Путин пригрозил жестким ответом на теракты Киева - 10.10.2022 Украина.ру
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Путин пригрозил жестким ответом на теракты Киева
Путин пригрозил жестким ответом на теракты Киева - 10.10.2022 Украина.ру
Путин пригрозил жестким ответом на теракты Киева
Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности 10 октября предупредил, что при продолжения попыток проведения терактов на территории РФ ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз
2022-10-10T13:18
2022-10-10T13:18
новости
владимир путин
ответ
удар
теракт
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Он рассказал, что утром по предложению Минобороны РФ и плану Генштаба был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.Заседание Совета безопасности началось с обсуждения происшествия, случившегося в минувшую субботу. СКР сообщал, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшихся на полуостров.Накануне Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета страны Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом. По его словам, он был направлен на разрушение критически важной инфраструктуры государства — "сомнений нет". Авторами, исполнителями и заказчиками преступления он назвал украинские спецслужбы.
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новости, владимир путин, ответ, удар, теракт
Новости, Владимир Путин, ответ, удар, теракт

Путин пригрозил жестким ответом на теракты Киева

13:18 10.10.2022
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Гавриил Григоров
Читать в
Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности 10 октября предупредил, что при продолжения попыток проведения терактов на территории РФ ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз
Он рассказал, что утром по предложению Минобороны РФ и плану Генштаба был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.
Заседание Совета безопасности началось с обсуждения происшествия, случившегося в минувшую субботу. СКР сообщал, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшихся на полуостров.
Накануне Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета страны Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом. По его словам, он был направлен на разрушение критически важной инфраструктуры государства — "сомнений нет". Авторами, исполнителями и заказчиками преступления он назвал украинские спецслужбы.
 
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