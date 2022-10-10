МИД ФРГ утверждает, что здание консульства Германии в Киеве пострадало от ракетного удара - 10.10.2022 Украина.ру
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МИД ФРГ утверждает, что здание консульства Германии в Киеве пострадало от ракетного удара
МИД ФРГ утверждает, что здание консульства Германии в Киеве пострадало от ракетного удара - 10.10.2022 Украина.ру
МИД ФРГ утверждает, что здание консульства Германии в Киеве пострадало от ракетного удара
МИД Германии 10 октября распространило сообщение, согласно которому здание консульства ФРГ в украинской столице пострадало в ходе российского ракетного удара
2022-10-10T13:25
2022-10-10T13:28
новости
украина
удары
германия
консульство
россия
владимир путин
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что утром в понедельник, 10 октября российские вооруженные силы нанесли удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры, военного управления и связи на Украине. Это стало ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. В прошлую субботу в Крыму произошел теракт на мосту через Керченский пролив. По словам Путина, за взрывом на этом объекте стоят украинские спецслужбы.
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новости, украина, удары, германия, консульство, россия, владимир путин
Новости, Украина, удары, Германия, консульство, Россия, Владимир Путин

МИД ФРГ утверждает, что здание консульства Германии в Киеве пострадало от ракетного удара

13:25 10.10.2022 (обновлено: 13:28 10.10.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
Читать в
МИД Германии 10 октября распространило сообщение, согласно которому здание консульства ФРГ в украинской столице пострадало в ходе российского ракетного удара
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что утром в понедельник, 10 октября российские вооруженные силы нанесли удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры, военного управления и связи на Украине.
Это стало ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.
В прошлую субботу в Крыму произошел теракт на мосту через Керченский пролив. По словам Путина, за взрывом на этом объекте стоят украинские спецслужбы.
 
НовостиУкраинаударыГерманияконсульствоРоссияВладимир Путин
 
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