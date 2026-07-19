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Коммунист-проповедник. 170 лет Владимиру Чеховскому

Коммунист-проповедник. 170 лет Владимиру Чеховскому - 19.07.2026 Украина.ру

Коммунист-проповедник. 170 лет Владимиру Чеховскому

19 июля 1876 года родился будущий первый премьер времён Директории УНР и один из создателей Украинской автокефальной православной церкви Владимир Чеховский. Он до последнего пытался совместить коммунизм с христианством

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Владимир Чеховский родился в селе Гороховатка Киевского уезда в большой священнической семье. По семейной традиции он получил богословское образование – сначала в семинарии, а затем в Киевской духовной академии. Во время учебы в академии входил в состав студенческого кружка украинских социал-демократов-драгомановцев.Но священником не стал, пошел на университетские педагогические курсы и решил стать преподавателем. В 1900 году Владимир Чеховский получил степень бакалавра богословия, работал инспектором в Каменец-Подольской и Киевской духовных семинариях. Организовывал в заведениях украинофильские кружки, за что получил выговор.В 1905 году он получил степень магистра богословия, после чего работал учителем русского языка в Черкасском духовном училище, позже учителем истории литературы и теории словесности в мужской гимназии. В 1905 году по его инициативе был создан Всеукраинский учительский союз (ВУУС) – профессиональная украинская организация учителей и деятелей народного образования.С 1902 года был членом Революционной украинской партии, впоследствии Украинской социал-демократической рабочей партии, возникшей в 1905 году из РУП. Кроме Чеховского, в неё входили и другие известные украинские деятели: Симон Петлюра, Владимир Винниченко, Борис Мартос и др.В 1905 году Чеховский баллотировался от Полтавской губернии в первую Государственную думу России. Выборы он проиграл, был замечен полицией как радикальный укринофил и в 1906 году выслан в Вологду. Только в результате активного ходатайства думской фракции автономистов через год Чеховского освободили, и он перебрался в Одессу.В этом городе Чеховский преподавал в гимназии, коммерческом и техническом училищах. Он активно участвовал в деятельности Украинской общины и общества "Просвита".Начало Первой мировой войны стало для него личной трагедией: в августе 1914 года его родной брат, Виктор Чеховский, прапорщик Русской императорской армии (РИА), был убит выстрелом в затылок в ходе наступления в Галичине – после публичного выступления против царя и империи.Виктор Чеховский ещё во время обучения в Чугуевской пехотной школе создал террористическую организацию "Оборона Украины", которая пыталась подорвать памятник Пушкину в Харькове (1904) и памятник победе русских войск в Полтаве (1909). Позже он учился в университете в Дерпте (ныне Тарту), его несколько раз арестовывали, но освобождали благодаря заступничеству родного брата Николая Чеховского, верного присяге офицера РИА.После Февральской революции Владимир Чеховский стал редактором газеты "Украинское слово", выходившей в Одессе, возглавил Одесский комитет УСДРП. В апреле 1917 года был делегирован на Всеукраинский национальный конгресс в Киеве, и вошёл в состав Центральной рады. С мая 1917 года – окружной инспектор Одесского школьного совета, возглавлял Одесский филиал ВУУС.С лета 1917 года Чеховский был гласным Одесской городской думы. Возглавлял Херсонский губернский совет объединенных общественных организаций, а в октябре-ноябре 1917 года – Одесский революционный комитет. После создания УНР назначен политическим комиссаром Одессы.В конце ноября 1917 года Чеховский был избран делегатом Всероссийского учредительного собрания от Одессы – по списку украинских социал-демократов. Однако власть УНР уже не считала республику частью России. Чеховский, к тому времени член ЦК УСДРП, перебрался в Киев, где стал директором департамента вероисповеданий с правами министра в правительстве УНР.Во время правления гетмана Скоропадского продолжил работать в Министерстве вероисповеданий (как директор департамента общих дел), занимался партийной работой в УСДРП, был членом Национального союза, который находился в оппозиции к гетману. Во время антигетманского восстания в декабре 1918 возглавил Украинский революционный комитет, и 26 декабря 1918 года Директория назначила его председателем Совета министров и министром иностранных дел УНР.Как вспоминал бывший министр исповеданий при гетмане Василий Зеньковский, в декабре 1918-го он получил записку от своего бывшего подчинённого, "который оказался ныне премьер-министром при Директории":"Чеховский предупреждал меня, чтобы я первые дни не ночевал дома, что вообще мне ничего бояться не следует, но в первые дни нужно беречься. Я был тронут заботливостью нового премьера обо мне. (…) А вместе с тем как-то сразу почувствовал всё бессилие новой власти, раз премьер-министру приходилось рекомендовать мне "не ночевать дома".Хотя программные установки социал-демократов предусматривали отделение церкви от государства, Чеховский первым делом занялся именно церковью. Уже 1 января 1919 года правительство приняло проект закона "О Высшем управлении Украинской Автокефальной Православной Соборной Церкви", который сразу же утвердила Директория.Во время премьерства Чеховского был провозглашён "Акт Злуки". Также его правительство начало аграрную реформу и налаживание международных связей.Чеховский был противником политики Петлюры по сближению с Антантой (левые выступали за компромисс с большевиками), оказался в меньшинстве и 13 февраля 1919 года покинул пост премьера и остался в Советской Украине.Парадоксальное сочетание левой идеологии и религиозности обусловило дальнейшую деятельность Чеховского. Так, уже в 1920 году он одновременно возглавил Украинскую коммунистическую партию – независимую от большевиков, а также движение за автокефальную церковь. И уже в 1921 году при его активном участии прошёл Первый Всеукраинский церковный собор, подтвердивший независимость УАПЦ от РПЦ.Тогда же Чеховский написал самую известную свою работу – "За Церковь, Христову общину, против царства тьмы". В ней автор настаивал на недопустимости перехода Киевской митрополии в состав РПЦ, что на тот момент вписывалось как в антицерковную, так и в "коренизаторскую" политику большевиков.Всеукраинский церковный собор назначил Чеховского главой идеологической комиссии УАПЦ и дал ему титул "Благовестника УАПЦ" (проповедника). На богословском уровне тот обосновал возможность пресвитерской хиротонии епископов (фактически – самосвятства), на основании чего был рукоположен первый "митрополит УАПЦ" Василий Липковский, а Чеховский стал его советником.Не имея сана, Чеховский регулярно проповедовал в Софийском соборе. "Как теперь вижу, поднимается он в малиновом стихаре на кафедру в Софийском соборе. Каждое его слово находит отклик в сердцах людей, наполняет их священным трепетом, пробуждает мысли о своей украинской правде, большевистским насилием подавленной", – вспоминал один из современников.Параллельно Чеховский работал преподавателем истории в медицинском и политехническом институтах. Он всё больше концентрировался на деятельности в УАПЦ, в 1927 году возглавил её Второй Всеукраинский собор. На нём Чеховский проводил политику властей, обеспечив отправку Липковского на покой и избрание предстоятелем УАПЦ Николая Борецкого. Вскоре ему официально запретили проповедовать и сняли с поста председателя общины в Софийском соборе. Но он продолжил редакторскую работу и занимался издательскими делами УАПЦ.Между тем ОГПУ начало расследование дела "Союза освобождения Украины" (СВУ), который квалифицировали как "контрреволюционную украинскую буржуазно-националистическую подпольную организацию". Всего по делу СВУ задержали около 500 человек. Одним из них стал Чеховский, арестованный 17 июля 1929 года. Он признал себя виновным в антисоветской деятельности только после нескольких десятков допросов и угрозы арестовать супругу. Он даже официально покаялся:"Прошу, простите меня, Товарищи, простите меня, старого товарища, который так горько ошибся и теперь несёт ответственность за вину... Хочу умереть слугой рабочего мира. Прошу, Товарищи, совершите облегчение в приговоре совета, ради труда, равного силе смерти, ради труда творческого во благо СовВласти, Совгосударства, во благо Рабочему Миру".19 апреля 1930 суд по делу СВУ объявил приговор. В разделе "Деятельность автокефальной церкви – орудия СВУ" было отмечено, что Чеховский приговорён к 10 годам лишения свободы с поражением в правах сроком 5 лет. Также осудили его родного брата Николая, бывшего высокопоставленного петлюровского офицера, а с 1921 года – священника УАПЦ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы с поражением в правах сроком на 2 года.Наказание Владимир Чеховский отбывал сначала в Харьковском, а затем в Ярославском изоляторе специального назначения. В 1933 году он был осужден дополнительно ещё на 10 лет и переведен в крупнейший в то время лагерь ГУЛАГа на Соловецких островах.Во исполнение распоряжения из центра, в октябре 1937 года начались массовые расстрелы, решение принимали внесудебные органы – "тройки". К расстрелу были приговорены 134 "украинских буржуазных националиста". Узников, среди которых был и Чеховский, вывезли в лесное урочище Сандармох (Карелия), где они были расстреляны 3 ноября 1937 года.Место гибели и захоронения Чеховского удалось идентифицировать только в 1997 году. Экспедиция с Украины установила на нём надгробие в форме казацкого креста. Место гибели Николая Чеховского неизвестно до сих пор.Из четырёх братьев Чеховских до старости дожил только один – Алексей, певец и дирижёр хора. Он в составе созданной властями УНР "Украинской республиканской капеллы" в 1919 году выехал за границу, и в итоге осел во Франции, где умер в 1955 году.

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