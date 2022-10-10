https://ukraina.ru/20221010/1039571540.html

Украинские школы перевели на "дистанционку"

Украинские школы перевели на "дистанционку" - 10.10.2022 Украина.ру

Украинские школы перевели на "дистанционку"

Украинские школы переведут на дистанционный формат обучения. Об этом 10 октября сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале

2022-10-10T15:21

2022-10-10T15:21

2022-10-10T15:21

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дистанционное обучение

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На Украине губернаторам и руководителям образовательных учреждений рекомендовали перевести школы на дистанционный формат работы. Это связано с якобы вопросами безопасности, заявил Шкарлет. "Прошу принять решение об обучении в дистанционном формате до конца текущей недели (до 14.10.2022)", - написал Шкарлет. В сентябре из-за обстрелов со стороны Украины на дистанционный формат обучения перевели некоторые школы и детские сады в приграничных районах Белгородской области России.

https://ukraina.ru/20220915/1038746214.html

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новости, украина, школа, дистанционное обучение