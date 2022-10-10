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МИД ФРГ утверждает, что здание консульства Германии в Киеве пострадало от ракетного удара

МИД ФРГ утверждает, что здание консульства Германии в Киеве пострадало от ракетного удара - 10.10.2022 Украина.ру

МИД ФРГ утверждает, что здание консульства Германии в Киеве пострадало от ракетного удара

МИД Германии 10 октября распространило сообщение, согласно которому здание консульства ФРГ в украинской столице пострадало в ходе российского ракетного удара

2022-10-10T13:25

2022-10-10T13:25

2022-10-10T13:28

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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что утром в понедельник, 10 октября российские вооруженные силы нанесли удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры, военного управления и связи на Украине. Это стало ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. В прошлую субботу в Крыму произошел теракт на мосту через Керченский пролив. По словам Путина, за взрывом на этом объекте стоят украинские спецслужбы.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, удары, германия, консульство, россия, владимир путин