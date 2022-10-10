В восьмом пакете санкций будет предусмотрено "наказание за помощь России"

Американцы зарабатывают: политолог о том, в чём разница между антироссийскими санкциями ЕС и США США принимают только такие антироссийские санкции, которые не слишком негативно отражаются на их экономике. В то же время они навязывают странам ЕС принятие санкций, разоряющих Европу. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов