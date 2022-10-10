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Медведев назвал объединение России на фоне мобилизации залогом победы

Медведев назвал объединение России на фоне мобилизации залогом победы - 10.10.2022 Украина.ру

Медведев назвал объединение России на фоне мобилизации залогом победы

Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет. Таким мнением поделился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, ответы она опубликовала 9 октября в своем телеграм-канале

2022-10-10T10:16

2022-10-10T10:16

2022-10-10T10:17

мобилизация

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россия

дмитрий медведев

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"Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство. Но главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества. И это — залог нашей безусловной победы", — отметил Медведев.В конце сентября президент Владимир Путин в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства посчитал необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса. Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие — до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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мобилизация, новости, россия, дмитрий медведев