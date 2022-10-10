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Татьяна Кузьмич о том, как в Херсоне заново запускали систему образования
Татьяна Кузьмич о том, как в Херсоне заново запускали систему образования - 10.10.2022 Украина.ру
Татьяна Кузьмич о том, как в Херсоне заново запускали систему образования
О том, какие сложности были и чем отличается система образования рассказала заместитель министра Херсонской области по образованию и науке Татьяна Кузьмич.
2022-10-10T08:03
2022-10-10T08:03
2022-10-10T08:03
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Апрель-май это было выжженное поле, кто-то боялся, кто-то не понимал, что происходит, я была одна в ВГА по вопросам образования, потом с конца мая начали выходить на контакт директора, я начала тогда записывать видеообращения, консультации, приходили к ним, предлагали - таким образом штат департамента набрали, директоров, учителей - говорит Татьяна Кузьмич.Законодательная база будет меняться, вопрос финансирования школ, у нас был момент раньше сбора денег с родителей на школы, на разные вещи, разные причины были, в России этого нет, если говорить о программах, они другие - литература, обществознание, история, это качественно другие программы. Математика, физика, химия — много общего100 школ получили компьютерные классы, полностью запакованные, учебники вот получили, хорошие, качественные, все это к первому сентября, Министерство просвещения очень помогает, Министру образования РФ Кравцову Сергею Сергеевичу огромное спасибо! - добавила замминистра образования Херсонской области.
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украина, россия, образование, украинизация, херсон, херсонская область, новости
Татьяна Кузьмич о том, как в Херсоне заново запускали систему образования
О том, какие сложности были и чем отличается система образования рассказала заместитель министра Херсонской области по образованию и науке Татьяна Кузьмич.
Апрель-май это было выжженное поле, кто-то боялся, кто-то не понимал, что происходит, я была одна в ВГА по вопросам образования, потом с конца мая начали выходить на контакт директора, я начала тогда записывать видеообращения, консультации, приходили к ним, предлагали - таким образом штат департамента набрали, директоров, учителей - говорит Татьяна Кузьмич.
Да, были хорошие управленцы, методисты. Но которым не хватило понимания ситуации, кто-то уехал, кто-то занимается другими делами, но пока есть кадровый дефицит. Потому что те, кто пришли, они молоды и у них мало опыта, их надо учить. А время непростое. Ну, это переходный период. Пройдем через всё это.
Законодательная база будет меняться, вопрос финансирования школ, у нас был момент раньше сбора денег с родителей на школы, на разные вещи, разные причины были, в России этого нет, если говорить о программах, они другие - литература, обществознание, история, это качественно другие программы. Математика, физика, химия — много общего
В первую очередь, что мы сделали, — наша задача была запустить школы. Вот запустили, 121 школа по городу Херсону и области зарегистрирована, вчера эта цифра была 78. Это те школы, которые работают. Постоянно меняется цифра. Каждый день увеличивается. Вообще, их 424, но у нас есть несколько районов — четыре, там пока мертвая зона, нет ни ВГА, ни организаций, ни школ, такая пока ситуация. А мебель и все такое — это да, получаем, и технику тоже.
100 школ получили компьютерные классы, полностью запакованные, учебники вот получили, хорошие, качественные, все это к первому сентября, Министерство просвещения очень помогает, Министру образования РФ Кравцову Сергею Сергеевичу огромное спасибо! - добавила замминистра образования Херсонской области.