ру
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"Все в рамках спецоперации": Песков прокомментировал удары по Украине
"Все в рамках спецоперации": Песков прокомментировал удары по Украине - 10.10.2022 Украина.ру
"Все в рамках спецоперации": Песков прокомментировал удары по Украине
Удары по территории Украины должны комментировать в Министерстве обороны, сказал журналистам 10 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2022-10-10T13:06
2022-10-10T13:06
новости
песков
украина
удары
спецоперация
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Ранее власти Украины сообщили, что в понедельник, 10 октября были нанесены удары по объектам инфраструктуры во многих украинских городах. "Все это происходит в рамках специальной военной операции. Что касается вот этих ударов, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны или адресовать вопросы именно к Минобороны", - прокомментировал Песков.Он также ответил на вопрос, давал ли глава государства Владимир Путин приказ о нанесении этих ударов."Основные моменты специальной военной операции не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему, это абсолютно нормальный процесс", - сказал пресс-секретарь российского лидера.Он также отметил, что решения о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую не принималось. В прошлую субботу в Крыму произошел теракт на мосту через Керченский пролив. По словам президента РФ Владимира Путина, за взрывом на этом объекте стоят украинские спецслужбы.
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новости, песков, украина, удары, спецоперация
Новости, Песков, Украина, удары, Спецоперация

"Все в рамках спецоперации": Песков прокомментировал удары по Украине

13:06 10.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Удары по территории Украины должны комментировать в Министерстве обороны, сказал журналистам 10 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Ранее власти Украины сообщили, что в понедельник, 10 октября были нанесены удары по объектам инфраструктуры во многих украинских городах.
"Все это происходит в рамках специальной военной операции. Что касается вот этих ударов, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны или адресовать вопросы именно к Минобороны", - прокомментировал Песков.
Он также ответил на вопрос, давал ли глава государства Владимир Путин приказ о нанесении этих ударов.
"Основные моменты специальной военной операции не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему, это абсолютно нормальный процесс", - сказал пресс-секретарь российского лидера.
Он также отметил, что решения о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую не принималось.
В прошлую субботу в Крыму произошел теракт на мосту через Керченский пролив. По словам президента РФ Владимира Путина, за взрывом на этом объекте стоят украинские спецслужбы.
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
12:51
Да, это возмездие за Крымский мост, люди этого ждали. Сергей Марков об ударах по украинским городам
 
НовостиПесковУкраинаударыСпецоперация
 
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