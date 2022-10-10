https://ukraina.ru/20221010/1039562258.html
"Все в рамках спецоперации": Песков прокомментировал удары по Украине
"Все в рамках спецоперации": Песков прокомментировал удары по Украине - 10.10.2022 Украина.ру
"Все в рамках спецоперации": Песков прокомментировал удары по Украине
Удары по территории Украины должны комментировать в Министерстве обороны, сказал журналистам 10 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2022-10-10T13:06
2022-10-10T13:06
2022-10-10T13:06
новости
песков
украина
удары
спецоперация
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Ранее власти Украины сообщили, что в понедельник, 10 октября были нанесены удары по объектам инфраструктуры во многих украинских городах. "Все это происходит в рамках специальной военной операции. Что касается вот этих ударов, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны или адресовать вопросы именно к Минобороны", - прокомментировал Песков.Он также ответил на вопрос, давал ли глава государства Владимир Путин приказ о нанесении этих ударов."Основные моменты специальной военной операции не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему, это абсолютно нормальный процесс", - сказал пресс-секретарь российского лидера.Он также отметил, что решения о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую не принималось. В прошлую субботу в Крыму произошел теракт на мосту через Керченский пролив. По словам президента РФ Владимира Путина, за взрывом на этом объекте стоят украинские спецслужбы.
https://ukraina.ru/20221010/1039559983.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, песков, украина, удары, спецоперация
Новости, Песков, Украина, удары, Спецоперация
"Все в рамках спецоперации": Песков прокомментировал удары по Украине
Удары по территории Украины должны комментировать в Министерстве обороны, сказал журналистам 10 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Ранее власти Украины сообщили, что в понедельник, 10 октября были нанесены удары по объектам инфраструктуры во многих украинских городах.
"Все это происходит в рамках специальной военной операции. Что касается вот этих ударов, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны или адресовать вопросы именно к Минобороны", - прокомментировал Песков.
Он также ответил на вопрос, давал ли глава государства Владимир Путин приказ о нанесении этих ударов.
"Основные моменты специальной военной операции не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему, это абсолютно нормальный процесс", - сказал пресс-секретарь российского лидера.
Он также отметил, что решения о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую не принималось.
В прошлую субботу в Крыму произошел теракт на мосту через Керченский пролив. По словам президента РФ Владимира Путина, за взрывом на этом объекте стоят украинские спецслужбы.