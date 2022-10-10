Украинские школы перевели на "дистанционку" - 10.10.2022 Украина.ру
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Украинские школы перевели на "дистанционку"
Украинские школы перевели на "дистанционку" - 10.10.2022 Украина.ру
Украинские школы перевели на "дистанционку"
Украинские школы переведут на дистанционный формат обучения. Об этом 10 октября сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале
2022-10-10T15:21
2022-10-10T15:21
новости
украина
школа
дистанционное обучение
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На Украине губернаторам и руководителям образовательных учреждений рекомендовали перевести школы на дистанционный формат работы. Это связано с якобы вопросами безопасности, заявил Шкарлет. "Прошу принять решение об обучении в дистанционном формате до конца текущей недели (до 14.10.2022)", - написал Шкарлет. В сентябре из-за обстрелов со стороны Украины на дистанционный формат обучения перевели некоторые школы и детские сады в приграничных районах Белгородской области России.
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новости, украина, школа, дистанционное обучение
Новости, Украина, Школа, дистанционное обучение

Украинские школы перевели на "дистанционку"

15:21 10.10.2022
 
Класс в школе #26 города Мариуполь
Класс в школе #26 города Мариуполь
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Украинские школы переведут на дистанционный формат обучения. Об этом 10 октября сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале
На Украине губернаторам и руководителям образовательных учреждений рекомендовали перевести школы на дистанционный формат работы. Это связано с якобы вопросами безопасности, заявил Шкарлет.
"Прошу принять решение об обучении в дистанционном формате до конца текущей недели (до 14.10.2022)", - написал Шкарлет.
В сентябре из-за обстрелов со стороны Украины на дистанционный формат обучения перевели некоторые школы и детские сады в приграничных районах Белгородской области России.
Эвакуация в селе Красный Хутор Белгородского района
15 сентября, 09:42
В Белгородской области школы в приграничной зоне перевели на "дистанционку"Школьников в приграничных районах Белгородской области перевели на дистанционное обучение. Об этом 15 сентября сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
 
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