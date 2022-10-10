https://ukraina.ru/20221010/1039567523.html

Опубликовано видео пуска ракет по объектам инфраструктуры на Украине

Опубликовано видео пуска ракет по объектам инфраструктуры на Украине - 10.10.2022 Украина.ру

Опубликовано видео пуска ракет по объектам инфраструктуры на Украине

Министерство обороны РФ 10 октября обнародовала видео пуска высокоточных ракет по объектам украинской инфраструктуры

2022-10-10T13:49

2022-10-10T13:49

2022-10-10T13:49

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Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что утром в понедельник были нанесены удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры Украины, военного управления и связи.Как отметили в Минобороны России, все цели удара были достигнуты.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, удар, удары, украина, минобороны, россия, ракеты