https://ukraina.ru/20221010/1039542005.html

Татьяна Кузьмич о том, как в Херсоне заново запускали систему образования

Татьяна Кузьмич о том, как в Херсоне заново запускали систему образования - 10.10.2022 Украина.ру

Татьяна Кузьмич о том, как в Херсоне заново запускали систему образования

О том, какие сложности были и чем отличается система образования рассказала заместитель министра Херсонской области по образованию и науке Татьяна Кузьмич.

2022-10-10T08:03

2022-10-10T08:03

2022-10-10T08:03

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Апрель-май это было выжженное поле, кто-то боялся, кто-то не понимал, что происходит, я была одна в ВГА по вопросам образования, потом с конца мая начали выходить на контакт директора, я начала тогда записывать видеообращения, консультации, приходили к ним, предлагали - таким образом штат департамента набрали, директоров, учителей - говорит Татьяна Кузьмич.Законодательная база будет меняться, вопрос финансирования школ, у нас был момент раньше сбора денег с родителей на школы, на разные вещи, разные причины были, в России этого нет, если говорить о программах, они другие - литература, обществознание, история, это качественно другие программы. Математика, физика, химия — много общего100 школ получили компьютерные классы, полностью запакованные, учебники вот получили, хорошие, качественные, все это к первому сентября, Министерство просвещения очень помогает, Министру образования РФ Кравцову Сергею Сергеевичу огромное спасибо! - добавила замминистра образования Херсонской области.

https://ukraina.ru/20221007/1039450764.html

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украина, россия, образование, украинизация, херсон, херсонская область, новости