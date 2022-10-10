Предварительные итоги ракетных ударов по инфраструктуре Украины - 10.10.2022 Украина.ру
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Предварительные итоги ракетных ударов по инфраструктуре Украины
Предварительные итоги ракетных ударов по инфраструктуре Украины - 10.10.2022 Украина.ру
Предварительные итоги ракетных ударов по инфраструктуре Украины
География прилетов
2022-10-10T14:46
2022-10-10T15:16
ракетный удар
украина
эксклюзив
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Утром 10 октября во всех крупных городах Украины произошли взрывы. Местные власти заявили о ракетных ударах по объектам критической инфраструктуры. На территории всей страны возможны перебои энергоснабжения, заявили в пресс-службе украинской энергетической компании «Укрэнерго».По состоянию на 11:00 на Украине повреждены 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Часть областей обесточена, возможны перебои водоснабжения и связи. К часу дня в некоторых регионах заявили о частичной ликвидации последствий.КиевВ 8 утра в городе объявили воздушную тревогу. Мэр Киева Виталий Кличко заявил об ударах по центру украинской столицы и Соломенскому району. В «Украинских железных дорогах» сообщили о повреждении здания центрального вокзала в Киеве, обрыве контактной сети на западном направлении. На пути выведут резервные тепловозы. Метрополитен остановил движение поездов, станции используют как укрытия.Пожар произошел на крупнейшей на Украине Киевской ТЭЦ-6 мощностью 500 МВт и 1740 Гкал/час.По данным СМИ, ракеты попали по зданиям главка СБУ, департамента силовых ведомств, консультативной миссии ЕС, консульства ФРГ (визовой отдел), а также ТЭЦ-5.Кроме этого сообщается о попаданиях по Киевской ТЭЦ-3, подстанции 110 кВ Вокзальной и Дарницкой ТЭЦ.В Киевской области и Киеве ввели графики веерного отключения электроснабжения. Частично ограничено электроснабжение промышленных объектов и бытовых потребителей. Повреждена водопроводная сеть.Ивано-ФранковскВзрыв произошел на энергетическом объекте возле города Бурштын, сообщили местные СМИ. Возможно, речь идет о Бурштынской ТЭС мощностью 2,3 тысячи МВт.Кривой РогВ Терновском и Покровском районах нет электричества и воды из-за разрушения объекта критической инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Александр Вилкул. В СМИ сообщили об ударе по Криворожской ТЭС.Власти Кривого Рога начали заниматься ликвидацией последствий. Воду горожанам будут подвозить автоцистернами.ЛьвовИз-за отсутствия электроснабжения остановлена работа городских ТЭЦ, сообщил мэр Львова Андрей Садовой. Часть города осталась без электроснабжения, не работает треть светофоров.В соцсетях сообщили о попадании по подстанции 330 кВ в Ровно, а также повреждении Львовской ТЭЦ-1.ЖитомирВласти Житомира сообщили об ударе по объектам критической инфраструктуры. Часть потребителей электроэнергии перевели на резервные источники питания. К 13:00 глава администрации Житомирской области Виталий Бунечко заявил о восстановлении электроснабжения всех объектов критической инфраструктуры.ХарьковВласти Харькова заявили об ударе по объекту критической инфраструктуры. В некоторых районах пропали электроснабжение и водоснабжение, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. На автозаправках образовались очереди.ХмельницкийВ Хмельницком объявили воздушную тревогу в 10 утра. По словам главы областной администрации Сергея Гамалея, в результате удара поврежден «один из объектов критической инфраструктуры». Власти сообщили о перебоях в электроснабжении.К часу дня в части города восстановили электроснабжение.Сумская областьВласти региона сообщили об обстреле Конотопа. Перебои электроснабжения всего региона могут быть вызваны попаданием по подстанции 330 кВ.В Полтавской и Кировоградской областях заявили о перебоях с электроснабжением и водоснабжением. В Полтаве, Житомире, Сумах, Харькове и Киеве сообщают о частичном отсутствии связи. Украинская сторона заявила об ударах по всем областным центрам Украины.
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ракетный удар, украина, эксклюзив
ракетный удар, Украина, Эксклюзив

Предварительные итоги ракетных ударов по инфраструктуре Украины

14:46 10.10.2022 (обновлено: 15:16 10.10.2022)
 
© AFP / SERGEI CHUZAVKOV
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AFP / SERGEI CHUZAVKOV
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Алексей Туманов
Все материалы
География прилетов
Утром 10 октября во всех крупных городах Украины произошли взрывы. Местные власти заявили о ракетных ударах по объектам критической инфраструктуры. На территории всей страны возможны перебои энергоснабжения, заявили в пресс-службе украинской энергетической компании «Укрэнерго».
По состоянию на 11:00 на Украине повреждены 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Часть областей обесточена, возможны перебои водоснабжения и связи. К часу дня в некоторых регионах заявили о частичной ликвидации последствий.
Киев
В 8 утра в городе объявили воздушную тревогу. Мэр Киева Виталий Кличко заявил об ударах по центру украинской столицы и Соломенскому району. В «Украинских железных дорогах» сообщили о повреждении здания центрального вокзала в Киеве, обрыве контактной сети на западном направлении. На пути выведут резервные тепловозы. Метрополитен остановил движение поездов, станции используют как укрытия.
Пожар произошел на крупнейшей на Украине Киевской ТЭЦ-6 мощностью 500 МВт и 1740 Гкал/час.
По данным СМИ, ракеты попали по зданиям главка СБУ, департамента силовых ведомств, консультативной миссии ЕС, консульства ФРГ (визовой отдел), а также ТЭЦ-5.
Кроме этого сообщается о попаданиях по Киевской ТЭЦ-3, подстанции 110 кВ Вокзальной и Дарницкой ТЭЦ.
В Киевской области и Киеве ввели графики веерного отключения электроснабжения. Частично ограничено электроснабжение промышленных объектов и бытовых потребителей. Повреждена водопроводная сеть.
Ивано-Франковск
Взрыв произошел на энергетическом объекте возле города Бурштын, сообщили местные СМИ. Возможно, речь идет о Бурштынской ТЭС мощностью 2,3 тысячи МВт.
Кривой Рог
В Терновском и Покровском районах нет электричества и воды из-за разрушения объекта критической инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Александр Вилкул. В СМИ сообщили об ударе по Криворожской ТЭС.
Власти Кривого Рога начали заниматься ликвидацией последствий. Воду горожанам будут подвозить автоцистернами.
Львов
Из-за отсутствия электроснабжения остановлена работа городских ТЭЦ, сообщил мэр Львова Андрей Садовой. Часть города осталась без электроснабжения, не работает треть светофоров.
В соцсетях сообщили о попадании по подстанции 330 кВ в Ровно, а также повреждении Львовской ТЭЦ-1.
Житомир
Власти Житомира сообщили об ударе по объектам критической инфраструктуры. Часть потребителей электроэнергии перевели на резервные источники питания. К 13:00 глава администрации Житомирской области Виталий Бунечко заявил о восстановлении электроснабжения всех объектов критической инфраструктуры.
Харьков
Власти Харькова заявили об ударе по объекту критической инфраструктуры. В некоторых районах пропали электроснабжение и водоснабжение, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. На автозаправках образовались очереди.
Хмельницкий
В Хмельницком объявили воздушную тревогу в 10 утра. По словам главы областной администрации Сергея Гамалея, в результате удара поврежден «один из объектов критической инфраструктуры». Власти сообщили о перебоях в электроснабжении.
К часу дня в части города восстановили электроснабжение.
Сумская область
Власти региона сообщили об обстреле Конотопа. Перебои электроснабжения всего региона могут быть вызваны попаданием по подстанции 330 кВ.
В Полтавской и Кировоградской областях заявили о перебоях с электроснабжением и водоснабжением. В Полтаве, Житомире, Сумах, Харькове и Киеве сообщают о частичном отсутствии связи. Украинская сторона заявила об ударах по всем областным центрам Украины.
 
ракетный ударУкраинаЭксклюзив
 
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