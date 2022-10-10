https://ukraina.ru/20221010/1039567523.html
Опубликовано видео пуска ракет по объектам инфраструктуры на Украине
Опубликовано видео пуска ракет по объектам инфраструктуры на Украине - 10.10.2022 Украина.ру
Опубликовано видео пуска ракет по объектам инфраструктуры на Украине
Министерство обороны РФ 10 октября обнародовала видео пуска высокоточных ракет по объектам украинской инфраструктуры
2022-10-10T13:49
2022-10-10T13:49
2022-10-10T13:49
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удар
удары
украина
минобороны
россия
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Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что утром в понедельник были нанесены удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры Украины, военного управления и связи.Как отметили в Минобороны России, все цели удара были достигнуты.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, удар, удары, украина, минобороны, россия, ракеты
Новости, удар, удары, Украина, Минобороны, Россия, ракеты
Опубликовано видео пуска ракет по объектам инфраструктуры на Украине
Министерство обороны РФ 10 октября обнародовала видео пуска высокоточных ракет по объектам украинской инфраструктуры
Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что утром в понедельник были нанесены удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры Украины, военного управления и связи.
Как отметили в Минобороны России, все цели удара были достигнуты.