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Путин пригрозил жестким ответом на теракты Киева

Путин пригрозил жестким ответом на теракты Киева - 10.10.2022 Украина.ру

Путин пригрозил жестким ответом на теракты Киева

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности 10 октября предупредил, что при продолжения попыток проведения терактов на территории РФ ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз

2022-10-10T13:18

2022-10-10T13:18

2022-10-10T13:18

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Он рассказал, что утром по предложению Минобороны РФ и плану Генштаба был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.Заседание Совета безопасности началось с обсуждения происшествия, случившегося в минувшую субботу. СКР сообщал, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшихся на полуостров.Накануне Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета страны Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом. По его словам, он был направлен на разрушение критически важной инфраструктуры государства — "сомнений нет". Авторами, исполнителями и заказчиками преступления он назвал украинские спецслужбы.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, ответ, удар, теракт