https://ukraina.ru/20221010/1039564246.html
МИД ФРГ утверждает, что здание консульства Германии в Киеве пострадало от ракетного удара
МИД ФРГ утверждает, что здание консульства Германии в Киеве пострадало от ракетного удара - 10.10.2022 Украина.ру
МИД ФРГ утверждает, что здание консульства Германии в Киеве пострадало от ракетного удара
МИД Германии 10 октября распространило сообщение, согласно которому здание консульства ФРГ в украинской столице пострадало в ходе российского ракетного удара
2022-10-10T13:25
2022-10-10T13:25
2022-10-10T13:28
новости
украина
удары
германия
консульство
россия
владимир путин
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что утром в понедельник, 10 октября российские вооруженные силы нанесли удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры, военного управления и связи на Украине. Это стало ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. В прошлую субботу в Крыму произошел теракт на мосту через Керченский пролив. По словам Путина, за взрывом на этом объекте стоят украинские спецслужбы.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, удары, германия, консульство, россия, владимир путин
Новости, Украина, удары, Германия, консульство, Россия, Владимир Путин
МИД ФРГ утверждает, что здание консульства Германии в Киеве пострадало от ракетного удара
13:25 10.10.2022 (обновлено: 13:28 10.10.2022)
МИД Германии 10 октября распространило сообщение, согласно которому здание консульства ФРГ в украинской столице пострадало в ходе российского ракетного удара
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что утром в понедельник, 10 октября российские вооруженные силы нанесли удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры, военного управления и связи на Украине.
Это стало ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.
В прошлую субботу в Крыму произошел теракт на мосту через Керченский пролив. По словам Путина, за взрывом на этом объекте стоят украинские спецслужбы.