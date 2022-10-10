В восьмом пакете санкций будет предусмотрено "наказание за помощь России"
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанкVISA и Mastercard перестали проводить операции банка "Россия" и СМП Банка
В новом, восьмом пакете антироссийских санкций ЕС предусмотрены ограничения против физических и юридических лиц, которые помогают России в обходе ограничения. Об этом 10 октября сообщает РБК, цитируя управляющего партнера консалтинговой компании EuTradeDefense Томаша Влостовски
Это своего рода разворот на 180 градусов для ЕС, который до недавнего времени жаловался на экстерриториальное применение властями США санкций по отношению к неамериканским лицам.
По его оценке, данная мера схожа с устройством ограничений со стороны Соединенных Штатах, которые предусматривают наказание для третьих лиц, не соблюдающих введенные Вашингтоном санкций.
В восьмой пакет санкций включен потолок цен на нефть, запрет импорта российских товаров на сумму порядка 7 млрд евро, вето на экспорт в Россию угля, химических веществ, угля, компонентов для оружия.
6 октября, 08:30Американцы зарабатывают: политолог о том, в чём разница между антироссийскими санкциями ЕС и СШАСША принимают только такие антироссийские санкции, которые не слишком негативно отражаются на их экономике. В то же время они навязывают странам ЕС принятие санкций, разоряющих Европу. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов