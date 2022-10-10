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Медведев назвал объединение России на фоне мобилизации залогом победы
Медведев назвал объединение России на фоне мобилизации залогом победы - 10.10.2022 Украина.ру
Медведев назвал объединение России на фоне мобилизации залогом победы
Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет. Таким мнением поделился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, ответы она опубликовала 9 октября в своем телеграм-канале
2022-10-10T10:16
2022-10-10T10:16
2022-10-10T10:17
мобилизация
новости
россия
дмитрий медведев
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"Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство. Но главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества. И это — залог нашей безусловной победы", — отметил Медведев.В конце сентября президент Владимир Путин в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства посчитал необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса. Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие — до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мобилизация, новости, россия, дмитрий медведев
Медведев назвал объединение России на фоне мобилизации залогом победы
10:16 10.10.2022 (обновлено: 10:17 10.10.2022)
Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет. Таким мнением поделился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, ответы она опубликовала 9 октября в своем телеграм-канале
"Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство. Но главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества. И это — залог нашей безусловной победы", — отметил
Медведев.
В конце сентября президент Владимир Путин в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства посчитал необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации.
Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса.
Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие — до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет