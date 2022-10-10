https://ukraina.ru/20221010/1039571540.html
Украинские школы перевели на "дистанционку"
Украинские школы перевели на "дистанционку" - 10.10.2022 Украина.ру
Украинские школы перевели на "дистанционку"
Украинские школы переведут на дистанционный формат обучения. Об этом 10 октября сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале
2022-10-10T15:21
2022-10-10T15:21
2022-10-10T15:21
новости
украина
школа
дистанционное обучение
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На Украине губернаторам и руководителям образовательных учреждений рекомендовали перевести школы на дистанционный формат работы. Это связано с якобы вопросами безопасности, заявил Шкарлет. "Прошу принять решение об обучении в дистанционном формате до конца текущей недели (до 14.10.2022)", - написал Шкарлет. В сентябре из-за обстрелов со стороны Украины на дистанционный формат обучения перевели некоторые школы и детские сады в приграничных районах Белгородской области России.
https://ukraina.ru/20220915/1038746214.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, школа, дистанционное обучение
Новости, Украина, Школа, дистанционное обучение
Украинские школы перевели на "дистанционку"
Украинские школы переведут на дистанционный формат обучения. Об этом 10 октября сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале
На Украине губернаторам и руководителям образовательных учреждений рекомендовали перевести школы на дистанционный формат работы. Это связано с якобы вопросами безопасности, заявил Шкарлет.
"Прошу принять решение об обучении в дистанционном формате до конца текущей недели (до 14.10.2022)", - написал Шкарлет.
В сентябре из-за обстрелов со стороны Украины на дистанционный формат обучения перевели некоторые школы и детские сады в приграничных районах Белгородской области России.