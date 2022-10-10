Опубликовано видео пуска ракет по объектам инфраструктуры на Украине - 10.10.2022 Украина.ру
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Опубликовано видео пуска ракет по объектам инфраструктуры на Украине
Опубликовано видео пуска ракет по объектам инфраструктуры на Украине - 10.10.2022 Украина.ру
Опубликовано видео пуска ракет по объектам инфраструктуры на Украине
Министерство обороны РФ 10 октября обнародовала видео пуска высокоточных ракет по объектам украинской инфраструктуры
2022-10-10T13:49
2022-10-10T13:49
новости
удар
удары
украина
минобороны
россия
ракеты
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Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что утром в понедельник были нанесены удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры Украины, военного управления и связи.Как отметили в Минобороны России, все цели удара были достигнуты.
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новости, удар, удары, украина, минобороны, россия, ракеты
Новости, удар, удары, Украина, Минобороны, Россия, ракеты

Опубликовано видео пуска ракет по объектам инфраструктуры на Украине

13:49 10.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Министерство обороны РФ 10 октября обнародовала видео пуска высокоточных ракет по объектам украинской инфраструктуры
Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что утром в понедельник были нанесены удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры Украины, военного управления и связи.
Как отметили в Минобороны России, все цели удара были достигнуты.
 
НовостиударударыУкраинаМинобороныРоссияракеты
 
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